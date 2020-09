Leipzig

In Corona-Zeiten im Home Office arbeiten? Das ist im Osten Deutschlands offenbar wenig beliebt. Laut einer Berufe-Studie des Versicherers HDI liegen Thüringen, Sachsen-Anhalt (gemeinsam mit dem Saarland) und Sachsen bei diesem Thema am Ende der Skala der Bundesländer. Während in Rheinland-Pfalz jeder dritte Berufstätige diese Möglichkeit ergriff, waren es in Sachsen nur 28 Prozent, in Sachsen-Anhalt 19 und in Thüringen als Schlusslicht gar lediglich 14 Prozent.

Klagen über Kurzarbeit

Wer während Corona in Kurzarbeit gehen musste, empfand das im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nicht als besonders positiv. Überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer klagten über Belastungen. Immerhin: Mehr als jeder fünfte Kurzarbeiter in Sachsen berichtete, dass sich in dieser Zeit das Verhältnis zur eigenen Familie verbessert habe. Auch das liegt über dem Schnitt des Bundes.

Mittlerweile aber sind nach den wilden 1990-ern, als viele Ostler der Arbeit hinterher in den Westen aufbrachen, immer weniger Sachsen bereit, für ihren derzeitigen Beruf den Wohnort zu wechseln. Lediglich 23 Prozent können sich das noch vorstellen. Bundesweit sind es 29 Prozent.

Sachsen fühlen sich nicht überfordert

Auch nach dem Geselligkeits-Faktor wurde gefragt. Ergebnis: Nirgendwo in der Bundesrepublik sonst werden Kollegen so wenig nervig gefunden wie zwischen Leipzig und Görlitz. Vielleicht hängt damit auch ein wenig zusammen, dass sich nur 13 Prozent in Sachsen durch den Druck ihrer Arbeit überfordert fühlen. Bundesweit dagegen gaben das 19 Prozent an.

Dafür aber ist die Existenzsorge und die Angst vor Arbeitslosigkeit im Freistaat besonders ausgeprägt. 16 Prozent fühlen das. Nur in Hessen war der Wert noch knapp höher.

„Stärkere Akzeptanz von digitalen Arbeitsmitteln“

HDI-Vorstandschef Patrick Dahmen sieht vor allem die positiven Seiten: „Die von den Berufstätigen gemachten Erfahrungen haben die Akzeptanz und Nutzung von digitalen Arbeitsmitteln wie etwa Video-Konferenzen und Internet stark gesteigert.“ Immerhin habe jeder vierte Berufstätige in Deutschland Erfahrungen mit dem Home Office gemacht und mehr als ein Drittel wollten künftig sogar mehr solcher Angebote. Für die Wirtschaft stelle das eine große Chance dar.

Warum Ostdeutsche seltener im Home Office arbeiten, wurde allerdings nicht hinterfragt. Eine mögliche Theorie jedoch lautet: Weil es die Struktur der Berufe im Osten nicht im gleichen Maße zulässt wie im Westen. Befragt für die Studie wurden in den Monaten Juni und Juli bundesweit insgesamt 3633 Erwerbstätige ab 15 Jahren.

