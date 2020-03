Falko Linke ist Vater von Zwillingen und wie seine Frau Polizist. Er pocht auf den Erlass des Freistaates: In jeder Kita muss eine Notbetreuung stattfinden. Doberschütz im Landkreis Nordsachsen betreut die Kinder dennoch nicht in fünf, sondern nur in einer Einrichtung. Das sorgt für Streit.