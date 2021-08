Leipzig/Potsdam

Nach der Entscheidung der Lokführergewerkschaft GDL für einen Streik bei der Deutschen Bahn müssen die Fahrgäste in Sachsen mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Das bestätigte der stellvertretende Vorsitzende des GDL-Bezirks Nord-Ost, Roland Parnitzke, der Märkischen Allgemeinen: „Wir rufen alle Mitarbeiter von DB Regio, DB Netz und der S-Bahn Berlin ab 2 Uhr am Mittwoch zum Arbeitskampf auf.“ Der Bezirk Nord-Ost umfasst die Bundesländer Brandenburg, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte zuvor angekündigt , die Streiks würden bereits am Dienstagabend um 19 Uhr bei der DB Cargo (Güterverkehr) beginnen. Der Personenverkehr und die Infrastruktur werde dann ab 2 Uhr nachts am Mittwoch für 48 Stunden bestreikt – bis Freitagmorgen um 2 Uhr. Die Bahn will die Auswirkungen des Streiks ab 15 Uhr auf ihrer Website veröffentlichen.

GDL-Chef: Streikkasse ist gut gefüllt

Weselsky sagte auf einer Pressekonferenz in Frankfurt, der Verhandlungsweg sei „ausgeschöpft“. Nun folge der Arbeitskampf. Er drohte, die Kasse der GDL sei hinreichend gefüllt für einen langen Streik.

Zuvor hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert, damit wurde die notwendige Zustimmung von 75 Prozent klar übertroffen.

Die Gewerkschaft gilt im Arbeitskampf als besonders schlagkräftig: Nach eigenen Angaben sind 80 Prozent der Lokführer in der GDL organisiert, außerdem 40 Prozent der Zugbegleiter.

Bahn: „Schlag ins Gesicht“

Die Bahn will angesichts von neuen Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl. Ein Streik wäre eine „Attacke auf das ganze Land“, hatte Bahn-Personalchef Martin Seiler erklärt. Eine Bahn-Sprecherin hatte zudem am Montag gesagt, dass Streiks die Kunden wie Beschäftigte wie ein „Schlag ins Gesicht“ treffen würden.

Von LVZ