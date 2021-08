Leipzig

Assistierte Sterbebegleitung in Deutschland bleibt auch zum Ende der Dauer des 19. Deutschen Bundestages ein Thema, zu dem es mehr Fragen als Antworten gibt. Dabei ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Februar 2020 spürbar Bewegung in die Sache gekommen. Kein Wunder.

Die Richter in Karlsruhe erklärten nicht weniger als das Recht auf die generelle Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dafür Hilfe und Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Das möchte auch eine 108-jährige Leipzigerin, die in einem Pflegeheim untergebracht ist, dessen Leitung die Sterbebegleitung dort aber nicht erlaubt.

Sterbehilfe – eine lange Geschichte der Rechtsunsicherheit

Das Problem: Die gesetzliche Regelung für eine allgemeingültige Umsetzung dieses Rechts auf Selbstbestimmung gibt es noch nicht. Das Urteil schützt lediglich Ärzte vor einer Bestrafung, wenn sie Selbsttötungen durchführen und spricht sie von der Strafbarkeit frei, wenn sie die Selbsttötung nicht verhindern.

Sterbebegleitung ist seit dem 26. Februar 2020 in Deutschland faktisch straffrei. Aber es fehlen klare rechtliche Strukturen, die auch Ärzten, Palliativmedizinern oder Angehörigen einen legitimierten Rahmen setzen. „In der Ärzteschaft besteht zum Thema ärztlich assistierter Suizid sicher noch Unsicherheit“, sagt Sven Bercker, Leiter des klinischen Ethik-Komitees der Uniklinik Leipzig. „Auch bei der passiven Sterbehilfe gab es eine lange Geschichte von Rechtsunsicherheit. Vieles ist erst durch richterliche Urteile geklärt worden. Bezüglich des assistierten Suizids ist inzwischen zwar die Berufsordnung in Sachsen geändert und das Verbot des ärztlich assistierten Suizids aufgehoben worden.“

Es fehlen genaue Empfehlungen

Was Bercker aber fehlt, sind genaue Empfehlungen, mit denen zum Beispiel das Vorgehen in Grenzsituationen definiert wird. „Hier sollte sich die Bundesärztekammer positionieren, um mehr Sicherheit im Umgang mit diesem Thema zu geben“, so der Leiter des klinischen Ethik-Komitees an Leipzigs Uniklinik.

Seit Jahren debattieren die Fraktionen im Bundestag die Sterbehilferegelungen. Seit April dieses Jahres liegen konkrete Ideen zu Gesetzentwürfen vor. Für die Leipziger Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (SPD) liegt die größte Herausforderung zum Thema Sterbehilfe in der Mehrheitsbildung. „Kaum zwei Abgeordnete haben die gleiche Meinung zu den vielen Einzelfragen, die bei dem Thema geklärt werden müssen“, so Kolbe.

Über die Dringlichkeit seien sich die Abgeordneten bewusst. „Viele hätten es gern gesehen, wenn wir das Gesetz noch in der aktuellen Legislaturperiode verabschiedet hätten. Andere sagen aber, dass man sich gerade für dieses sensible Thema Zeit nehmen müsse, um es mit der gebührenden Tiefe zu diskutieren“, so Kolbe, die davon ausgeht, dass ein Gesetzesverfahren nach der neuen Koalitionsbildung angestoßen und „dass die Sterbehilfe dann prioritär behandelt wird.“

Kolbes Parlamentskollegin Katharina Landgraf (CDU) aus Pegau (Landkreis Leipzig) lässt durchblicken, dass es „ein schwerer Weg wird, die vielen Detailfragen zur Sterbehilfe, die sich zwischen der Gefahr des Missbrauchs und dem Recht auf Selbstbestimmung befinden, zu beantworten.“

Leipziger Pflegeheim hat „moralische Bedenken“

Die 108-Jährige, die in einem Leipziger Pflegeheim das Ende ihrer Tage nicht mehr nur herbeisehnt, sondern diesen Tag selbst bestimmen möchte, weil sie des Lebens müde ist, helfen diese Debatten nicht mehr. Für diese Fälle setzt sich Sterbehelfer Johann Friedrich Spittler ein. Weil er zwei Senioren zum Tod verhalf, saß der Bochumer Neurologe und Psychiater schon vor Gericht. Das war vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, als assistierter Suizid noch straffähig war.

Spittler darf die Begleitung der Leipzigerin beim Sterben aktuell nicht durchführen, weil das Pflegeheim, in dem die Seniorin untergebracht ist, nicht zustimmt. Faktisch verweigert die Leitung damit das Recht auf Selbstbestimmung, wie es das Bundesverfassungsgericht auch für die Entscheidung, dem Leben ein Ende zu setzen, erklärt hat. Die Konzerngeschäftsführung des Pflegeheimes, das zur Azurit-Gruppe gehört, erklärt ihre Entscheidung mit „moralischen Bedenken der Belegschaft“, so Jutta Klarmann, Mitglied der Azurit-Geschäftsführung.

Es ist wichtig genau nachzufragen

Dass es bei einem vorhandenen Sterbewunsch immer wichtig ist, genauer nachzufragen und hinzuschauen, ist auch für Gita Neumann vom Humanistischen Verband Deutschlands (HVD) wesentlich in der Debatte um eine Neuregelung der Suizidhilfe. „Unabhängig vom offensichtlich sehr klaren Fall der hochbetagten Leipzigerin gibt es viele andere, wo der Wunsch am liebsten tot zu sein, sehr ambivalent und wechselhaft ist und wo seine Dauerhaftigkeit oder Beeinträchtigung beachtet werden muss“, so Neumann.

Es sei wichtig, ethische Maßstäbe zu halten und alles dafür zu tun, dass Menschen über Auswege aus der scheinbar ausweglosen Lage aufgeklärt sind. „Das ist neben der Freiwillensfähigkeit des Betroffenen unverzichtbar, um Hilfe zur Selbsttötung oder ärztliche Suizidassistenz vertretbar durchzuführen. Es müssen alle sinnvollen Möglichkeiten erklärt und bekannt sein“, erklärt die HVD-Bundesbeauftragte für Medizinethik und Autonomie am Lebensende.

Von Thomas Lieb