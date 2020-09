Bad Düben

Was wäre, wenn der Strom für den Kinofilm nicht aus der Steckdose käme? Dann muss man eben „Strambln fürs Guggn“. Am Freitag um 20 Uhr findet zum ersten Mal ein Fahrradkino in Bad Düben statt. An diesem Abend dürfen die Kinobesucher im Innenhof des Naturparkhauses abwechselnd gemeinsam in die Pedale treten und so den Strom für die Filmvorführung selbst erzeugen.

Hintergrund Die Idee eines Fahrradkinos wurde als Projekt unter dem Titel „Die Energiewende – ErFahren.Verstehen.Machen“ vom Naturpark-Verein Dübener Heide beim Ideenwettbewerb Sächsische Mitmach-Fonds 2020 eingereicht und mit einem Preisgeld von 10 000 Euro ausgezeichnet. Ziel ist es, Lernprozesse für eine emissionsneutrale Energieerzeugung, das dazu notwendige naturwissenschaftlich-technische Verständnis sowie die gesellschaftliche und die persönlich-emotionale Auseinandersetzung anzustoßen und zu begleiten. Der Ideenwettbewerb Sächsische Mitmach-Fonds wurde von der Sächsischen Staatsregierung initiiert. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Bufdi Steffi Schenk organisiert das besondere Event

Organisatorin der Veranstaltung ist Steffi Schenk, die derzeit einen Bundesfreiwilligendienst im Naturpark-Verein Dübener Heide absolviert und unter anderem für das Grüne Kino verantwortlich ist. „Seit diesem Frühjahr veranstalten wir einmal im Monat ein Grünes Kino im Naturparkhaus und zeigen Filme rund um die Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit. Diese Filme als Fahrradkino auf die Leinwand zu bringen, ist einfach eine perfekte Kombination“, findet die leidenschaftliche Kinogängerin. Gezeigt wird ein mitreißender Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015, der die dringendsten Fragen unserer Zeit aufgreift und so inspirierend umsetzt, dass man als Zuschauer sofort selbst mit anpacken möchte.

Acht Öko-Trainer werden parallel befahren

Den Anfang machen die Kinobesucher selbst, indem sie acht Öko-Trainer mit vereinten Kräften parallel betreiben. Ein Öko-Trainer ist eine Art Halterung mit Stromgenerator, in den das Hinterrad eingespannt wird. Nach dem Reibrollenprinzip erzeugen die Teilnehmer so die Elektrizität, die für den Kinobetrieb notwendig ist. Darüber wird den Besuchern der eigene Energieverbrauch bewusst und regt zum sorgsamen Umgang mit Energie an. „Mit diesem Lernziel vor Augen möchten wir die Öko-Trainer samt Kinoausstattung künftig auch unseren Naturparkschulen, Naturpark-Kitas und unseren Partnern aus dem Bildungsnetzwerk im Rahmen von Projekttagen zur Verfügung stellen. Im Freizeitbereich ist zum Beispiel auch ein Einsatz als „Fahrraddisco“ denkbar“, erläutert Steffi Schenk die Pläne der Naturparkverwaltung.

Spende als Eintritt

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, wenn möglich eigenes Fahrrad mitbringen. Es können nur Fahrräder mit einer Reifengröße von mindestens 24 Zoll ohne Nabenschaltung in den Öko-Trainer eingespannt werden. Bei schlechtem Wetter findet die Filmvorführung „radlos“ im Innenbereich statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnahme am Fahrradkino nur nach Voranmeldung unter Telefon 034243/72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.de möglich. Bei Anmeldung bitte angeben, ob ein Fahrrad mitgebracht wird. Das Büro im Naturparkhaus ist Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr besetzt. www.naturpark-duebener-heide.de

