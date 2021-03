Dresden/Berlin

Seit Anfang der Woche gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung, die Landkreise beim Unterschreiten von Inzidenzwerten Lockerungen ermöglicht, beim Überschreiten aber auch erneute Verschärfungen vorschreibt. Nicht nur die unterschiedlichen Berechnungen von Robert-Koch-Institut (RKI) und regionalen Behörden stiften dabei Verwirrung. Auch das komplexe System, wann unter Umständen regionale Lockerungen wieder verschärft werden müssen, macht die Lage nicht einfacher. Im Folgenden gibt es dazu ein paar Antworten.

Wann drohen Verschärfungen?

Laut sächsischer Corona-Schutzverordnung entscheiden die Inzidenz-Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Lockerungen und Verschärfungen. Wird der RKI-Wert 100 an fünf Tagen nacheinander im Freistaat und in den Kreisen unterschritten, sind Lockerungen möglich. Dementsprechend konnten in dieser Woche regional beispielsweise Geschäfte wieder mit Terminvergabe öffnen. Sinkt der Wert in den Kreisen an fünf Tagen unter 50 oder sogar unter 35, sind weitere Lockerungen möglich.

Steigen die Zahlen allerdings wieder an, wird es komplizierter. Dann greift die sogenannte „Rückfallregelung“: Übertrifft die RKI-Inzidenz in einem Kreis drei Tage in Folge die 100, müssten erfolgte Lockerungen – wie etwa geöffnete Geschäfte – regional wieder rückgängig gemacht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob auch der landesweite Wert schon über 100 liegt. Dasselbe gilt auch beim Überschreiten der Inzidenz von 50 für Lockerungen wie beim kontaktfreien Sport in Gruppen oder bei der Öffnung von Zoos ohne Terminbuchung. In allen Fällen gilt die Rücknahme allerdins erst, wenn die Landkreise und Städte dies offiziell auch per Verordnung veranlassen.

Ein Sonderfall sind Schulen und Kitas, die bei hoher Inzidenz aufgrund der Hotspot-Regelung gegebenenfalls weiter offen bleiben dürfen. Das Kultusministerium erklärte dazu: „Von der notwendigen Schließung der Einrichtungen kann abgewichen werden, wenn das Überschreiten des maßgeblichen Inzidenzwertes auf einen konkreten räumlich begrenzten Anstieg der Infektionszahlen (Hotspot) zurückzuführen ist, der mit dem Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Schulen nicht im Zusammenhang steht.“ Das ist zwar nicht konkret in der Corona-Schutzverordnung geregelt, kam zuletzt aber bereits im Landkreis Nordsachsen zu Anwendung.

Anders herum können regional auch Lockerungen beibehalten werden, sollte nur die sächsische Inzidenz einen Grenzwert übersteigen – nicht aber de Kreis selbst. Laut Sozialministerium seien die Landräte und Oberbürgermeister in diesem Fall aber angeraten, keine weitere Lockerungen zu beschließen. Laut Berechnungen des RKI lag die landesweite Sachsen-Inzidenz am Freitag bei 91, regional in den Landkreisen Vogtland, Erzgebirge, Zwickau und Nordsachsen war sie über 100.

Warum gibt es regional andere Inzidenzen als beim RKI?

Schaut man auf die aktuellen Fallzahlen aus den Regionen, waren am Freitag auch Sächsische Schweiz, Chemnitz, Mittelsachsen sowie die Landkreise Görlitz und Bautzen schon über 100. Die Abweichung von den RKI-Angaben hat mehrere Gründe. Einerseits veröffentlichen lokale Gesundheitsämter und die Bundesbehörde ihre Zahlen zu verschiedenen Zeitpunkten. Allein deshalb liegt häufig schon ein Tag dazwischen. Andererseits stockt es aber auch bei der Übermittlung nach Berlin. Sachsens Gesundheitsämter versenden ihre erfassten Fälle über die Software Octoware an die Landesuntersuchungsanstalt (LUA), dort müssen Mitarbeiter die Daten jeweils mehrmals täglich von Hand in die Software SurvNet umheben, damit das RKI zugreifen kann. „Für den reinen Datentransport (Einlesen und Export) sind täglich ein bis zwei Stunden nötig“, so eine Sprecherin des Sozialministeriums. Inklusive notwendiger Nachforschungen komme es so zu einem „unvermeidlichen Meldeverzug“ in Richtung Berlin.

Darüber hinaus unterscheidet sich aber auch die Art der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz in der Bundesbehörde von jener in den Kreisen. Regionale Gesundheitsämter nehmen die Summe der wöchentlichen Neuinfektionen und teilen diese durch den 100.000-ten Teil der regionalen Einwohnerzahl. (Beispiel Leipzig am Freitag: 287 : 6,1 = 47). Im Robert-Koch-Institut werden die gemeldeten Fälle dagegen nicht einfach summiert, sondern genau auf das Datum geschaut, wann jede einzelne Infektion aufgetreten ist. Das führt mit Blick auf den Meldeverzug dazu, dass neu registrierte Fälle unter Umständen in zurückliegenden Tagen eingeordnet, in der tagesaktuellen Inzidenz aber nicht berücksichtigt werden.

Was sagt das Robert-Koch-Institut zu den Unterschieden?

In der Bundesbehörde ist man sich der abweichenden Daten bewusst. „Wir können hier nur auf Land und Kreis verweisen, von dort kommen die Daten und die Gründe für Abweichungen können unterschiedlich sein. Es gibt jedenfalls keine bundesweiten Probleme im Meldesystem“, sagte Sprecherin Susanne Glasmacher. Auf die Frage, inwieweit politisches Handeln aus Sicht des RKI an die Grenzwerte der Bundesbehörde geknüpft werden sollte, ergänzte Glasmacher: „Wir weisen immer darauf hin, dass die Gesundheitsämter aktuellere Daten haben als das RKI und über Maßnahmen unter Bewertung der Gesamtsituation entschieden werden muss.“

Von Matthias Puppe