19.02.2019, 02.02.2020 oder auch 20.02.2020 – Schnapszahl-Termine beim Heiraten sind in. Allerdings gilt wohl auch für sie Friedrich Schillers Devise aus dem „Lied der Glocke“: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang.“ Ehebruch, Seitensprünge und Betrugsfälle sorgen dafür, dass sich manch einer nach geraumer Zeit nicht mehr ans einprägsame Datum erinnern möchte.

Ehen gehen über die Wupper

Das Online-Portal betrugstest.com hat deshalb die Hochzeits- und Scheidungszahlen der 100 größten Städte in Deutschland fürs vergangene Jahr angefordert, 81 Rückmeldungen ins Verhältnis gesetzt und daraus dann ein Ranking erstellt. Die klare Botschaft: Leute, heiratet nicht in Leverkusen! Denn dort, wo die Wupper in den Rhein mündet, liegt auch die deutsche Scheidungshauptstadt – mit 445 amtlich besiegelten Trennungen bei gleichzeitig 602 geschlossenen Ehen. Macht eine Quote von 0,74 Prozent.

Über die Gründe könne allerdings nur spekuliert werden, bedauert Hauke Trauernicht von betrugstest.com. „Anscheinend werden die Paare in Leverkusen nicht glücklich“, wagt er eine Interpretation. Dafür spreche zumindest, dass die rund 160 000 Einwohner zählende Stadt der Metropolregion Rhein-Ruhr bei einer früheren derartigen Umfrage 2015 ebenfalls unter den ersten drei Städten einkam. Auch die Pressestelle der Stadt Leverkusen hat ad hoc keine Erklärung für die Statistik.

Gera im Osten vorn

Vielleicht stimmt ja einfach die Chemie nicht in Leverkusen. Dicht dahinter folgen jedenfalls Gera und Hannover. Die geringste Sorge um ihre Beziehung müssen sich Verheiratete hingegen in Göttingen, Würzburg oder auch Hildesheim machen. Ostdeutsche Großstädte wie Magdeburg (22.), Chemnitz (25.), Leipzig (36.), Erfurt (40. und Dresden (62.) tummeln sich in der Komfortzone des Mittelfelds.

Und noch eine Erkenntnis vermittelt die Studie: In Metropolen wie Hamburg, München oder auch in der Hauptstadt Berlin wird ebenfalls überdurchschnittlich geschieden. Frei nach dem Motto des ehemaligen Berliner Oberbürgermeisters Klaus Wowereit: Sexy, aber nach der Scheidung eben auch arm.

Von Roland Herold