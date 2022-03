Leipzig

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten spricht sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gegen einen Ausstieg aus der Kohle aus. Sein Vize und Energieminister Wolfram Günther (Grüne) hält davon nichts, wie er im LVZ-Interview erklärt.

Herr Günther, Deutschland ist abhängig von Erdgas aus dem Ausland. 55 Prozent der Importe kommen aus Russland. Was passiert in Sachsen, sollte kein russisches Gas mehr ankommen?

Der Erdgasimport läuft derzeit auf dem Niveau wie vor Beginn des Krieges weiter. Gleichwohl müssen wir und muss der Bund, der für die nationale Energieversorgungssicherheit zuständig ist, selbstverständlich auch die Möglichkeit eines Stopps analysieren. Die Gasspeicher sind so gefüllt, dass auch bei einem kompletten Stopp der Gaslieferungen Deutschland sicher über den Winter kommt. Mit Blick auf den nächsten Winter hat Bundeswirtschaftsminister Habeck Maßnahmen auf den Weg gebracht, um ausreichende Speicherfüllstände abzusichern. Klar ist aber auch: Sollte Putin nach den verknappten Lieferungen der letzten Monate weiter erpresserisch am Gashahn drehen, disqualifiziert sich Russland als ehemals zuverlässiger Brennstofflieferant nachhaltig.

„Energiewirtschaftlich unnötig und klimapolitisch falsch“

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist in Sorge um die Versorgungssicherheit und fordert dazu auf, den Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft auszusetzen. Sind Sie ebenfalls dafür?

Nein, denn das wäre energiepolitisch unsinnig, energiewirtschaftlich unnötig und klimapolitisch falsch. Aus Atomkraft und Kohle wird Strom erzeugt. Gas wird für die Wärmeversorgung und Prozesse in der Industrie benötigt. Atomkraft und Kohle können russisches Gas technisch gesehen gar nicht ersetzen.

Nicht nur in Sachsen gibt es Stimmen, die zur vorurteilsfreien Suche nach Alternativen auffordern. Was spricht dagegen, etwa Atommeiler länger in Betrieb zu halten?

Atomkraft ist die teuerste und gefährlichste Art der Stromerzeugung. Für eine Laufzeitverlängerung müsste nicht nur das gesetzlich festgelegte Auslaufen der Betriebsgenehmigungen neu aufgerollt werden. Die ganzen technischen Verfahren und Genehmigungen sind auf Stilllegung und Rückbau ausgerichtet. Für die Sicherheit in den Atomkraftwerken müsste zunächst teuer und zeitaufwändig nachgerüstet werden. Brennstäbe müssten für viel Geld beschafft werden. Das Ergebnis wäre aber keine Problemlösung bei Gas und Öl, sondern lediglich mehr Strom. Deutschland ist aber bereits heute Stromexporteur.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Braunkohle für den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke in Mitteldeutschland müsste nicht teuer eingekauft werden …

Die Verstromung von Kohle hat verheerende Folgen für das Klima. Und die Klimakrise führt zu einer Krise der Sicherheit. Angesichts eines Krieges, in dem auch fossile Abhängigkeiten eine Rolle spielen, ist es eine gefährliche Idee, an fossilen Energieträgern festzuhalten. Der kürzeste und mit Abstand billigste Weg bei mehr Strombedarf ist der Ausbau von Solar- und Windenergie. Die Energiewirtschaft selbst hat gesagt, sie hat kein Interesse an längeren Laufzeiten. Von der gesellschaftlichen Akzeptanz gar nicht zu sprechen. Das ist eine Zombie-Debatte. Die Lösung für das aktuelle Problem liegt nicht im Rückspiegel, sondern im beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren. Das ist übrigens fraktionsübergreifend am Sonntag bei der historischen Sondersitzung des Bundestags, an der ich teilnehmen konnte, klar geäußert worden.

Nur Gaskraftwerke sind flexibel genug

Gas gilt als Brückentechnologie – immer dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint – springen Gaskraftwerke ein. Sollte sich Deutschland nicht wieder breiter beim Energiemix aufstellen und sich nicht auf Gas fokussieren?

Die Gaskraftwerke, die heute mit Erdgas, künftig aber mit grünen Gasen betrieben werden, haben im Stromversorgungssystem eine wichtige Rolle, die nicht einfach durch thermische Kraftwerke, also Kohle und Atom, ersetzt werden kann. Gaskraftwerke sind nämlich als einzige flexibel und schnell genug, um den dynamischen Änderungen des Stromverbrauchs zu folgen. Dafür wird viel weniger Gas eingesetzt, als viele meinen. Nur 10 bis 15 Prozent des gesamten Erdgases gehen in die Erzeugung von Strom. Damit würde rund ein Viertel des Gases, das wir nicht aus Russland beziehen, heute ausreichen, um die Gaskraftwerke weiter zu betrieben.

Ändert sich das nicht aber mit dem Ausbau der Erneuerbaren und dem Bau weiterer Gaskraftwerke?

Auch wenn in den nächsten Jahren weitere Gaskraftwerke gebaut werden, bedeutet das wegen niedriger Jahresbetriebszeiten nicht zwingend einen deutlich höheren jährlichen Gasbedarf. Die entscheidenden Einsparpotenziale beim Erdgasverbrauch gibt es in den Bereichen Heizen und Industrie. Die Lösungen heißen Sektorkopplung – also die Verbindung von Strom, Wärme und Mobilität – und grüner Wasserstoff. Für beide braucht es zusätzlichen Ausbau von Solar- und Windenergie und nicht Rückgriff auf die Auslaufmodelle von gestern. Deshalb müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Das ist nicht nur ein zwingendes Gebot aus unserem nationalen Klimaschutzgesetz und dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes heraus. Dazu haben wir uns auch völkerrechtlich bindend verpflichtet. Der Ausbau der Erneuerbaren ist daneben ein knallharter Standortfaktor.

Eine Frage der nationalen Sicherheit

Woran machen Sie das fest?

Die Industrie kommt zu uns und sagt: Entweder sorgt ihr für grünen Strom oder wir investieren hier nicht mehr und listen Zulieferer aus, die nicht mit grünem Strom produzieren. Aber der Ausbau der Erneuerbaren ist eben auch eine Frage der nationalen Sicherheit, wie auch die Unabhängigkeit von fossilen Energien eine Frage der nationalen Sicherheit ist. Der Ukraine-Krieg zeigt das auf schmerzhafte Weise.

Die Preise an den Energiebörsen sind hoch und waren es schon vor dem Ukraine-Krieg. Worauf müssen sich Verbraucher in diesem Jahr einstellen und was unternimmt die Politik, um für Entlastung zu sorgen?

Der Bund ist hier Handelnder und hat eine breite Palette von Maßnahmen auf den Weg gebracht, von Heizkostenzuschüssen bis zur Absenkung der EEG-Umlage. Die wäre übrigens schon lange vor der aktuellen Krise sinnvoll gewesen. Deshalb habe ich mich schon 2020 im Bundesrat dafür eingesetzt. Selbstverständlich sind auch Programme des Bundes und der Länder für Investitionen in Energieeffizienz und Energieeinsparung geeignet, um Energiekosten in den Griff zu bekommen.

Von Andreas Dunte