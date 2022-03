Krostitz/Leipzig

Auf halber Strecke zwischen Bad Düben und Leipzig, direkt an der Bundesstraße 2, liegt in Krostitz eine Tankstelle. Pendler halten hier und Menschen aus den verstreuten Ortsteilen, aus Mutschlena, Pröttitz, Kupsal. Es ist Mittwochnachmittag, der Liter Diesel kostet 2,35 Euro, und hinter dem Tresen im Shop hört eine kleine Frau mit roten Haaren den Plan der Journalisten: die Menschen hier zu fragen, wie sie mit den hohen Preisen zurechtkommen. „Nehmen Sie sich Boxhandschuhe mit“, sagt sie dann, und dass sie selbst in diesen Tagen ja schon viel abbekomme, ohne groß nachzufragen. Sie wirkt ernsthaft besorgt. „Wenn einer wütend wird, gehen Sie lieber weg.“

Um fast 40 Cent ist der Preis für einen Liter Diesel zuletzt innerhalb einer Woche gestiegen. Benzin kostete im Durchschnitt beinahe 30 Cent mehr – „der größte Preissprung aller Zeiten“ schreibt der ADAC. Die einen finden, dass man deswegen jetzt die ganze komplizierte Welt vor den Preismasten deutscher Tankstellen erklären könne. Die anderen meinen, man solle eigentlich gar nichts an deutschen Tankstellen erklären, so lange in der Ukraine Menschen sterben und Deutschland russisches Öl kauft – oder wenigstens so lange nicht, wie sich alle immer nur für zu hohe Spritpreise interessierten und keiner für zu hohe Mieten.

Steigen die Preise an den Tankstellen, regt das also alle auf, selbst die, die nur die Aufregung empört. Nur: 2,35 Euro für den Liter Diesel an einem Mittwochnachmittag in Krostitz, 2,27 Euro im deutschen Durchschnitt am Ende der Woche – das trifft tatsächlich alle, auch die Großstädter, die ihr Fahrrad abends in die Wohnung tragen. Denn die mit weitem Abstand meisten Dinge, die in Deutschland gebraucht werden, werden auf der Straße transportiert, 3,2 Milliarden Tonnen im Jahr.

Vielleicht, sagt der Handwerksbäcker aus Sornzig mit Filialen in Borna, Kitzscher und Leipzig, gebe es wegen der hohen Spritpreise demnächst nicht mehr jeden Tag die ganze Palette vom Croissant bis zum Dinkel-Hafer-Brot. Vielleicht, so die Verbände für Warentransport, gebe es demnächst alles Mögliche nicht mehr, denn bei diesen Dieselpreisen könnten die Logistikketten zusammenbrechen. Und vielleicht, sagen die, die sowieso schon nicht immer alles kaufen konnten, was es so gab, lassen sie sich künftig lieber krankschreiben, als die 30 Kilometer zu Arbeit zu fahren: Lohnt sich nicht.

Die Explosion – woher der Preisanstieg kommt

Wer mit Thomas Voigt über die Preise für Kraftstoffe redet, der muss sich nicht mit Boxhandschuhen wappnen, deswegen also vielleicht lieber hier anfangen: im Unternehmenssitz der Taxivermittlung 4884 in der Lützner Straße in Leipzig. Voigt leitet die Zentrale, einen Verbund von 108 Unternehmen und 270 Fahrzeugen, und er hat eine Tankapp auf seinem Handy geöffnet. „Schauen Sie“, sagt er, „der Liter Diesel: 2,04 Euro gleich um die Ecke bei der Sprint, 2,19 Euro in der Merseburger Straße – das ist wie weit weg? Zwei Kilometer Luftlinie?“ Voigt wischt noch kurz durch die App, es wird nicht besser. „Zehn oder zwanzig Cent Unterschied in der Stadt, das kann mir keiner mit dem Ölpreis oder irgendwelchen Additiven im Diesel erklären“, sagt er. Willkür, Mitnahmeeffekte, so etwas sei da bestimmt dabei.

Der Preis an den Tankstellen ist schon vor dem Krieg gegen die Ukraine angestiegen, der große Sprung nach oben passierte aber erst danach. Rohöl der Nordseesorte Brent hat sich im selben Zeitraum, in dem die Preise an den Tankstellen nach oben geschossen sind, um mehr als 20 US-Dollar verteuert. Diesel und Benzin werden aus Rohöl gemacht und meistens, sagt Andreas Goldthau, Experte für den Energiemarkt an der Universität in Erfurt, ziehen die Spritpreise dem Ölmarkt hinterher. Die Geschwindigkeit, mit der das gerade passiere, sei jedoch bemerkenswert.

„Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das es bei dem einen oder anderen Mineralölunternehmen Mitnahmeeffekte gibt“, sagt Goldthau – dass also der Sprit womöglich teurer verkauft werde, als er müsste, um besonders von der Krise zu profitieren. Dann zählt Goldthau aber Dinge auf, die zeigen, dass es das allein aber nicht sein kann: Der Ausstieg großer Ölkonzerne wie Shell aus dem Geschäft mit Russland sei teuer, die weitere Entwicklung in Osteuropa unsicher. Viele der Unternehmen bedienen sich neben langfristigen Verträgen tagesaktuell am sogenannten Spotmarkt, müssen aktuell also teuer einkaufen. Und beim Diesel gebe es zudem einen besonderen Preistreiber: „Die Menschen kaufen gerade Heizöl, das mit Diesel quasi identisch ist“, sagt Goldthau, antizyklisch im Frühling und wahrscheinlich aus Sorge vor der Versorgungslage im Winter.

Drei Kilometer zu Fuß – wen es besonders trifft

Zurück an die Tankstelle nach Krostitz. Viele hier wollen nicht über den Benzinpreis reden. Ein Mann verwendet in jedem seiner Sätze darüber mindestens ein Schimpfwort, aber Boxhandschuhe sind auch hier nicht nötig. Der Kraftfahrer einer Spedition tankt Diesel für 834,12 Euro und sagt, dass er die drei Kilometer zwischen seinem Wohnhaus und seiner Arbeit inzwischen zu Fuß gehe, weil ihm Fahren privat zu teuer sei. Die Altenpflegerin, die Diesel für 25 Euro und einen Cent tankt, sagt, das mache sie immer so, weil ein nicht ganz voller Tank sie eher darin erinnere, hauszuhalten. Und der Baustoffprüfer tankt zwar voll und fährt auch weiter normal Auto, aber er kauft Lebensmittel jetzt häufiger beim Discounter.

Fernfahrer Kai tankt für mehr als 830 Euro – und geht privat bei diesen Preisen lieber zu Fuß. Quelle: Wolfgang Sens

Daniel Kemp gehört nicht zu denen, bei denen das Geld schon immer knapp war. Aber er gehört zu denen, die Angst davor haben, dass es bald so weit sein könnte. Kemp hat ein eigenes Unternehmen in Leipzig, er wohnt mit einer Familie in Klieken, einer Ortschaft am Rande von Coswig in Sachsen-Anhalt. Morgens fährt er erst 20 Kilometer nach Wittenberg, wo seine Tochter in die fünfte Klasse einer Gesamtschule geht. Dann wieder zurück in Richtung seines Hauses, um nach Leipzig zu kommen, was dann noch einmal 70 Kilometer sind. Kemps Tochter ist an Mukoviszidose erkrankt, öffentlicher Nahverkehr, in dem die Gefahr hoch ist, sich mit für sie gefährlichen Erkältungskrankheiten anzustecken, kommt für sie nicht in Frage.

Wenn Hemp dann einmal volltankt, für zur Zeit um die 120 Euro, dann schmerzt auch ihn das. Er findet es richtig, dass derzeit darüber nachgedacht werde, wie man vor allem Menschen an den unteren Einkommensgrenzen bei den Energiekosten entlasten könne. „Aber man darf nicht nur die Spitzen abfedern“, sagt er. „Auch die gesunde Mittelschicht kommt an ihre Grenzen.“

Die Frage, ob nicht auch diese Krise eine Chance sei, zum Beispiel, um schneller auf Elektromobilität umzusteigen, kann man mit Thomas Voigt diskutieren, den Leiter der Taxizentrale 4884. Er würde ja gerne „Ja“ sagen, meint er dann. Aber ein Taxi fahre samstags am Tag und in der Nacht 700 Kilometer – elektrische Taxen schafften aber höchstens 300. Zwei Stunden schnellladen zwischendrin, das könne man sich nicht leisten. „Uns fehlen die richtigen Autos, und uns fehlt die richtige Infrastruktur“, sagt er.

Weite Leerfahrten sind inzwischen unwirtschaftlich: Thomas Voigt, Taxiunternehmer aus Leipzig. Quelle: Wolfgang Sens

Schnell genug ginge ein Umstieg jetzt ohnehin nicht mehr – jedenfalls nicht, um folgendes Szenario zu verhindern: Es könnte sein, sagt Voigt, dass er Fahrten in die Außenbezirke von Leipzig künftig nicht mehr vermittelt bekomme. Betroffen davon wären vor allem ältere Menschen, die auf eine Taxifahrt zum Arzt oder ein Anruf-Linientaxi angewiesen seien. „Umso länger die unbezahlte Anfahrt für Taxifahrer ist, desto unattraktiver ist der Auftrag“, sagt Voigt. Bei zwei Euro für den Liter Diesel, das hat er ausgerechnet, müssten die Kunden eigentlich 13 Cent mehr für den Taxi-Kilometer zahlen, als sie es aktuell tun. „Da ist es derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar, jemanden in Knauthain oder Liebertwolkwitz abzuholen.”

Voigt selbst kann die Preise nicht anheben. Die Taxi-Tarife werden in Sachsen von den Gemeinden festgelegt – und in der Regel dauere es Voigt zufolge sechs bis neun Monate, bis in Leipzig ein neuer Tarif beschlossen sei. „Das halten wir nicht durch“, sagt Voigt. Er hat schon im Februar bei der Stadt eine Tarifanpassung beantragt. In einem Brief hat er sich in dieser Woche noch einmal an den Leipziger Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen gewandt, mit der Bitte die Taxitarife schnell anzupassen.

Steigen die Preise an den Tankstellen, ist das oft gleich eine soziale Frage, an der sich manchmal sogar Unruhen entzünden. Die sogenannten Gelbwesten-Proteste in Frankreich 2018/19 waren so ein Beispiel, auch die Unruhen in Kasachstan im vergangenen Jahr. Die Situationen in beiden Ländern ist natürlich nicht mit der in Deutschland zu vergleichen, aber hier ist immerhin der Aufschrei groß, wenn die Spritpreise steigen. Ein Grund dafür ist natürlich die hier so starke Autolobby. Es liegt aber auch daran, dass die Nachfrage nach Kraftstoffen wie bei Energie allgemein unabhängig ist vom Preis. „Viele Menschen habe keine Alternative zum Auto“, sagt Energiemarktexperte Andreas Goldthau, vor allem auf dem Land und in den Vorstädten.

Aber stimmt er denn, der Mythos von den kleinen Leuten, die beim Tanken besonders hart von hohen Preisen getroffen sind? Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. Das zeigt etwa die Studie zu Mobilität in Deutschland vom Bundesverkehrsministerium, die Daten wurden zuletzt 2017 erhoben. Während 53 Prozent der Haushalte mit sehr niedrigem Einkommen kein Auto besitzen, trifft das auf nur acht Prozent der Haushalte mit sehr hohem Einkommen zu. „Aber gerade die Menschen, die sich im unteren Einkommensteil bewegen, sind überdurchschnittlich auf Mobilität angewiesen“, sagt Andreas Goldthau.

Steuern und Gutscheine – was jetzt helfen könnte

An der Tankstelle in Krostitz sind sich die Menschen einig, was passieren soll: Der Staat solle die Steuern auf Benzin und Diesel senken, und zwar schnell. Auch Politikerinnen und Politikern von CDU und Linke fordern, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu senken oder die Energiesteuer auszusetzen. Finanzminister Christian Lindner von der FDP lehnt das bislang ab, dabei klingen die Vorschläge jedenfalls schlagkräftig: Einen großen Teil des Kraftstoffpreises macht die Energiesteuer aus, die frühere Mineralölsteuer.

Mehr als 150 Euro für eine Tankfüllung: Schrotthändlerin Sylke Müller muss regelmäßig vier Autos volltanken. Quelle: Wolfgang Sens

Ob Steuersenkungen aber wirklich gut wären, daran zweifeln Experten. Oliver Holtemöller etwa, Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, ist dagegen. „Wir brauchen den Preisanstieg, um die Nachfrage zu dämpfen“, sagt er. Energie sei nun einmal knapp, das müsse sich im Preis niederschlagen. „Das ist die Idee hinter Marktwirtschaft und das sollte man nicht komplett aushebeln“, sagt er. „Es ist auch nicht gesagt, dass die Mineralölunternehmen Steuersenkungen an die Kunden weitergeben würden“, sagt Antje Nötzold, Expertin für Energiepolitik an der TU Chemnitz. Beide sind sich aber einig, dass es Instrumente geben müsse, um soziale Härte abzufedern. Man könne, meint Oliver Holtemöller, den Kreis der Leistungsberechtigten in der Sozialhilfe ausweiten. Gutscheine seien denkbar, schlägt Andreas Goldthau von der Uni Erfurt vor. Oder etwas ähnliches wie der Corona-Bonus, der an Eltern ausgezahlt worden war, den man in diesem Fall etwa an das Einkommen koppeln könnte.

An der Tankstelle in Krostitz ist Sylke Müller mit ihrem grünen VW-Bus vorgefahren. Müller arbeitet als Schrotthändlerin und ist deshalb eigentlich Fan der hohen Rohstoffpreise: das Kupfer aus den Kabeln, die zur Aufbereitung auf ihrem Hof liegen, kann sie derzeit viel teurer verkaufen als noch vor einem Jahr. Andererseits: Drei solcher Transporter wie den grünen muss sie regelmäßig betanken. 71 Liter Diesel füllt sie heute ein, für 166,99 Euro. Müller war froh, ihren drei Mitarbeitern wegen der guten Geschäfte im vergangenen Jahr endlich einmal mehr zahlen zu können als nur den Mindestlohn. Wie es weitergehe, müsse sie jetzt sehen. „Wirklich Angst macht mir aber, wenn der Diesel irgendwann rationiert werden müsste.“ Touren effizienter zu planen, das ginge noch. Sie aber gar nicht mehr fahren zu können, das ginge nicht.

Von Denise Peikert