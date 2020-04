Studenten helfen bei der Spargelernte: „Ein Knochenjob

Langeneichstädt

Das helle Etwas lugt leicht aus der angehäuften Erde hervor. Nicht größer als ein Fingerhut. Janice Wicklein sticht mit dem Spargelmesser tief ins Erdreich, legt den Stängel des Edelgemüses in die Stiege und hält sofort Ausschau nach dem nächsten Spargelkopf.

Die Sonne steht hoch über dem rund acht Hektar großen Spargelfeld. Ein eher kleines Feld, sagt Janice Wicklein. Sie streckt sich und blickt auf die mit dunklen Planen verhüllten Reihen. An der Seite der 21-Jährigen sind Arnold Schunke und Elias Brandl. Alle drei studieren in Halle. Der Größere von beiden wuchtet eine volle Stiege zur Seite, während der andere die Spargelspinne ein Stück weiter schiebt. So hebt sich die Plane unter der Spinne und weitere Spargelköpfe kommen ans Licht.

Spargel aus der Erde holen ist keine leichte Arbeit

Schon seit mehreren Tagen arbeiten die drei jungen Leute auf den Feldern im Westen des Geiseltalsees im Saalekreis. „Keine leichte Arbeit“, sagt die junge Frau und sticht ihr Messer tief ins Erdreich. Auf 50 Hektar haben Bauer Ingo Hindorf und seine Frau Antje Spargel angepflanzt. Die Sonne treibt das empfindliche Gemüse aus der Erde. Zuviel Sonne ist nicht gut. Dann kommen die Stecher nicht hinterher. Und von denen haben die Hindorfs in diesem Jahr viel zu wenige.

Weil die Grenzen dicht sind, fehlen dem Spargelhof in Langeneichstädt bei Mücheln ( Sachsen-Anhalt) die Saisonkräfte. Jahr für Jahr kommen 50 bis 60 Helfer aus Polen und Rumänien. Aber in diesem „verflixten Corona-Jahr“, sei nichts wie sonst, schimpft Bauer Hindorf.

Suche im Internet: „Viele Bewerbungen passen einfach nicht.“

Bange machen kennt der Langeneichstädter aber nicht. Zwei Männer aus dem festen Stamm der Saisonkräfte waren noch im Land, als sich das Virus breit machte. Befreundete Winzer überließen ihm weitere vier Helfer. „Sie meinten, wir würden sie dringender benötigen.“ Zugleich hat er sich auf einer Plattform angemeldet, die der Bund eingerichtet hat, um Helfer und Bauern zusammenzubringen. „Nicht wenige haben sich gemeldet. Eine gute Sache“, so Antje Hindorf. Doch der Job auf dem Feld sei nicht jedermanns Sache. „Viele Bewerbungen passen einfach nicht.“

Spargel stechen sei wie Marathon laufen - ohne körperliche Fitness gehe da nichts, meint ihr Mann. Um einen guten Spargelstecher anzulernen, brauche es viel Zeit. „Ein Knochen-Job, der Ausdauer und Geschick verlangt. Ein schlechter Stecher kann einem schnell das Feld verderben.“ Dann zählt er auf, dass der Spargel mindestens 25 Zentimeter lang sein muss und beim Rausziehen nicht brechen darf. Passiert das doch einmal, wird der Spargel im eigenen Laden als Hofmischung zu einem günstigeren Preis angeboten.

Köche und Studenten helfen auf den Feldern aus

Auch müsse man vorsichtig stechen, um die Wurzel nicht zu beschädigen. Alles eigentlich Gründe, keinen Ungelernten anzustellen. Dennoch haben es die Hindorfs mit einigen Studenten versucht. Auch zwei Köche arbeiten derzeit auf den Feldern, da überall die Gaststätten geschlossen sind. Bauer Hindorf: „Die schlagen sich alle nicht schlecht.“

„Ich bin froh über den Nebenjob“, meint Janice Wicklein. Die Studentin für Soziologie und Wirtschaftswissenschaften jobbt sonst in einer halleschen Gaststätte, verdient sich als Aushilfe etwas dazu. Sie habe gelesen, dass Saisonkräfte aus dem Ausland fehlen und so die Ernte in Gefahr sei. Auch für Sportstudent Arnold Schunke war das der Grund, der Studierstube daheim zu entfliehen, jedenfalls tagsüber.

Für Studenten war es früher normal, bei der Ernte zu helfen

„Gewarnt haben uns alle, dass die Spargelernte kein Vergnügen ist“, erzählt Elias Brandl. „Ist sie wirklich nicht. Aber wir halten durch – noch drei Wochen. So der Plan.“ Janice Wicklein fällt abends „schlapp ins Bett, aber irgendwie erfüllt“. Früher sei es für Studenten normal gewesen, bei der Ernte auszuhelfen, weiß Arnold Schunke. von seinen Eltern. „Ich finde, das ist keine schlechte Sache, man schätzt körperliche Arbeit und hat auch einen anderen Blick auf Lebensmittel.“

Und in noch einem Punkt sind sich die drei Studenten einig: Die Saisonkräfte aus dem Ausland würden einen „richtig guten Job“ machen. Während die drei Hallenser zwischen sieben und zehn Stunden auf den Feld sind, halten die Polen und Rumänen, die nach Menge bezahlt werden, weit länger durch. „Wir bekommen den Mindestlohn, das ist okay“, so Elias Brandl.

Rumänen und Polen werden zur Ernte eingeflogen

Antje und Ingo Hindorf hatten schon weitere Vorstellungsrunden mit einheimischen Helfern geplant, da kam das Signal aus Berlin, dass nun doch Saisonkräfte aus Osteuropa nach Deutschland kommen dürfen. Als der erste Flieger mit Erntehelfern am Donnerstag vergangener Woche in Leipzig/Halle landete, standen die Hindorfs am Flughafen und brachten die acht Rumänen in Unterkünfte nach Langeneichstädt. Am nächsten Tag ging es sogar bis nach Nürnberg, um weitere Helfer abzuholen. Zwischen 20 und 30 könnten es insgesamt werden. Mehr geht in den Unterkünften wegen der strengen Abstandsregeln auch nicht. Die Hindorfs haben sogar ihre frühere Wohnung für die Saisonkräfte bereitgestellt. Die sollte eigentlich vermietet werden, aber das muss warten.

Der einzige Spargelhof des Saale-Kreises wird die diesjährige Ernte des Edelgemüses als eine der schlechtesten in seiner langen Geschichte abhaken. Ein Großteil des Spargels wird auf dem Feld bleiben. Nicht nur weil Helfer fehlen. „Wir beliefern einige Supermärkte, hauptsächlich aber Gaststätten der Region. Die sind aber dicht“, beklagt Antje Hindorf die fehlenden Absatzmöglichkeiten. Zum Glück vertreibt der Familienbetrieb das Gemüse im Hofladen in Langeneichstädt. Da gibt es in diesem Jahr übrigens von der Hofmischung etwas mehr als sonst.

Von Andreas Dunte