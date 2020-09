Berlin/Leipzig

Im öffentlichen Dienst haben die ersten Streiks begonnen: Denn die Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt am Wochenende war nicht erfolgreich. Nun will die Gewerkschaft Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde im Oktober ein Zeichen setzen. Sie fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro im Monat.

Die Arbeitgeber, in diesem Fall der Bund und die Kommunen, finden die Forderung überzogen. Auch aus der Gesellschaft kommt nicht nur Zustimmung. Einige fragen: Sollten die Beschäftigten, die in der Corona-Krise weitgehend von Kurzarbeit verschont geblieben sind, in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage streiken? Und was verdienen Angestellte im Öffentlichen Dienst eigentlich? Ein Überblick:

In Sachsen sind 7532 Kita-Mitarbeiter vollzeitbeschäftigt

Eine Kita-Erzieherin verdient laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit im Median 3400 Euro brutto im Monat – ein bundesweiter Wert. Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind hier eingerechnet. Der Median ist nicht der Durchschnitt, sondern liegt in der Mitte aller Löhne: Die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten verdient mehr, die andere Hälfte weniger als den Medianlohn. In Sachsen beträgt der Medianlohn für Kita-Erzieher 3228 Euro, wie die Landesarbeitsagentur auf LVZ-Nachfrage mitteilt. Errechnet hat sie ihn aus den Verdiensten von 7532 Vollzeitbeschäftigten im Freistaat.

Streiks drohen vorerst nur in städtischen Kitas, denn nur für diese Erzieher gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), um den gerade gestritten wird. Kirchliche und private Träger haben entweder eigene Tarifverträge oder sie orientieren sich am TVöD. Im TVöD gibt es je nach Tätigkeit (Erzieherin, Gruppenleiterin, Kita-Leiterin) und je nach Berufserfahrung verschiedene Gehaltsstufen.

Eine Erzieherin ohne Leitungsfunktion und Sonderaufgaben verdient demnach bundesweit im ersten Jahr rund 2830 Euro, eine Erzieherin mit 20 Jahren Berufserfahrung rund 3855 Euro brutto im Monat. Dazu kommt eine einmalige Jahressonderzulage (statt Urlaubs- und Weihnachtsgeld) von etwa einem Dreiviertel-Monatsgehalt.

Krankenschwestern und Pflegern mit großen Verdienstunterschieden

Ein Busfahrer verdient laut Bundesarbeitsagentur rund 2900 Euro brutto im Monat, in Sachsen sind es 2577 Euro. Eingerechnet sind auch hier Sonderzahlungen. Arbeitet ein Busfahrer für den Öffentlichen Nahverkehr, wird er meist nach dem Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N, ein Spartentarif des TVöD) des jeweiligen Landes bezahlt. Private Busunternehmen fallen nicht darunter.

Krankenschwestern und Krankenpfleger verdienen rund 3550 Euro brutto im Monat inklusive Jahressonderzahlung sowie mögliche Zulagen für Wochenend- und Schichtarbeit. In Sachsen beträgt der Medianlohn 3218 Euro. Insgesamt sind im Freistaat 15.045 Krankenschwestern und Pfleger in Vollzeit beschäftigt. Dabei gibt es im TVöD große Unterschiede je nach Tätigkeit. Krankenschwestern und Krankenpfleger ohne Sonderaufgaben verdienen bundesweit je nach Berufserfahrung von 2830 bis 3540 Euro brutto.

Bei Krankenschwestern und Pflegern mit besonders schwieriger Tätigkeit sind es rund 3000 bis 3700 Euro – und mit entsprechender Weiterbildung dazu sind es 3260 bis 3850 Euro. Dazu kommt für alle eine Jahressonderzahlung von etwa einem Dreiviertelmonatsgehalt plus eventuelle Zulagen für Wochenend- und Schichtarbeit.

Verdi will einen Tarifvertrag für die gesamte Altenpflege

Altenpfleger verdienen im Monat rund 3030 Euro (in Sachsen 2557 Euro – errechnet aus den Löhnen von 5870 vollzeitbeschäftigten Altenpflegern im Freistaat). Darin enthalten sind Jahres-, Nacht- und Wochenendzulagen. Allerdings sind laut Verdi nur knapp acht Prozent der stationären und ambulanten Altenpflege in öffentlicher Hand. Nur für diese Kräfte gilt der TVöD und nur hier drohen vorerst Streiks. In nicht-kommunalen Einrichtungen wird häufig schlechter bezahlt. Die Gewerkschaft Verdi streitet derzeit mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche um einen Tarifvertrag, der in der gesamten Alterspflege gelten soll.

Berufsfeuerwehrleute verdienen Bundesweit 4580 Euro im Monat, in Sachsen sind es 3637 Euro. Bei Verwaltungsangestellten im gehobenen Dienst sind es 4470 Euro im Monat, in Sachsen 4169 Euro – inklusive Jahreszulage.

