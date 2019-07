Leipzig

Der Streit um den Auftritt von Gregor Gysi in der Leipziger Peterskirche am 9. Oktober ebbt nicht ab. In E-Mails, die LVZ.de über den Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe zugeleitet wurden, kritisieren Liedermacher, Schauspieler und Autoren, dass Gysi aus Anlass des 30. Jahrestages der Wiederkehr der Friedlichen Revolution in Leipzig eine Rede halten soll. Die Leipziger Philharmoniker, die den Linken-Politiker eingeladen haben, halten bislang trotz aller Kritik an ihrem Plan, Gysi reden zu lassen, fest.

Bettina Wegner : „Schlag ins Gesicht“

Die ehemalige DDR-Liedermacherin und Lyrikerin Bettina Wegner („Sind so kleine Hände“) schreibt an den Pfarrer der Peterskirche, Andreas Dohrn, Versöhnung könne nur gelingen, „nach klärenden Gesprächen zwischen zwei Menschen und der ehrlichen Auseinandersetzung mit dem, was zur Unversöhnlichkeit geführt hat.“ Versöhnung müsse scheitern, „wenn Musiker oder Pfarrer beschließen, dass jetzt versöhnt wird“.

Der 9. Oktober, so Wegner weiter, sollte denen vorbehalten sein, die sich in der DDR mutig gegen Unterdrückung und Gängelung eingesetzt und oft Unerträglichkeiten dafür in Kauf genommen hätten. Wegner appelliert an Dohrn: „Bitte stellen Sie Ihren Raum keiner Zwangsversöhnung zur Verfügung und denken Sie an jene Menschen, die in DDR-Gefängnissen gesessen haben und für die der Auftritt von Gysi in Ihrer Kirche ein Schlag ins Gesicht sein muss.“

„Würde Mielke noch leben, er wäre auch ein Zeitzeuge“

Wegners Schwester, die Autorin Claudia Wegner, beklagt in einem Schreiben an Martin Henker, Superintendent des Kirchenbezirks Leipzig, es sei „deprimierend, dass an diesem Tag zu diesem Anlass Gysi sich wieder einmal äußern soll, darf oder muss“. Die Philharmoniker bestünden auf dieser Einladung, die Gründe seien absurd, sagte Wegner und verweist auf die Berichterstattung in der LVZ. Wegner hebt dann auf das von Verteidigern des Gysi-Auftritts vorgetragene Argument ab, der Linken-Politiker sei auch ein Zeitzeuge der Ereignisse von 1989 gewesen und bringt in ihrer Kritik Stasi-Chef Erich Mielke (1907-2000) ins Spiel: „Würde Mielke noch leben, er wäre auch ein Zeitzeuge.“

Die Absicht der Philharmoniker, durch Beethovens 9. Versöhnung zu stiften, werde durch Gysis Auftritt konterkariert, schreibt Wegner weiter und mündet in der Aufforderung: „Bitte laden Sie die Philharmoniker und Gysi aus, bzw. bestehen Sie auf einer rein musikalischen Veranstaltung. Gott segne Sie!“

Karsten Troyke kritisiert „Kuschelkurs“

Ebenfalls an Peterskirchen-Pfarrer Andreas Dohrn wendet sich der Brief des Berliner Chansonsängers und Schauspielers Karsten Troyke (58), der einen „Kuschelkurs“ von Philharmoniker-Chefdirigent Michael Köhler und Konzertmeister Holger Engelhardt gegenüber Gysi kritisiert, die dessen Auftritt in einem LVZ-Interview verteidigt hatten.

Rhetorisch fragt Troyke, ob eigentlich der letzte DDR-Staats- und SED-Chef Egon Krenz noch lebt? Der hätte „sicher auch viel zu erzählen“. Und in Richtung der Veranstalter heißt es weiter: „Dialog ist Ihnen ja sehr wichtig. Uns auch. Aber dies ist keine Diskussionsveranstaltung, sondern ein eigentlich freudiger Anlass, der diejenigen ehren sollte, die in erster Reihe daran beteiligt waren, dass diese bleierne DDR-Zeit ihr Ende finden konnte und musste. Fiel Ihnen von diesen niemand ein?“

Gysi, Krenz und viele andere hätten auf der anderen Seite gestanden, hätten „das für sie bedauerliche Unabwendbare in eine ’Wende’ verwandelt“ und Gysi hättet die Staatspartei gleich mitgewendet. „Ist es das, was Sie ehren wollen?“

Von Jan Emendörfer