Dresden

Ob der Dresdner Striezelmarkt – immerhin der 586. seiner Art – überhaupt stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Die SPD ist dagegen, die FDP dafür, die schweigende Mehrheit wartet erst einmal ab, was die Zeit und der am Montag beginnende Lockdown light an der Zahlenfront bringen mag.

Dass die Planung angesichts der Lage nicht gänzlich zum Stillstand gekommen ist, beweist seit Samstag ein Blick auf den Altmarkt. Hier wurde am Vormittag die Striezelmarktfichte aufgestellt. „Der Baum bleibt die unumstößliche Konstante unserer städtischen Advents- und Weihnachtstradition“, meinte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert im Vorfeld.

Am Montag soll die 120 Jahre alte Fichte aus der Dresdner Heide mit Lichtern geschmückt werden. „Ein wirklich prächtiger Baum, der bisher vom Borkenkäfer verschont blieb“, beurteilt Heiko Müller vom Sachsenforst des Forstbezirks Dresden das ursprünglich 37 Meter hohe Gewächs, das nun auf 20 Meter gekürzt auf dem Altmarkt steht.

Allerdings hatte die Fichte in der Kronen eine Verwachsung, den sogenannten „Hexenbesen“. Die Experten um Baumpfleger Andreas Deppner, die seit Jahren das Fällen und Aufstellen des Striezelmarktbaums übernehmen, wussten auch damit umzugehen: „Wir haben ihm noch mal die Haare schön gemacht, bevor es in die Dresdner Innenstadt ging.“

Was wird im Dezember möglich sein?

Das erste Mal erstrahlen wird der Baum am 1. Advent, dem 29. November. Dass der Striezelmarkt wie immer Ende November öffnet, ist allerdings ausgeschlossen Die aktuelle Allgemeinverfügung des Landes Sachsen verbietet Großveranstaltungen bis Ende des Monats. Darunter fallen auch Weihnachtsmärkte. Ob im Dezember öffentliches weihnachtliches Geschehen in Dresden möglich sein wird, wird derzeit noch geprüft.

Der Striezelmarkt ist auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region, für Händler und Gastronomen. „Deshalb werden wir uns jetzt mit den Händlern und sonstigen Beteiligten vom Striezelmarkt und den thematischen Weihnachtsmärkten in Verbindung setzen und darüber sprechen, wer in welcher Form im Dezember gern auf den Märkten vertreten wäre“, heißt es aus der Abteilung Wirtschaftsförderung.

Zahlreiche andere Großstädte haben ihre Weihnachtsmärkte wegen Corona bereits komplett abgesagt, etwa Gießen, Frankfurt am Main, Mainz oder Stuttgart. Auch der berühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg fällt aus. In Prag fallen ebenfalls alle Weihnachtsmärkte in Wasser. Eine Fichte wurde zwar trotzdem aufgestellt, aber sie bleibt ungeschmückt und wird das Einzige sein, was 2020 an die traditionellen Weihnachtsmärkte in der tschechischen Hauptstadt erinnert.

Von fkä