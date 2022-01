Stiller Protest gegen AfD-Demo: Mark Schönstädter stellen sich vor die Asylbewerber

Lossatal/Mark Schönstädt

Es sei der falsche Platz für eine Demo, sagte Gunar Witschel: „Was können die Flüchtlinge dafür?!“ Der stellvertretende Ortsvorsteher von Mark Schönstädt kritisierte den Aufruf der AfD, am Sonntagnachmittag in Sichtweite des Wohnblocks eine Kundgebung zu veranstalten.

Es sei ungehörig, besonders jenen 23 Asylbewerbern gegenüber: „Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Wir sollten ihnen die Hand reichen“, betonte Anwohner Georg Pasternak. Dass die Kommunikation zwischen Gemeinde und Politik schlecht gelaufen war, stehe auf einem anderen Blatt.

Einladung zur AfD-Demo im Postkasten

Mark Schönstädt kommt nicht zur Ruhe. Wie berichtet, wissen die 135 Bewohner erst seit wenigen Tagen, dass sie bis zu 57 Menschen aus Afghanistan, Georgien, Libyen und dem Irak aufnehmen sollen. Im Wohnblock waren am Donnerstag die ersten Familien eingezogen – 13 Erwachsene und zehn Kinder.

Ein Bewohner von Mark Schönstädt brachte mit diesem Transparent seinen Unmut über die Kundgebung zum Ausdruck. Quelle: Haig Latchinian

Der Medienrummel war noch nicht verflogen, da hatten die Mark Schönstädter eine Einladung zur AfD-Kundgebung im Briefkasten. Nicht wenige der Adressaten reagierten sofort, machten den Geflüchteten klar, dass es sich dabei mitnichten um eine Aktion des Dorfes handele und sie sich nicht fürchten müssten.

Stiller Gegenprotest

Überlegungen, die neuen Nachbarn für die Dauer der Veranstaltung aus dem Dorf zu bringen, wurden verworfen. Ihnen sei aber nahe gelegt worden, die Wohnungen nicht zu verlassen. Indes nahmen Dorfbewohner, aber auch Unterstützer aus Wurzen, schützend Aufstellung vor dem Block.

Unter den spontanen Gegenprotestlern war auch Jens Kretzschmar, Kreisvorsitzender der Linken. Er meldete die stille Aktion noch an Ort und Stelle an. „Wir wollen der AfD das Feld nicht überlassen und uns mit den Asylbewerbern solidarisieren“, sagte eine Frau, die anonym bleiben möchte.

Kritik an Afghanistan-Politik des Westens

Seine Veranstaltung richte sich nicht an die Adresse der zugezogenen Menschen, holte AfD-Landtagsabgeordneter Jörg Dornau aus. Der Protest gelte den Verantwortlichen in Borna, Dresden und Berlin, deren Politik dieser „idyllische Ort“ auszubaden hätte, sagte er vor etwa 40 Gleichgesinnten. Deutschland könne nicht die ganze Welt aufnehmen.

In Sichtweite des Blocks, in dem seit Donnerstag auch 23 Asylbewerber wohnen, hatte die AfD eine Kundgebung veranstaltet. Quelle: Haig Latchinian

Die „unkontrollierte Einwanderung“ müsse gestoppt werden. Und: „Illegaler Grenzübertritt ist eine Straftat“, so Dornau. Der Afghanistan-Politik des Westens stellte er ein vernichtendes Zeugnis aus. Nach dem Abzug hätten die Taliban wieder übernommen, nun sei es schlimmer als vor 20 Jahren. Von den vielen Toten und den „verschwendeten Milliarden“ ganz zu schweigen.

Gespräche mit Landrat Henry Graichen

Der Redner warnte vor einer Unterwanderung der Sozialsysteme. „Wir Sachsen sind ausländerfreundlich, in erster Linie aber inländerfreundlich.“ Worte, die auch der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt hörte. Der Sozialdemokrat steht bei den Mark Schönstädtern in der Kritik. Er habe sie zu spät über die neuen Nachbarn informiert, so der Vorwurf.

Dass die Mark Schönstädter unzureichend mitgenommen worden seien, bezeichnet Gunar Witschel als Riesenfehler: „Auch wir als Ortschaftsrat wussten zunächst nichts.“ Gemeinsam mit Ortsvorsteher Jens Lochert und dem Bürgermeister habe er inzwischen Landrat Henry Graichen (CDU) kontaktiert, so Witschel.

Nun doch dezentralere Verteilung

57 Asylbewerber müsse das Lossatal aufnehmen. 23 seien bereits da, sagte Bürgermeister Weigelt: „Wir wollen die nun noch ausstehenden 34 Menschen nach Möglichkeit nicht wie ursprünglich geplant im Mark Schönstädter Block unterbringen, sondern in anderen Wohnungen im Gemeindegebiet.“

Regina Pfeiffer, die nun unter einem Dach mit Asylbewerbern wohnt, verfolgt das Geschehen aus der Distanz. Quelle: Haig Latchinian

Für den 2. Februar werde 19 Uhr zur Infoveranstaltung ins Freizeithaus des Nachbardorfes Meltewitz eingeladen, sagte Weigelt. Unterdessen lernte Regina Pfeiffer, die im Block wohnt, ihre neuen Nachbarn kennen: „Das sind ganz Liebe“, berichtete die Frau, die einst selber Flüchtling war und aus Königsberg kam.

Malzeug für lange Regentage

Ob die Stewardess aus Georgien, der IT-Experte aus Libyen oder die Regierungsbeamtin aus Afghanistan – ihre Familien hatten bereits erste Kontakte mit den Mark Schönstädtern. Die brachten Wasserkocher, Radios, ein Fahrrad und – gerade bei dem Regenwetter besonders wichtig – Malzeug vorbei.

Von Haig Latchinian