Ärzte in Sachsen arbeiten unter einem hohen Druck. Das geht aus einer aktuellen Studie der Landesärztekammer hervor, für die die Uni Leipzig im vergangenen Herbst 1412 ambulante und klinische Mediziner quer durch alle Fachgruppen im Freistaat befragt hat. Professorin Steffi Riedel-Heller und der Chef der Ärztekammer, Erik Bodendiek, stellten die Ergebnisse am Freitag in Dresden vor.

Vier von fünf Ärzten unter hohem Druck

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich das Befinden im Vergleich zur 2009 veröffentlichten Vorgängerstudie verändert hat. „Der Ärzteberuf geht einher mit einer hohen Beanspruchung“, sagte Riedel-Heller. Überraschend deshalb, dass lediglich 81 Prozent der Befragten angaben, einer hohen beruflichen Belastung zu unterliegen. Zehn Jahre zuvor waren es noch 87 Prozent. Für den sächsischen Durchschnittsarzt gilt jedenfalls, dass er rund 52 Stunden in der Woche arbeitet.

Hauptstressfaktor Bürokratie

Zu den Hauptstressfaktoren im Medizinbereich zählt laut Studie die überbordende Bürokratie. Genau zwei Drittel der Ärzte fühlen sich dadurch belastet, ältere Mediziner wesentlich mehr als jüngere. Angesichts der „Regularien, die immer wieder über die Ärzte gestülpt werden“, seien die Ergebnisse auch widersprüchlich, so Bodendiek. „Weil wir gerade jetzt in den vergangenen zwei oder drei Jahren eine Gesetzesflut erlebt haben, die zu einer immensen Menge an Umstellungen geführt haben.“

Ärzte müssten in der täglichen Praxis über 800 Gesetze beachten. „Die Regelungswut führt aber nicht dazu, dass die Regelungstiefe besser wird“, sagte der Ärztekammerpräsident. Die Frage sei darum, ob mittlerweile eine Art Abstumpfung eingetreten sei. Seine Erfahrungen aus Gesprächsrunden mit den Kollegen vor Ort sei, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse der Studie dieses Grundgefühl nicht ganz widerspiegelten. Das Gesamtresultat müsse dennoch Anlass sein, noch einmal über die Problematik nachzudenken.

Ärzte im ambulanten Bereich im Vorteil

In Bezug auf die Work-Life-Balance sind ältere Ärzte offenbar im Vorteil. Das gilt auch für Mediziner, die im ambulanten Bereich arbeiten. Wer dagegen im Klinikbereich tätig und obendrein weiblich ist – insbesondere unter 40 Jahren – zählt zur Hauptrisikogruppe, wenn es um körperliche oder seelische Beschwerden geht. Geschildert werden Nacken-, Rücken-, Kopf- und Gliederschmerzen. Mehr als die Hälfte der Ärzteschaft ist davon betroffen.

Was umso bemerkenswerter ist, da die Studie auch ergab, dass Mediziner in Bezug auf Alkohol, Rauchen beziehungsweise Sport wesentlich gesünder als der Durchschnitt der Bevölkerung leben und weniger an Übergewicht leiden.

Dazu kommen an zweiter Stelle bereits psychische Erkrankungen. Rund jeder elfte Arzt leidet darunter, was einer leichten Zunahme entspricht. Knapp die Hälfte davon verspürt Burnout-Symptome, Erschöpfung beziehungsweise Schlafbedürfnis. Hier liegen Kinder- und Jugendmediziner noch vor Neurologen und Psychiatern sowie Chirurgen. Klinikärzte sind erneut stärker gefährdet. „Allerdings spielt da auch die Bereitschaft Beschwerden zu äußern eine Rolle“, relativierte Riedel-Heller. „Man sollte das intensiv betrachten, aber nicht überbewerten.“

Kliniken leiden unter Strukturproblemen

Laut Bodendiek sei die häufigere Nennung von Beschwerden bei Klinikärzten vor allem eine Strukturfrage. Krankenhäuser müssten mit hohem Kostendruck, Bürokratie, Hierarchie, Schichtdiensten und Rollenkonflikten kämpfen. Dazu komme, das die Verweildauer von Patienten immer kürzer würde, während beispielsweise Hausärzte lange und intensive Beziehungen zu ihren Patienten aufbauen könnten und dadurch mehr Erfolgserlebnisse hätten.

Belastungen und Chancen durch Corona

Dennoch attestieren sich Ärzte laut Studie (insbesondere Männer) selbst eine gute Leistungsfähigkeit. Die Zufriedenheit mit dem Beruf ist leicht zurückgegangen, liegt aber immer noch hoch.

Zusätzlich abgefragt wurden Ärzte, die über das Rentenalter hinaus tätig sind. Dort zeigte sich weniger Erschöpfung. Geplant ist nun eine sogenannte Kohortenstudie, mit der 1000 derartige Ärzte im Abstand von fünf Jahren befragt werden sollen.

Abschließende Aussagen über den Einfluss der Corona-Pandemie wollten beide Mediziner nicht treffen. Bodendiek sprach von ganz unterschiedlichen Reaktionen, die von Praxisschließungen wegen fehlender Patienten bis hin zu überbordenden Überstunden reichten. Riedel-Heller verwies darauf, dass Einiges in dieser Zeit – wie beispielsweise die Einführung einer Videosprechstunde – gut gelungen sei: „Da kommen letztendlich Belastungen und Chancen zusammen.“

