Streitpunkt „Sitzenbleiben“: So viele Schüler trifft es jedes Jahr in Sachsen

Dresden

Nähern sich die Sommerferien, steigt bei Schülern oft die Angst: Reichen meine Noten, um versetzt zu werden? Bei mehr als 5000 sächsischen Kindern und Jugendlichen hieß die Antwort auf dem Zeugnis zuletzt: Nein, sie reichen nicht. Dabei werden die Ermessensentscheidungen regional unterschiedlich häufig getroffen, wie eine Anfrage der Linken an Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) ergab. Landesweit schwankt die Quote zwischen unter einem bis zwei Prozent Betroffener. Das wird auch bei der anstehenden Zeugnisausgabe am 17. Juli wieder so sein. Denn trotz Corona-Krise soll das „Sitzenbleiben“ in Sachsen weiter zum Repertoire der sächsischen Lehrerkonferenzen gehören.

Etwa 375.000 Schülerinnen und Schüler gibt es unten den vier Millionen Sachsen. Im Schnitt 1,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen verpassten zuletzt den Sprung in die nächsthöhere Klasse. In Leipzig sind es seit Jahren immer etwa zwei Prozent, die zurückgestuft werden – im vergangenen Schuljahr 1000 von 52.000 Schülern. In der Landeshauptstadt in Dresden, wo ähnlich viele Kinder und Jugendliche leben, liegen die Zahlen seit Jahren deutlich darunter. Zuletzt waren 640 von 54.000 Schülern betroffen und somit nur 1,2 Prozent.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Die landesweit geringste Quote von empfohlenen Klassenwiederholungen hatte im vergangenen Sommer der Landkreis Bautzen mit weniger als einem Prozent. Im benachbarten Landkreis Görlitz gibt es zwar weniger Schulkinder, aber mehr Sitzenbleiber und somit eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit. Warum es überhaupt regionalen Unterschiede gibt? Die Gründe dürften vielfältig sein, lassen sich wohl nur im Einzelfall, vielleicht auch mit Blick auf Klassengrößen, Personalsituation und soziale Strukturen vor Ort beantworten.

Linke: Pädagogischer Sinn ist zweifelhaft

Wie wäre eine Welt ohne Sitzenbleiber? Seit Jahren streiten Experten, ob sich der pädagogische Wert schulischer Rückstufungen angesichts der Schmach für die Kinder und erhöhter Kosten für den Bildungsträger überhaupt rechtfertigen ließe. Luise Neuhaus-Wartenberg, Landtagsabgeordnete der Linken, stellt den Sinn vehement in Frage: „Die Forschungsergebnisse zur Nichtversetzung zeigen, dass die pädagogische Wirksamkeit dieser Maßnahme mehr als zweifelhaft ist. Deshalb sehe ich es mit Sorge, dass Jahr für Jahr tausende junge Menschen sitzenbleiben“, sagt die 40-Jährige. Statt Rückstufungen bedürfe es besserer individueller Förderung – etwa im Rahmen von Gemeinschaftsschulen.

Dass Sachsen der „Ehrenrunde“ in Schulen generell entsagt, so wie es Hamburg bereits 2011 getan hat, daran mag auch die Linkenabgeordnete noch nicht glauben. Allerdings hätte sie sich in der aktuellen Situation mindestens eine zeitweise Aussetzung gewünscht: „Die Landesregierung sollte dem Vorbild anderer Bundesländer folgen und in diesem Schuljahr auf das Sitzenbleiben verzichten“, sagt sie und verweist damit unter anderem auf Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo die jeweiligen Kultusministerien ankündigten, temporär keinen Schüler zurückstufen zu wollen.

Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke) Quelle: DiG/Plus GmbH, Thomas Kläber

Günstigkeitsregel und Sommerschule

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) bleibt in der Kernfrage hart, will im Einzelfall aber zumindest Milde walten lassen. Er empfiehlt den Lehrern im Freistaat, sowohl bei der Zensurenvergabe als auch bei der Versetzung die sogenannte Günstigkeitsregel anzuwenden. Soll heißen: Die Spielräume werden vor allem in Grenzfällen wohlwollend zugunsten der Schüler ausgelegt. Trotzdem bleibt klar: „Die Nichtversetzung von Schülern ist jedoch möglich“, sagt Piwarz. Sollten Lehrer den Eindruck haben, ein Schüler könnte den Anforderungen der nächsthöheren Klassenstufe nicht gerecht werden, „dann sind die Eltern auch über die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung zu beraten.“

Prognosen, wie viele Kinder eine Nichtversetzung treffen wird, wollte im Ministerium niemand anstellen. Stattdessen macht auf den Fluren das Wort „Sommerschule“ derzeit die Runde. Sachsen denkt über freiwillige Lernangebote nach, die den individuellen Rückstand ausgleichen sollen. Vielleicht auch bei Versetzungsgefährdeten. Noch müssten dazu aber viele Gespräche geführt werden, sagte Sprecher Dirk Reelfs gestern.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Lesen Sie auch

Von Matthias Puppe