Die russische Invasion in der Ukraine hat auch den innerparteilichen Kampf in der Linkspartei noch einmal deutlich verschärft. Nach einer Erklärung von sieben Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht, darunter der Leipziger Sören Pellmann, ist ein offener Streit in der Partei entbrannt. Die sieben Mandatsträger machen die USA und die Osterweiterung der Nato für den Krieg in der Ukraine mitverantwortlich, stellen sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und gegen weitreichende Sanktionen. Von dieser Sichtweise ist nicht nur die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel entsetzt.

In der am Sonntag veröffentlichen Erklärung von Pellmann und den sechs anderen wird Russlands Angriff als völkerrechtswidrig verurteilt, der durch die „ebenfalls völkerrechtswidrigen Handlungen der Nato“ nicht zu rechtfertigen sei. Die nun angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung seien allerdings eine „kritiklose Übernahme der vor allem von den USA in den letzten Jahren betriebenen Politik, die für die entstandene Situation maßgebliche Mitverantwortung trägt“. Das Linken-Septett lehnt eine „Generalermächtigung für die Bundesregierung ab, sich de facto am Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen und Sanktionen, die die Bevölkerung treffen, zu beteiligen“.

Juliane Nagel : Schuld nicht der Nato in die Schuhe schieben

Auch Juliane Nagel ist gegen die geplante Aufrüstung der deutschen Truppen. Denn weder mehr Geld für die Bundeswehr noch die Wiedereinführung der Wehrpflicht werde den Krieg beenden, so die Messestädterin. „Kein Verständnis habe ich für die Erklärung von Sahra Wagenknecht, die auch der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann unterzeichnet hat. Mit dieser Erklärung fällt eine laute Minderheit der Position der Linken in den Rücken, Putins Krieg unmissverständlich zu ächten. Es kann nicht sein, dass die Schuld an Russlands völkerrechtswidrigem Angriffskrieg nun der Nato in die Schuhe geschoben wird, wie es die sieben machen“, so Nagel am Mittwoch gegenüber der LVZ.

Die aktuelle Situation erfordere eine klare Haltung für die Opfer dieses Krieges, für die Hundertausenden auf der Flucht, für Sanktionen gegen Russlands Eliten und für das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainerinnen und Ukrainer. „Da ist kein Platz für Relativierungen, wie es leider auch Sören Pellmann tut. Die Linke muss ihren außenpolitischen Kurs gegenüber Putins Russland nach diesem Krieg grundsätzlich auf den Prüfstand stellen“, forderte Nagel.

Gysi: Sie wollen alte Ideologie retten – Pellmann rudert zurück

Ähnlich hatte sich zuvor auch der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, geäußert. Er kritisierte, dass Wagenknecht, Pellmann und die anderen fünf faktisch der Ukraine das Selbstverteidigungsrecht absprächen, sodass dieser nur die Chance auf eine bedingungslose Kapitulation bekomme. „Was mich aber wirklich entsetzt an eurer Erklärung ist die völlig Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und dem Leid. Millionen Menschen sind so wie ich tief bewegt, Hunderttausende demonstrieren. Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie zu retten. Die Nato ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch“, schrieb Gysi an die sieben Abgeordneten.

Sören Pellmann selbst ist inzwischen von seiner Position vom Sonntag etwas abgerückt: „Die Erklärung ist aus einer Gemengelage heraus entstanden: Wir haben Krieg in Europa und die Regierung verkündet eine für mich unvorstellbare Aufrüstung. Aus heutiger Sicht war zumindest der Halbsatz, der nun herausgegriffen wird, eine in dieser Situation nicht ganz durchdachte Reaktion“, so der 45-Jährige am Mittwoch. Er verwies aber auch noch einmal darauf, dass es bereits „kriegerische Auseinandersetzungen in Europa gab, bei denen die Nato keine gute Rolle gespielt hat.“

Er selbst habe sich zumindest „wie viele andere nicht vorstellen können, dass Putin die Ukraine mit diesem Krieg überziehen würde.“ Als ein Mensch, der in der DDR aufgewachsen ist, habe er zu Russland eine besondere Beziehung. „Das gilt aber auch für alle anderen Sowjetrepubliken“, so Pellmann, der ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine forderte und das verurteilte, „was Putin losgetreten hat“.

Tändler-Walenta: Situation wird Osteuropa destabilisieren

Marika Tändler-Walenta, außenpolitische Sprecherin der Linken in Sachsen, fürchtet, die Invasion in der Ukraine könnte sich noch zu einem europäischen Flächenbrand entwickeln: „Den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands lehnen wir mit aller Deutlichkeit ab. Die Truppen müssen zurückgezogen werden und eine Rückkehr zum Minsker Abkommen und dessen Umsetzung muss Ziel bleiben. Die aktuelle Zuspitzung wird die gesamte Situation in Osteuropa destabilisieren“, so die 38-Jährige am Mittwoch. Aus ihrer Sicht brauche es nun eine Europäische Union, die alle diplomatischen Möglichkeiten nutzt und dabei eine neue europäische Sicherheitsarchitektur aufbaut.“

Sören Pellmann hatte bei der Bundestagswahl 2021 neben Gregor Gysi und Gesine Lötzsch als einer von nur drei Linken bundesweit ein Direktmandat errungen. Selbiges war in der Linken-Hochburg Leipzig fünf Jahre zuvor ebenfalls gelungen. Juliane Nagel ist seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtages und parallel auch Stadträtin. Marika Tändler-Walenta zog 2019 erstmals ins Dresdner Parlament ein.

