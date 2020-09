Streit um Himmelsscheibe von Nebra: Landesarchäologe widerspricht neuer These

Halle

Um das Alter der Himmelsscheibe von Nebra ist wissenschaftlicher Streit entbrannt. Eine jüngst in der Zeitschrift „Archäologische Informationen“ postulierte These behauptet, dass das bisher in die frühe Bronzezeit (um 1600 v. Chr.) datierte Artefakt erst 1.000 Jahre später in der Eisenzeit entstand. Sachsen-Anhalts Landesarchäologen Harald Meller äußert sich in LVZ-Interview zu den Vorwürfen.

Rupert Gebhard von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Rüdiger Krause halten die Scheibe für echt, aber 1000 Jahre jünger. Was sagen Sie zu dieser Behauptung?

Anzeige

Wir haben in zahlreichen Publikationen unter Einbeziehung der besten Spezialisten auf ihren jeweiligen Fachgebieten die Himmelsscheibe nach bestem Wissen und Gewissen erforscht. In der Tat ist die Himmelsscheibe für sich allein nur allgemein ins zweite Jahrtausend vor Christus datierbar, aber genauer über ihre Beifunde, die unbestritten in die frühe Bronzezeit um 1600 vor Christus gehören. Das Hauptargument von Gebhard und Krause stützt sich daher auf die Behauptung, Scheibe und Beifunde gehörten nicht zusammen. Doch dies ist schlichtweg falsch. Die Zusammengehörigkeit ist durch zwei Hauptargumente – neben zahlreichen anderen – zweifelsfrei bewiesen. Erstens ergab die Untersuchung der Erdanhaftungen an der Himmelsscheibe und einem der Schwerter sowie der Bodenprobe vom Fundort selbst, dass eine gemeinsame Herkunft sehr wahrscheinlich sei. Dies hätte man im Übrigen in einem von den beiden Autoren nicht zitierten Aufsatz nachlesen können. Zweitens würden die geochemischen Analysen der Metalle gegen eine Zusammengehörigkeit der Funde sprechen. Auch dies ist falsch. Seit Längerem ist bekannt, dass das Kupfer für alle Nebraer Funde aus dem Salzburger Land stammt. Kupfer von dort ist nachweislich in der Eisenzeit nicht mehr abgebaut worden. Insofern scheidet auch aus metallurgischer Sicht eine Datierung in die Eisenzeit aus.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch der Fundort im Burgenlandkreis wird in Frage gestellt. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass die Himmelsscheibe bei Nebra gefunden wurde?

Hier kann ich nur nochmals auf meine vorige Antwort verweisen. Die Erdhaftungen sprechen eine eindeutige Sprache. Dazu kommen kriminalistische Untersuchungen, Geständnisse der Raubgräber und Hehler. Diese Fragen sind vor Gericht eingehend gewürdigt worden.

Die Himmelsscheibe ist im Museum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt. Quelle: dpa

Rupert Gebhard wirft Ihnen vor, bislang keine wissenschaftliche Publikation vorgelegtzu haben.

Wir haben in den letzten Jahren Dutzende von Publikationen – Grabungsbericht, Metallanalysen, Erdanhaftungen, astronomische Untersuchungen und vieles andere – vorgelegt. Es existieren mehrere Tagungsbände und Einzelmonographien zu Spezialfragen.

Verstehen sie die Publikation als eine Art Retourkutsche, nachdem der auch für Sachsen-Anhalt tätige Ernst Pernicka die Echtheit des Goldschatzes von Bernstorf angezweifelt hat?

Darüber möchte ich eigentlich nicht spekulieren, aber da mir diese Frage von vielen Seiten gestellt wird, liegt das vielleicht nahe.

Die Himmelscheibe von Nebra Die Himmelsscheibe von Nebra ist die älteste konkrete Himmelsabbildung der Welt. Laut der bisherigen Erkenntnisse soll die geschmiedete Bronzeplatte zwischen 3700 bis 4100 Jahre alt sein und etwa um 1600 vor Christus auf einem Hügel im heutigen Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt) vergraben worden sein. Die Himmelsscheibe wurde dort 1999 von Raubgräbern entdeckt. Erst 2002 konnte der Schatz bei einer fingierten Verkaufsaktion sichergestellt werden. Die Scheibe ist seither im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt. Im multimedialen Besucherzentrum „Arche Nebra“ gibt es zudem eine Kopie.

Der Regensburger Archäologe Peter Schauer zweifelte 2005 ebenfallsdie Echtheit an, der Streit wurde vor Gericht entschieden.

Natürlich kann ein wissenschaftlicher Streit nicht von einem Gericht entschieden werden. Aber: Das Gericht hat zahlreiche Fachgutachten von ausgewiesenen Spezialisten eingeholt, die es ermöglichen, dass ein Richter und die beteiligten Schöffen sich ein fundiertes Urteil bilden konnten. Insofern bündelt das Gerichtsurteil des Landgerichtes Halle schon sehr gut die wissenschaftlichen Ergebnisse, die in der Feststellung mündeten, dass die Himmelsscheibe echt ist, dass sie bronzezeitlich und dass sie zusammen mit den anderen Funden auf dem Mittelberg bei Nebra um 1600 vor Christus vergraben worden ist.

Sie bezeichnen die Himmelsscheibe auch als den Schlüssel zum vermutlich ersten Staat Mitteleuropas zwischen Harz, Saale und Elbe. Bleibt es bei dieser Auffassung?

Ziel jeglicher archäologischen Forschung ist ja nicht einfach die Vorstellung und Beschreibung von Funden. Wir Altertumswissenschaftler wollen das Leben der Menschen der Vorzeit ergründen, um damit auch Rückschlüsse auf unser eigenes Leben ziehen zu können. Man muss daher den Menschen Deutungsmöglichkeiten anbieten. Das habe ich getan. Wenn sich in der Zukunft herausstellen sollte, dass ich mich geirrt haben sollte, dann kann ich gut damit leben, widerlegt zu werden. Wissenschaft ist work in progress.

Von Bernd Lähne