Sterben da auch Kinder? So wird in den Schulen über den Krieg gesprochen

Leipzig

Fast alle Mädchen und Jungen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums kehrten am Montagmorgen wieder in die Schule zurück. Bis auf eine Schülerin. Sie besuchte in den Ferien ihre Familie in Kiew. Doch mit dem Ausbruch des Krieges waren schnell alle Luft- und Landwege abgeschnitten. Seitdem sitzt sie in der ukrainischen Hauptstadt fest, die seit über einer Woche Schauplatz militärischer Angriffe ist.

Statt um lustige Geschichten aus dem Skiurlaub drehten sich die Gespräche in Sachsens Klassenzimmern am ersten Schultag nach den Winterferien um ein schreckliches Thema. Vor mehr als einer Woche überfiel Russland die Ukraine. Die Nachrichten verwandelten sich prompt in eine Kriegsberichterstattung, die auch an Kindern und Jugendlichen nicht vorbeiging.

Deswegen rief Kultusminister Christian Piwarz die Lehrkräfte prompt dazu auf, Russlands Krieg gegen die Ukraine auch im Unterricht zu thematisieren. „Bisher kannten die Kinder und Jugendlichen ebenso wie viele ihrer Eltern und Lehrkräfte Krieg nur aus Erzählungen und Schulbüchern. Jetzt ist er leider wieder näher an unsere Lebensrealität herangerückt und in Europa angekommen“, schrieb Piwarz in seinem Brief an die Schulen.

Angst um Mitschülerin

Für die Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Schiller-Schule ist der Krieg ganz nah: Sie sorgen sich um die Rückkehr ihrer Mitschülerin. Sie seien sehr betroffen, berichtet Schulleiter Knut Schleicher. Unterrichtsgespräche haben teils zu ausufernden, emotionalen Diskussionen geführt. „In solchen Krisensituationen fühlen sich Kinder und Jugendliche hilflos und haben viele Ängste“, erklärt Psychologe Julian Schmitz. „Da ist es wichtig, ihnen zu zeigen, wie sie helfen und selbst tätig werden können.“

Die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Leipzig sind zutiefst betroffen vom Kriegsgeschehen in der Ukraine. Quelle: André Kempner

Deswegen gab es an dem Gohliser Gymnasium Sammel- und Spendenaktionen, deren Erlös den ukrainischen Kriegsflüchtlingen zugute kommen soll. Auch die Schülerinnen und Schüler des Leipziger Humboldt-Gymnasiums und der Johannes-Kepler-Schule engagierten sich in ähnlichen Aktionen.

Warum gibt es Krieg?

Warum gibt es Krieg? Sterben da eigentlich auch Kinder? Und warum zerstört man mit Bomben so viele Städte? Kinder und Jugendliche haben viele Fragen, die sie in solchen Zeiten beschäftigt, so Schmitz. „Man muss diese Fragen beantworten, sonst wird die Angst immer größer“.

Auch die Schülerinnen und Schüler der Georg-Schumann-Schule bringen jeden Tag neue Fragen mit in den Unterricht. Besonders in Geschichte, Ethik und Politik werden sie thematisiert. „Unsere Schülerinnen und Schüler werden acht Stunden pro Woche in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern unterrichtet“, erklärt Schulleiter Sebastian Landes – das lässt viel Zeit für Diskussionen und Gespräche.

Die Kinder der Georg-Schumann-Schule haben viele Fragen an Schulleiter Sebastian Landes und seine Kolleginnen und Kollegen. Quelle: André Kempner

Solange die Schüler dazu Fragen haben, wird darüber gesprochen

Auch nach dem ersten Schock ist bei vielen Kindern und Jugendlichen Russlands Krieg gegenüber der Ukraine, der täglich eskaliert, weiter präsent, bewegt und beschäftigt sie. „Solange die Schülerinnen und Schüler noch Fragen haben, wird auch das Kriegsgeschehen in der Ukraine bei uns noch Gegenstand des Unterrichts sein“, sagt daher Schulleiter Landes. Auch an der Friedrich-Schiller-Schule wird weiterhin über den Krieg gegen die Ukraine gesprochen. „Man darf jedoch nicht vergessen, dass dies nicht der einzige Krieg ist“, unterstreicht Schleicher, der Deutsch und Ethik unterrichtet. „Täglich sterben überall auf der Welt Menschen wegen militärischer Auseinandersetzungen. Dafür wollen wir mehr Bewusstsein schaffen – auch bei den Schülerinnen und Schülern.“

Von Fabienne Küchler