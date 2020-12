Steigende Corona-Zahlen in allen Altersgruppen – Frauen erkranken häufiger

Dresden

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Wochen bundesweit in praktisch allen Altersgruppen zu einem deutlich Anstieg der Infektionszahlen geführt. Wie das Robert-Koch-Institut in seinen aktuellen Berichten erklärt, steige die 7-Tage-Inzidenten aber insbesondere in den Altersgruppen der 80-Jährigen und älter noch dramatischer als sonst.

Im Corona-Hotspot Sachsen ist diese Entwicklung schon ein paar Wochen länger zu beobachten. So war die 7-Tage-Inzidenz der über 80-Jährigen landesweit – von denen es etwa 350.000 im Freistaat gibt – bereits Mitte Oktober auf einen Wert mehr als 200 gestiegen, Ende November betrug die Wocheninzidenz der Altersgruppe laut RKI-Daten dann mehr als 400. In den Kreisen zeigten sich sogar noch extreme Entwicklungen: So stieg derselbe Wert im Landkreis Görlitz zwischen der Kalenderwoche 44 und 48 von 400 auf über 800.

Ein ähnliches Infektionsgeschehen gab es in den vergangenen Wochen aber auch in allen anderen sächsischen Altersgruppen. Egal ob Jüngere oder Alte: Seit Mitte Oktober lag die Wocheninzidenz in Sachsen überall über dem Grenzwert 50, mit Tendenz steigend. Lediglich Kinder unter 15 Jahren fielen noch etwas aus der dynamischen Lage heraus.

Jeder vierte Patient ist jünger als 35 Jahre

Von einem Ausbruch der Covid-19-Erkrankung ist im Freistaat seit Pandemiebeginn vor allem die Gruppe der 35 bis 59-Jährigen betroffen. Knapp 35.000 Sachsen hatten seit März bereits mit einem in vielen Fällen auch schweren Verlauf zu kämpfen. Knapp 30.000 der Patienten waren zudem älter als 60 Jahre.

Es trifft aber auch viele jüngere Menschen im Freistaat: 22.000 der Covid-19-Patienten in Sachsen waren laut Robert-Koch-Instituts höchstens 34 Jahre alt. Somit ist jeder vierte Covid-19-Patient in der Region ein vergleichsweise junger Mensch.

Mehr Frauen als Männer erkranken

Das generische Maskulinum ist selten angebracht, im Zusammenhang mit Corona und Covid-19 aber noch weniger als sonst. Denn in praktisch allen Altersgruppen gibt es mehr Frauen, die in Folge ihrer Corona-Infektion erkranken. Der größte Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht dabei in der Gruppe der 80-Jährigen und älter. Hier waren Zweidrittel der sächsischen Covid-19-Patienten bisher weiblich – was sich mit der generell deutlich höheren Lebenserwartung der Frauen erklären lässt. In Sachsen liegt diese bei 84 Jahren, während Männer im Schnitt nur 78 Jahre alt werden.

Allerdings sind laut der Zahlen des Robert-Koch-Institutes beispielsweise auch unter den 15- bis 34-Jährigen (54 Prozent) und bei den 35- bis 59-Jährigen (59 Prozent) deutlich mehr sächsische Frauen von Krankheitsverläufen betroffen als Männer. Und dass, obwohl es in diesen Altersgruppen im Freistaat einen leichten Männer- beziehungsweise Jungen-Überschuss gibt.

Als einzige Ausnahme von der Regel zeigen sich auch hier bisher die Kinder. Unter den von Covid-19-Erkrankungen betroffenen jüngeren Schülern (5 bis 14 Jahre) waren 52 Prozent männlich.

Etwa 1700 Sachsen haben ihre Kampf mit Corona in den vergangenen Monaten verloren. Dabei ist das Verhältnis der Geschlechter mit 872 Männern und 830 Frauen fast ausgeglichen. Bei den Männern sind die Todeszahlen in den jüngeren Jahren leicht höher, in der Gruppe der 80-Jährigen und älter sind es mehr Frauen.

Von Matthias Puppe