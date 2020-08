Bei keinem einzigen von 2600 getesteten Schülern und Lehrern an 18 sächsischen Schulen wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Und mehr als dreiviertel aller Schulkinder wünschten sich, wieder normal zur Schule zu gehen. Das sind Ergebnisse von zwei Studien, die der Leipziger Prof. Wieland Kiess am Montag in Dresden vorstellt.