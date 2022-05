Steigende Gaspreise in Mitteldeutschland – was Verbrauchern weiter droht

Leipzig

In den letzten Monaten kannte der Preis für Erdgas an den internationalen Märkten nur eine Richtung: steil nach oben. Erst zog die Konjunktur überraschend stark an, dann gingen die Förderkapazitäten zurück. Und mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich die Situation noch einmal dramatisch verschärft. Viele Gaskunden in Mitteldeutschland müssen deshalb mit weiter steigenden Kosten rechnen.

Vor wenigen Tagen erst kündigte Mitgas (Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH) an, dass sie ab Juli mehr für Erdgas verlangt. So soll der Verbrauchspreis um 4,25 Cent je Kilowattstunde (brutto) auf 13,32 Cent angehoben werden. Die Gasrechnung eines Privatkunden bei einem Durchschnittsverbrauch von 18.000 Kilowattstunden betrage für das Jahr 2022 statt bisher 1713 Euro dann 2018 Euro. Betroffen sind rund 55.000 Privat- und Gewerbekunden.

Schon zum Jahreswechsel gab es flächendeckende Erhöhungen

Mitgas sei bei weitem kein Einzelfall, heißt es beim Vergleichsportal Verivox. So registriere man bundesweit für die Monate Mai, Juni und Juli 75 Preiserhöhungen. „Bereits in den Monaten zum und nach dem Jahreswechsel gab es flächendeckende Preiserhöhungen in ganz Deutschland“, so Verivox-Sprecher Lundquist Neubauer. Im Zuge des Ukraine-Kriegs seien die Gaspreise noch einmal gestiegen. „Gasversorger müssen derzeit deutlich höhere Beschaffungskosten tragen als noch vor einem Jahr“, so Neubauer.

Mitgas verweist auf Beschaffungskosten

Auch Mitgas nennt als Grund für Preiserhöhungen höhere Beschaffungskosten. Gleiches gibt der Energieversorger Eins Energie mit Sitz in Chemnitz an, der ab Juli 9,14 Cent mehr für die Kilowattstunde verlangt. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden führe dies zu Mehrkosten in Höhe von knapp 140 Euro im Jahr, wie das mehrheitlich kommunale Unternehmen mitteilt. Eins beliefert rund 290.000 Kunden mit Strom und Gas.

Bei den von Verivox registrierten 75 Preiserhöhungen für die Monate Mai, Juni und Juli geht es im Schnitt um 47 Prozent nach oben. Für eine Musterfamilie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeute das Mehrkosten von 792 Euro im Jahr. „In den von Preiserhöhungen betroffenen Grundversorgungsgebieten leben knapp vier Millionen Haushalte“, heißt es weiter. „Etwa jeder zweite Haushalt heizt mit Gas und rund jeder vierte Haushalt ist noch in der Grundversorgung.“

Aktuell keine Erhöhungen bei den Stadtwerken Leipzig

Nach Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stieg der erhobene Importpreis für Erdgas im Jahresvergleich um 205 Prozent. Energie droht für die deutschen Haushalte deshalb teurer zu werden. Seit Beginn des vergangenen Jahres hat sich nach einer Analyse des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) der Gaspreis für Privatkunden verdoppelt. Die höheren Preise kämen durch die langfristigen Beschaffungsstrategien der Energieversorger zwar „nur mit Verzögerung bei den Kundinnen und Kunden an“, wie BDEW-Chefin Kerstin Andreae meint. Doch je länger das Preisniveau hoch bleibe, desto mehr würden sich die Großhandelspreise „in den Tarifen niederschlagen und diese auch auf längere Sicht beeinflussen“.

Verbraucherzentrale: Lage weiter angespannt

Ob weitere Versorger in Mitteldeutschland die Preise anheben, wolle und könne er derzeit nicht sagen, meint Lorenz Bücklein, Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen. Fakt sei aber, dass die Lage auf den Märkten weiter angespannt bleibe.

Bei den Stadtwerken Leipzig heißt es: „Wir betrachten die anhaltend hohen Energiepreise weiterhin mit Sorge. Nichts desto trotz planen wir aktuell keine Preiserhöhung – im Gegenteil: durch die Abschaffung der EEG-Umlage profitieren unsere Kunden kurzfristig von sinkenden Preisen“, so ein Sprecher. Allerdings geht man bei den Stadtwerken in Leipzig nicht davon aus, dass die Marktpreise deutlich nach unten gehen. Deshalb werde man im Herbst gezwungen sein, dies auch auf Kunden umzulegen.

Kunden, die seit dem 1. Januar 2022 bei den Stadtwerken in der Grundversorgung Gas beziehen, zahlen aktuell 15,31 Cent/kWh brutto“, so ein Sprecher. Für Kunden, die schon länger in Grundversorgung seien, koste die Kilowattstunde weiterhin 8,33 Cent.

Von Andreas Dunte