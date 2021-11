Leipzig

Jeder zweite Einzelhändler in der Region Mitteldeutschland verzeichnete in der Corona-Krise sehr starke Umsatzeinbrüche. Für 23 Prozent war oder ist die Krise sogar existenzbedrohend. Dies geht aus einer im Auftrag der Commerzbank durchgeführten Befragung von Unternehmen hervor. Bundesweit haben 3500 Einzelhändler mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen Euro teilgenommen, darunter Unternehmen aus dem Großraum Leipzig und Halle.

Der wiederholte Lockdown und der damit verbundene Kundenverlust hätten den Einzelhandel vor große Probleme gestellt, erklärt Thomas Globig, Leiter Unternehmerkundenberatung der Commerzbank in Leipzig. 42 Prozent der Unternehmen mussten demnach auf vorhandenes Eigenkapital zurückgreifen, um Umsatzeinbußen auszugleichen. Ein Drittel nahm staatliche Hilfen in Anspruch, etwa jeder Achte einen Bankkredit.

Tapir-Chefin: Lockdown war eine „mittlere Katastrophe“

43 Prozent der mitteldeutschen Einzelhändler – und damit deutlich mehr als bundesweit – nutzten außerdem Kurzarbeit, um die Krise zu überbrücken. Zehn Prozent mussten Beschäftigten kündigen. Dass der überwiegende Teil der Firmen am Personal festgehalten hat, sei auf den akuten Personalmangel in der Branche zurückzuführen. Viele hätten wie sie alles unternommen, um Entlassungen zu verhindern, sagte Maren Fuhrmann vom Leipziger Outdoor-Spezialisten Tapir am Georgiring. Was nicht leicht gewesen sei. Die Geschäftsschließung sei eine „mittlere Katastrophe“ gewesen, so die Unternehmerin, die von der Commerzbank zur Präsentation der Studie eingeladen wurde, um aus eigener Erfahrung zu berichten.

Dank eines zinslosen SAB-Darlehens („Überbrückungshilfen haben wir leider nicht erhalten“) und eines durch die Commerzbank ausgezahlten KfW-Darlehens sei sie „zum Glück“ durch die Krise gekommen, so Unternehmerin Fuhrmann. Als hilfreich bezeichnete sie es, dass sie bereits seit Jahren einen eigenen Online-Shop betreibt. Ihr Online-Umsatz kletterte von 18 Prozent im Jahr 2019 auf heute 25 Prozent.

Händler wollen Ware verstärkt im Netz verkaufen

Corona habe das Einkaufsverhalten merklich verändert, bestätigt auch die Studie. Jeder achte Einzelhändler in der Region berichte davon, dass Kunden vermehrt online einkaufen, heißt es darin. Man sehe aber auch einen Nachholbedarf beim Konsum vor Ort. Denn jeder vierte Einzelhändler bemerkt wieder mehr Bedarf an persönlicher Beratung. „Die Studie zeigt, dass Kunden beide Kanäle nutzen wollen – digital und persönlich.“ Nicht untersucht wurde, wie viele Kunden in der Krise vermehrt bei den Großen des Onlinehandels wie Amazon einkaufen. Nach einer Studie des Handelsverbandes Deutschland ist der Umsatz im Online-Handel von 2019 zu 2020 um 23 Prozent auf 73 Milliarden Euro gewachsen.

Was Wunder, dass 17 Prozent der befragten mitteldeutschen Einzelhändler planen, ihre Webseite auf- oder ausbauen wollen. Neun Prozent planen einen eigenen Onlineshop. Zugleich wächst die Sorge vor einer weiteren Verödung der Innenstädte: 62 Prozent rechnen damit. Die Schließung von Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen sowie steigende Mieten in den Innenstädten würden den Prozess beschleunigen. Um mehr Kunden in die Innenstadtgeschäfte zu locken, bedarf es nach Ansicht von 66 Prozent aller Befragten besserer Parkplatzangebote. 57 Prozent plädieren für einen Ausbau der Radwege. Nur 23 Prozent sind für eine Lockerung der Öffnungszeiten.

Die Befragung wurde im August dieses Jahres durchgeführt, so Thomas Globig. Die aktuelle Lage mit steigenden Corona-Zahlen sei nicht abgebildet.

Sie hoffe darauf, dass die Politik nicht wieder zu drastischen Maßnahmen greift, so Tapir-Chefin Fuhrmann. „Ohne staatliche Hilfen würden wir eine erneute Schließung nicht stemmen können.“ Aktuell erschwerten schon die Lieferschwierigkeiten das Geschäft. Man könnte weit mehr verkaufen, aber es fehle an Ware, weil Corona weltweit zu Produktionsausfällen geführt habe. Hinzu kämen Containerengpässe und Rohstoffknappheit.

Von Andreas Dunte