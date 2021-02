Stockender Datenstrom: Liegt Leipzig schon unter Inzidenz 35 – oder doch nicht?

Leipzig

Die Nachricht verbreitete sich am Mittwoch schnell: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Stadt Leipzig inzwischen auch die neue Corona-Zielmarke Inzidenz 35 unterschritten. Lediglich 15 neue Infektionen seien in den vergangenen 24 Stunden dazu gekommen, heißt es auf dem Datenportal der Behörde. Weil Bund und Länder sich zuletzt darauf einigten, weitere Lockerungen an diese Inzidenz 35 zu knüpfen, lässt das Hoffnungen steigen.

Beim Blick auf die aktuelleren Daten des Leipziger Gesundheitsamtes wird die Freude allerdings gedämpft. Die Behörde vermeldete am Mittwochmorgen 61 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden und einen Inzidenzwert von 43. Stadtsprecher Matthias Hasberg geht davon aus, dass Leipzig bestenfalls nächste Woche unter Inzidenz 35 fallen könnte. „Allerdings würde auch ein zwischenzeitlicher Ausbruch in einem Pflegeheim ausreichen und die Zahlen gingen wieder nach oben“, warnte Hasberg.

Datensalat: Zwei unterschiedliche Übermittlungssysteme

Wer hat nun Recht? Gesundheitsämter sind auf jeden Fall näher am Infektionsgeschehen, als die Bundesbehörde in Berlin. Vergleicht man die Gesamtzahlen, fehlten in denen des RKI am Mittwoch noch mehr als 150 Leipziger Infektionen, die in der Messestadt schon bekannt waren. Das entspricht in etwa den Meldungen von drei Tagen, die offenbar noch nicht in Berlin angekommen sind.

Warum das so ist? Darauf hat Stadtsprecher Matthias Hasberg keine Antwort. „Wir melden jeden Tag unsere Daten über die Schnittstelle des OctoWare-Systems an die Landesuntersuchungsanstalt nach Dresden.“ Von dort gingen sie zusammen mit denen aus den anderen sächsischen Kreisen an das RKI. Die Bundesbehörde nutze für den Datentransfer das sogenannte SORMAS-System, das in Sachsen noch nicht flächendeckend eingeführt ist. Viele Kommunen scheuten die Einfürhung, weil doppelte Arbeit drohe, heißt es.

Allen Unterschieden in der Datenlagen zum Trotz: „Beim Handeln müssen wir uns aber an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts orientieren, denn so steht es in der Verordnung des Landes“, sagt Hasberg. Konkret werden den sächsischen Landräten und Oberbürgermeistern in der aktuellen Version bei einer regionalen Unterschreitung des Inzidenzwertes 100 Lockerungen bei Ausgangssperren und 15-Kilometer-Regel erlaubt. Zum Wochenstart nutzten dies gleich mehrere sächsische Kreise aus, darunter auch die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz.

Landkreis Sächsische-Schweiz stolpert über Datenverzug

Dabei zeigte sich aber sehr deutlich, warum die merklich weniger aktuellen Angaben in Berlin als Referenz für behördliches Handeln vor Ort aber zum Problem werden können. Obwohl das Gesundheitsamt im Landkreis Sächsische Schweiz am Montag um die deutlich höhere Inzidenz in der Region wusste, nahm Landrat Michael Geisler (CDU) die hinterher hinkenden und noch deutlich geringeren Angaben des RKI zum Anlass, um Ausgangssperre und 15-Kilometer-Regel zu kippen. Nur einen Tag später musste Geisler die Lockerungen dann schhon widerrufen, weil nun auch in Berlin die neueren Daten aus Pirna angekommen waren.

Von Matthias Puppe