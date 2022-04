Leipzig

Die Leserinnen und Leser der LVZ beschäftigt, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine nicht erwünscht ist, außerdem weitere Themen des Krieges sowie die Besteuerung der Renten.

Zum Krieg gegen die Ukraine

Es geht nicht um die Rettung von Menschen

Jeder Psychologe bemüht sich den Menschen möglichst schon ab Kindesalter zu erklären, dass Konflikte nicht mit Gewalt und Kampf zu lösen sind. Stattdessen wird auf höchsten Staatsebenen genau das versucht. Menschenleben werden nicht durch noch mehr Waffeneinsatz gerettet. Die ständige Forderung nach noch mehr und noch schwereren Waffen und der Aufruf zu stärkerem Kampf zeigt deutlich, dass es der Ukraine nicht um Rettung von Menschenleben geht, sondern um die Durchsetzung machtpolitischer Ziele.

Frank Meyer, 04209 Leipzig

Haben wir nichts gelernt?

Sind die vielen Millionen Toten und das Leid durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht genug? Haben wir nichts daraus gelernt? Ja, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf die Ukraine, aber berechtigt das die Außenstehenden zu einer Reaktion nach altem Muster? Dazu zurückzuschlagen? Auch die Unterstützung des Angegriffenen mit Geld oder durch Waffenlieferungen – weil man gezögert hat, rechtzeitig zu verhandeln – ist abzulehnen. Das versäumte Zugeständnis einer natofreien Grenzzone führt nun vielleicht zu einem Dritten Weltkrieg.

Edith Markert, per Mail

Zu Steinmeier und der Ukraine

Das ist eine Unverschämtheit

Noch nie hatten wir einen kompetenteren Bundespräsidenten als Frank-Walter Steinmeier und ich finde es unverschämt, ihn wegen seiner jahrelangen guten Geschäftsbeziehungen zu Russland zu verurteilen.

A. Michael, 04824 Beucha

Ausladung ist komische Reaktion auf Hilfe

Deutschland nimmt ukrainische Flüchtlinge auf, spendet Geld und liefert Waffen – und unser Bundespräsident wird in Kiew als unerwünschte Person bezeichnet. Wie ist das zu deuten?

Reinhold Müller, per Brief

Zum Boykott russischer Künstler

Aus Vergangenheit nichts gelernt

Was haben Tschaikowski, Tolstoi und Puschkin mit Putin gemeinsam? Genauso viel beziehungsweise wenig wie Bach, Lessing und Goethe mit Hitler. Der Boykott russischer Kunst und Künstler ist genauso verdammenswert wie der Boykott jüdischer Komponisten, Schriftsteller und Sportler in Nazi-Deutschland. Schämt Euch, Ihr Verantwortlichen!

Kerstin Küster, Bad Lausick

Zur Kolumne „Enkelgerecht statt nachhaltig“ vom 16. April:

Was heißt enkelgerecht?

Was ist schon enkelgerecht? Dass wir im Überfluss leben und die Ressourcen verschwenden? Nichts länger als zwei Jahre hält, nicht repariert werden kann und weggeworfen wird? Millionen von LKW die Straßen verstopfen, statt die Bahn zu nutzen? Natur- und Landwirtschaftsflächen zugebaut werden? Bei vielen Dingen werden im Großen und Ganzen nur die Ressourcen vergeudet.

Hartmut Kielhorn, Zwenkau

Wegen der Rentenerhöhung ab 1. Juli müssen viele Rentnerinnen und Rentner jetzt Steuern zahlen. Quelle: Juergen Blume

Zur Besteuerung der Renten

Die Art und Weise erschüttert mich

Es ist gesetzlich nichts gegen die Abgabe von Steuern zu sagen. Doch wie man das jetzt in die Wege leitet, erschüttert mich. Da werden Rentner nun plötzlich ermahnt, für mehrere Jahre rückwirkend Steuern zu entrichten. Warum hat man sie darüber nicht lange vorher informiert? Oft sind keine Belege mehr vorhanden, um Ausgaben von der Steuer abzusetzen. In der DDR waren die Altersrenten oft so bescheiden und nun geht es an die Witwenrente, die meistens nicht sehr groß ist. Ich finde das alles sehr bedauerlich.

Helga Käseberg, 04109 Leipzig

Zur Osterausgabe der LVZ

Frieden fällt nicht vom Himmel

Die Osterhoffnung mit Friedenstaube und Fahne der Ukraine steht als Aufmachung der Osterausgabe der LVZ auf Seite eins. Für die Osterzeit und als christlicher Aspekt im Zusammenhang mit dem Glauben sehr wohl geeignet. Als politische Aussage aber völlig ungeeignet, weil der Friede nicht vom Himmel fällt. Dafür muss die deutsche Politik etwas tun. Wir stehen nach zwei Weltkriegen in Verantwortung. Dass Hoffnung, Waffenlieferungen und Geldspenden bis jetzt nicht geholfen haben und auch nicht helfen werden, kann jeder sehen. Der Ukraine die Mittel für ihre Verteidigung in die Hand zu geben, führt praktisch zu einem Stellvertreterkrieg der USA/EU gegen Russland. Die Abgeordneten des Bundestages sollten sich nicht über Waffensysteme, sondern über Wege zum Frieden schlau machen. Der einzige Weg ist, Russland ein entsprechendes Verhandlungsangebot zu machen!

Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig

Von LVZ