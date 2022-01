Streit ums Angeln in der Elbe: Wie geht es in Nordsachsen weiter?

Nordsachsen

Zum Jahresanfang war der Anglerverband Leipzig vorgeprescht und hatte mit der Meldung hohe Wellen geschlagen, dass im nordsächsischen Abschnitt der Elbe keine Angelruten mehr ausgeworfen werden dürften. Hintergrund war, dass der Fischereipachtvertrag für den Elbabschnitt im Landkreis Nordsachsen zwischen dem Anglerverband Leipzig (200 Mitgliedsvereine und 13 800 Mitglieder) als Pächter und dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement als Verpächter zum 18. Januar ausläuft und es bisher keinen neuen Pachtvertrag gibt.

Angeln weiterhin möglich

Jetzt deutet sich eine Lösung in dem Streit an. „Das Angeln in der Elbe, die auf 56 Kilometer Länge den Landkreis Nordsachsen durchfließt, bleibt auch weiterhin möglich“, teilte am Dienstag Thomas Seidler, Pressesprecher des Landratsamtes Nordsachsen, mit. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes werde dazu noch in dieser Woche das naturschutzrechtliche Einvernehmen herstellen, was durch eine entsprechende Nutzungsvereinbarung und den aktualisierten Hegeplan vom Anglerverband Leipzig gegenüber der Fischereibehörde des Freistaates Sachsen dokumentiert werde.

Weg für Verlängerung Pachtvertrag

„Damit ist der Weg frei für die Verlängerung des am 18. Januar auslaufenden Pachtvertrages mit dem Freistaat“, sagt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), der sich für eine rasche Lösung im Interesse der Angelsportler stark gemacht hatte. Für die fischereibehördliche Genehmigung des Hegeplanes ist das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zuständig, als Verpächter tritt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auf.

Mehrere Naturschutzgebiete betroffen

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises war um ihr Einvernehmen gebeten worden, da von der Nutzung der Elbe als Angelgewässer mehrere Schutzgebiete betroffen sind, so zum Beispiel das Fauna-Flora-Habitat „Elbtal zwischen Mühlberg und Greudnitz“, das Vogelschutzgebiet „Elbaue und Teichgebiete bei Torgau“, das Landschaftsschutzgebiet „Elbe Torgau“ und das Naturschutzgebiet „Alte Elbe Kathewitz“, teilt das Landratsamt mit.

Brutgeschehen darf nicht gestört werden

Bei einer Beratung von Landratsamt, Fischereibehörde und Anglerverband am Montagnachmittag sei gemeinsam festgelegt worden, wo beispielsweise in einzelnen Elb-Bereichen zu bestimmten Zeiten das Brutgeschehen nicht gestört werden solle. Dabei habe der Anglerverband jene Abschnitte benannt, die besonders gern zum Angeln genutzt werden, und solche, die ohne größere Konflikte zum Schutz des Naturhaushaltes zeitweilig von der Angelnutzung ausgenommen werden könnten. „Der Verband wird seine Mitglieder im Einzelnen informieren, sobald der gesamte Genehmigungs- und Vertragsverlängerungsprozess abgeschlossen ist“, teilt Pressesprecher Seidler mit.

Von Frank Hörügel