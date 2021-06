Frankfurt/Leipzig

Laut Forschern der Goethe-Universität in Frankfurt/Main hat der Distanzunterricht im ersten Jahr der Pandemie kaum zu Lernfortschritten geführt. In vielen Fällen habe das Bildungsniveau durch die geschlossenen Schulen vielmehr stark gelitten. „Die Auswirkungen des Distanzunterrichts sind vergleichbar mit denen, die erreicht werden, wenn in den Sommerferien überhaupt kein Unterricht stattfindet“, heißt es in der vorerst nur als sogenanntes Preprint in wissenschaftlichen Kreisen veröffentlichten Analyse.

Für ihre ernüchternden Schlussfolgerungen haben die Frankfurter Wissenschaftler systematisch weltweit andere Studien zum Thema ausgewertet. Die während der coronabedingten Schulschließungen gefundenen Abweichungen von der Norm wurden dann jeweils mit Erkenntnissen verglichen, die nach Katastrophen oder während der Sommerferien gesammelt wurden. Die Kompetenzeinbußen im ersten Pandemie-Jahr lagen demnach trotz Distanzunterrichts in etwa auf diesem Niveau, heißt es.

Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet

Insbesondere jüngere Kinder und Betroffene aus sozial benachteiligten Familien hätten unter den negativen Lern-Effekten 2020 zu leiden gehabt. „Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich während der ersten coronabedingten Schulschließungen noch weiter geöffnet“, erklärte der beteiligte Frankfurter Psychologe Andreas Frey. Punktuell hätten allerdings auch positive Lerneffekte nachgewiesen werden können: So stellten sich beispielsweise bei gezieltem Einsatz von Lern-Software im Fach Mathematik schon 2020 erkennbare Verbesserungen im Bildungsniveau ein. Nicht zuletzt habe sich der digitale Unterricht im Verlauf der Pandemie auch insgesamt verbessert, sodass die Effekte nicht so negativ blieben.

Ähnlich sieht es auch der Leipziger Erziehungswissenschaftler Jonas Flöter von der Universität Leipzig. Durch die Erweiterung des digital unterstützten Unterrichts konnten zahlreiche Schülerinnen und Schüler diesen auch aktiv nutzen. „Kollaboratives Arbeiten wurde durch digitale Medien überhaupt erst möglich.“ Auch hätten während der Pandemie viele außerschulische Institutionen – Sprachschulen, Akademien, Hochschulen und Universitäten – digitale Angebote unterbreitet. „Durch die größere zeitliche Flexibilität der Schülerinnen und Schüler konnten diese dann auch genutzt werden“, so Flöter gegenüber der LVZ.

Professor Dr. Jonas Flöter vom Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Universität Leipzig. Quelle: Swen Reichhold / Universität Leipzig

Leipziger Professor: Spahns Vorsicht ist angebracht

Sicher ist: Verschwinden werden digitales Lernen und Distanzunterricht nicht. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) werden auch die Corona-Maßnahmen in den Schulen noch längere Zeit aufrechterhalten. Im Herbst und Winter müsse trotz aktuell niedriger Inzidenzen voraussichtlich wieder mit Wechselunterricht gerechnet werden. „Die Vorsicht des Bundesgesundheitsministers erscheint mir angebracht“, findet auch Uni-Professor Flöter. Die Sommerferien müssten allerdings nun dringend genutzt werden, um die technische und infrastrukturelle Ausstattung zu stärken.

Flöter fordert eine einheitlich gute Ausstattung auch für die Unterrichtenden. „Lehrerinnen und Lehrer müssen digitale Endgeräte erhalten, auf denen die für den Unterricht notwendige Software auch funktioniert.“ Der Leipziger Erziehungswissenschaftler schlägt vor, finanzielle Unterstützungen für alle Pädagogen jeweils an konkrete Angaben zu notwendigen technischen Endgeräten zu koppeln.

Leopoldina: Präsenzunterricht am effektivsten

Für einen ganzheitlichen Ansatz beim Aufbau unterstützender Strukturen spricht sich derweil die Akademie Leopoldina aus. „Ungleichheiten und Entwicklungsrisiken gab es bereits vor der Pandemie, vor allem in den Bereichen Bildung, soziale Interaktion, sozioemotionale Entwicklung und körperliche Aktivität“, hieß es am Montag aus Halle/Saale. Die dringend notwendigen Verbesserungen sollten die Kluft verkleinern und nicht nur pandemiebedingte Nachteile ausgleichen. Als Beispiele wurden verbesserte Sprachförderung im frühkindlichen Bereich, aber auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur an Bildungseinrichtungen genannt.

Besonders wichtig sei auch das Offenhalten von Schulen und Kitas. Die halleschen Experten sprechen sich für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht aus – weil dies die effektivste Art des Lernens sei. Leopoldina-Präsident Gerald Haug warnte aber auch: „Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Delta-Variante ist es unbedingt notwendig, als Schutzmaßnahmen die AHA+L-Regeln und Tests an Schulen aufrechtzuerhalten.“ Dazu gehöre auch das Tragen von medizinischen Masken in Innenräumen, wo der notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann.

Von Matthias Puppe