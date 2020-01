Steht die Schweinemast im Altenburger Land vor dem Aus?

Altenburg

„Das ist eine Schweinerei“, kommentiert der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Berndt Apel, die Umstellung im Schlachthof Altenburg. Wie berichtet hat der Vion-Konzern angekündigt, im ersten Quartal 2020 das Schlachten von Schweinen einzustellen, um fortan nur noch Rinder zu verarbeiten. Ein Schritt, der direkte Auswirkung auf die Tierproduktion im Landkreis hat. Denn Schweinemastbetriebe müssen künftig nach Weißenfels in den dortigen Schlachthof ausweichen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Agrargenossenschaft Jückelberg denkt an Schlussstrich

Deshalb denkt Volker Sievers sehr ernsthaft darüber nach, die Schweinemast einzustellen. „In unserem Betrieb macht der Transport bis Weißenfels etwa 5000 Euro Mehrausgaben im Jahr aus“, schildert der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Jückelberg. Er kalkuliert mit rund 50 Cent höheren Transportkosten pro Tier. Im Verhältnis zum Umsatz von circa einer Million Euro, den das Unternehmen mit der Schweinemast erwirtschaftet, mögen 5000 Euro nicht viel erscheinen, doch Schweinemäster wie Sievers beklagen seit Jahren, dass in diesem Segment kaum oder keine Gewinne zu erwirtschaften sind.

Die angekündigte Umstellung im Schlachthof Altenburg ist für Sievers nur ein weiterer Tropfen in ein bereits randvolles Fass. Die Gefahr des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen, aber auch Auflagen wie die Installation einer Belüftung für die Ställe in Jückelberg und das Auslaufen der Frist für betäubungsloses Kastrieren von Ferkeln seien weitere Kostenfaktoren.

Laut Sievers müsste die Agrargenossenschaft Jückelberg etwa eine Million Euro in ihre Schweinemast investieren. Dazu sei er aber vor dem Hintergrund der geringen Erträge nicht bereit. „Eine endgültige Entscheidung, ob und wie es mit unserer Schweinemast weitergeht, ist noch nicht gefallen.“

Kriebitzscher Agrargenossenschaft will weitermachen

Kerstin Fröhlich, Geschäftsführerin der Kriebitzscher Agrargenossenschaft, des zweiten großen Schweinemästers im Altenburger Land, teilt derweil mit, in ihrem Betrieb werde die Schweinemast nicht aufgegeben. „Wir haben erst unseren Stall umgebaut und sind deshalb an Fristen gebunden.“ Nichtsdestotrotz kritisiert auch sie deutlich den Wegfall der Schweineschlachtung in Altenburg. Und das nicht nur wegen steigender Transportkosten. „Wir konnten bislang damit werben, dass die gesamte Produktionskette von der Ferkelzucht über die Mast bis hin zur Schlachtung im Kreis ansässig ist“, erklärt Fröhlich, die nun hofft, ihr Schlachtvieh wenigstens in Weißenfels unterzubringen, was auch noch nicht sicher sei.

Durch die Entscheidung der holländischen Vion Holding ist nun zu befürchten, dass die Preise für das Schweinefleisch weiter unter Druck geraten, analysiert Berndt Apel. Denn durch den Rückzug der Schweinemast in Altenburg könne künftig die Tönnies Holding aus Nordrhein-Westfalen als Betreiber des Schlachthofs Weißenfels als Monopolist in der Region auftreten. „Die Schweinehalter sitzen wie auf einem Pulverfass“, beklagt Apel.

Auch Ferkelzüchter in Niederhain und Nöbdenitz betroffen

Sollte dieses hochgehen, sind auch die Schweine züchtenden Agrarbetriebe in Niederhain und Nöbdenitz betroffen. Doch diese informieren auf OVZ-Anfrage, dass momentan die Umgestaltung keinen Einfluss auf ihre Ferkelzucht habe, weil sie nicht direkt an den Schlachthof liefern. Wann genau in Altenburg das letzte Schwein angenommen wird – zuletzt wurden pro Woche noch rund 10 000 Tiere verarbeitet – bleibt vage. Aus der Vion-Unternehmenszentrale heißt es auf Nachfrage: „Nicht heute und morgen, aber noch im ersten Quartal 2020.“

Von Jörg Reuter