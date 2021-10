Stellenabbau bei VW? Auch ein Werk in Sachsen muss zittern

Zwickau/Wolfsburg

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat Großes vor mit dem deutschen Autokonzern. Um das Unternehmen besser im Wettbewerb zu positionieren, könnten 30.000 Jobs wegfallen. Diess hat die Zahl offenbar selbst ins Spiel gebracht. Die mögliche Hiobsbotschaft schlug ein wie eine Bombe. Obwohl die Konzernspitze sich in Schadensbegrenzung übt und umgehend mitteilte, dass ein Abbau von 30.000 Stellen kein Thema sei, ist die Belegschaft in Sorge.

Auch an den sächsischen VW-Standorten. Die Nachricht mache keinen Sinn, meint der IG-Metall-Chef von Zwickau, Thorsten Knabel. Wer auch immer sie „durchgestochen hat, verunsichert die Mitarbeiter im gesamten Konzern“.

„Was wir jetzt gerade erleben, erzeugt nur Angst“

Volkswagen befinde sich wie andere Autokonzerne in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. „Den Konzern zukunftsfähig zu machen, geht nur mit den Menschen und nicht gegen sie“, stellt Knabel klar. „Was wir jetzt gerade erleben, erzeugt nur Angst.“

Das Werk in Zwickau sei von rechts nach links umgekrempelt worden und produziere heute nur noch Elektromobile. „Der Umbau war schwer und ging nur durch das riesige Engagement aller im Unternehmen.“ In Zwickau arbeiten 8940 Beschäftigte, im Motorenwerk in Chemnitz sind es 1980 und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden 400.

Die Beschäftigten in Zwickau müssten sich keine Sorgen machen, meint Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. „Das Werk ist äußert effizient, und die Lohnkosten sind immer noch unter denen an westdeutschen Standorten“, so der Direktor des privatwirtschaftlichen Center Automotive Research (CAR) in Duisburg im Gespräch mit der LVZ.

Es gebe zwar immer Optimierungspotenzial, aber mit seinem Vorstoß ziele der VW-Chef vor allem auf das Wolfsburger Stammwerk. Das müsse neu ausgerichtet werden angesichts der steigende Konkurrenz durch den US-Rivalen Tesla, der Ende des Jahres in Grünheide in Brandenburg mit der Produktion von Elektroautos beginnen will.

Elon Musk zahlt 20 Prozent unter dem Tarif in der Branche

„Tesla wird etwa 20 Prozent unter dem in der Branche üblichen Tarif bezahlen. Und die Nähe zu Polen sichert den Amerikanern die nötigen Arbeitskräfte“, so Dudenhöffer. Zudem zeichne das neue Werk von Elon Musk ein hoher Automatisierungsgrad aus, wodurch Tesla die Kosten weiter drücken werde. All das zwinge den VW-Vorstand zum Handeln.

Wolfsburg sei die größte Baustelle für Diess. Seine Vorgänger, die Konzernchefs Ferdinand Piech und Martin Winterkorn, hätten sich gut gestellt mit dem langjährigen Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, der so in der niedersächsischen Stadt sein „Königreich“ aufbauen konnte. „Dadurch hat VW nötige Anpassungen verschlafen.“ Dass jetzt 30.000 Arbeitsplätze wegfallen, glaubt Dudenhöffer nicht. „Aber ohne Abbau wird es sicher nicht gehen.“

Osterlohs Nachfolgerin, die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, wandte sich im Intranet an die Belegschaft: Die Schlagzeilen vom Stellenabbau hätten Fragen und „zum Teil leider auch Sorgen ausgelöst“. Sie erwarte, „dass der Konzernvorstand sofort unmissverständlich klarstellt: Es gibt keine Gedankenspiele über irgendeinen Arbeitsplatzabbau.“ Die bei Volkswagen sehr einflussreiche IG Metall betonte: „Klar ist, dass ein Stellenabbau von 30.000 Arbeitsplätzen nicht diskutabel ist.“

Dudenhöffer sorgt sich um Motorenfertigung in Chemnitz

Aus der Konzernzentrale hieß es dazu: Es stehe außer Frage, „dass wir uns angesichts der neuen Marktteilnehmer mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres Werks in Wolfsburg befassen müssen. Tesla in Grünheide wird neue Maßstäbe in der Produktivität und bei den Skalen setzen“, heißt es. Es gebe aber gute Chancen, den Standort Wolfsburg zu revolutionieren und Arbeitsplätze nachhaltig abzusichern.

Was Sachsen angeht, gießt Autoexperte Dudenhöffer aber doch etwas Wasser in den Wein: Der rasante Trend hin zur Elektromobilität werde zum Problem für die Motorenfertigung in Chemnitz. Die Sachsen sollten sich jetzt schon kümmern, das Werk ähnlich wie in Salzgitter zukunftssicher zu machen. „Eine Batteriefertigung würde Chemnitz gut zu Gesicht stehen.“

Von Andreas Dunte