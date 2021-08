Leipzig/Dresden

Den ersten Protest gab es am 20. Oktober 2014. Rund 350 Menschen nahmen an dem Abendspaziergang durch Dresden teil. Eine Woche später waren es 500 Personen. Und eine weitere Woche darauf 1000. Die Märsche von Pegida, was für Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes steht, wurden Woche für Woche größer. Die größte Kundgebung fand am 12. Januar 2015, fünf Tage nach dem Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo, statt. Rund 25.000 Menschen nahmen daran teil.

In den Medien im In- und Ausland fanden die Proteste von Pegida, die das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Bewegung einstuft, weithin Beachtung. Jetzt haben Wissenschaftler erstmals untersucht, ob und wie sich die Aktionen auf das Image von Dresden auswirken. „Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass rechte Demonstrationen den Zuzug nach Dresden stark verringert haben“, heißt es in der gerade vom ifo-Institut in Dresden veröffentlichten Studie.

Weniger Studierende an der TU Dresden

Die Autoren – Enzo Brox von der Universität Sankt Gallen und Tommy Krieger vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim – weisen nach, dass insbesondere junge Deutsche aus anderen Bundesländern seitdem weniger geneigt sind, nach Dresden zu ziehen. Auch die Zahl der internationalen Studierenden in Dresden sei aufgrund rechter Demonstrationen in erheblichem Maße gesunken. Anders sehe es bei jungen Menschen aus, die bereits zuvor im Dresdner Umland oder in anderen sächsischen Regionen gelebt haben. Sie hätten sich durch die rechten Proteste kaum abschrecken lassen.

Im Durchschnitt und verglichen mit den anderen kreisfreien Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern reduzierte sich der Zuzug jungen Erwachsenen aus anderen Bundesländern nach Dresden um 14 Prozent. Rückläufig sei die Zahl der Studierenden an der TU Dresden oder an der Dresden International University. Zählte die TU Dresden, die größte Universität in Sachsen 2015/16 noch 33.983 Studierende, waren es 2017/18 noch 30.677. Aktuell sind es 30.079.

Zahl der Studierenden aus China kaum verändert

Dresden sei aufgrund der Proteste „in den Fokus der öffentlichen Debatte geraten“, schreiben die Wissenschaftler. „Das Ansehen der Stadt Dresden hat sich dadurch verschlechtert. Je nach Herkunftsland gebe es allerdings unterschiedliche Reaktionen. So sinke die Zahl der Studierenden aus Europa erheblich, während es bei der Zahl der chinesischen Studierenden kaum Veränderungen gebe.

In zukünftigen Untersuchungen wollen Brox und Krieger der Frage nachgehen, ob es seit 2015 einen verstärkten Fortzug aus Dresden gegeben habe. Im Rahmen ihrer bisherigen Analysen konnten sich dafür bislang keine Anzeichen finden.

Gegenproteste in Dresden setzten erst spät ein

Die Untersuchung sei überaus wichtig, sagt ifo-Vize Ragnitz. Bislang stand im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses insbesondere die Charakteristika der Demonstrierenden, ihre Motive oder der Wandel die Proteste. „Die Annahme, dass sich die Kundgebungen und ihr mediales Interesse auch auf das Image von Dresden auswirken, war immer vermutet worden. Die Studie liefert dafür jetzt einen weiteren Beweis.“

Der ifo-Professor spricht von einem „Imageschaden mit Langfristfolgen“. Es seien nicht nur die internationalen Studenten, die fernbleiben. Auch beim Ringen um kluge Köpfe aus dem Ausland werde es Dresden schwerer haben als in der Vergangenheit. Das treffe die Universitäten genauso wie Forschungseinrichtungen und die Wirtschaft.

Proteste in Leipzig wirkten aufs Image

Einen Blick werfen die Studienautoren auch auf die Aktionen von Legida in Leipzig. „Unsere Analysen zeigen, dass die Legida-Proteste keine nennenswerten Konsequenzen hatten. Eine aus unserer Sicht plausible Erklärung für den Unterschied zwischen Dresden und Leipzig ist, dass parallel zu den Demonstrationen von Legida stets Gegenproteste stattfanden, deren Teilnehmerzahlen um ein Vielfaches höher waren“, schreiben sie. „An der ersten Kundgebung in Leipzig nahmen ungefähr 2500 Personen teil, an der Gegendemonstration etwa 30.000. Der Eindruck, dass völkische Neigungen in der lokalen Bevölkerung sehr weit verbreitet sind, konnte dadurch kaum entstehen.“

In Dresden hätten die Gegenkundgebungen hingegen erst relativ spät eingesetzt. „Die Anzahl der Gegendemonstrierenden war meist geringer als die Zahl der Menschen, die an den Kundgebungen von Pegida teilnahmen.“

Von Andreas Dunte