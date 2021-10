Leipzig

32 Jahre nach dem Fall der Mauer legen Leipziger Wissenschaftler eine Studie vor, die die Sicht auf die soziale Seite der DDR relativiert. Unter Leitung von Professor Georg Schomerus, Chef der Klinik für Psychiatrie am Uniklinikum Leipzig, beschäftigte sich ein Team mit dem Thema Kindesvernachlässigung und -misshandlung vor der deutschen Wiedervereinigung. Überraschendes Ergebnis: Körperliche und sexuelle Gewalt, emotionale Vernachlässigung und emotionale Gewalt gegen Kinder waren im Westen klar häufiger als im Osten.

„Einseitige Betrachtung“

„Wenn bisher Ost-West-Vergleiche angestellt wurden, hat man gesagt: Der Westen ist die Norm, und der Osten war die Abweichung“, erinnert Schomerus. „Mit den Ergebnissen können wir jedoch zeigen: Diese Art der Betrachtung ist einseitig.“ Vorausgegangen waren zwei Studien mit ähnlichen Kohorten in Greifswald und Stralsund sowie in Augsburg. „Die Erwartung war eigentlich, dass es in der DDR eine schlechtere Behandlung von Kindern gab“, gibt der Klinikchef, der selbst aus den alten Bundesländern kommt, offen zu. Die Ergebnisse waren aber genau umgekehrt.

„Nun wussten wir nicht, woran das liegen konnte – ob an regionalen oder anderen Unterschieden. Deshalb haben wir die Analysen mit vorhandenen Datensätzen aus dem gesamten Bundesgebiet wiederholt.“ Gemeinsam mit Professor Elmar Brähler konnte die Arbeitsgruppe dafür auf mehrere von ihm durchgeführte repräsentative Befragungen von insgesamt über 5800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugreifen. Ergebnis: Ein Aufwachsen im Osten war mit einem geringen Traumatisierungsrisiko verbunden als ein Aufwachsen im Westen. Nun frage man sich natürlich, woran das liegt. „Das wissen wir nicht“, sagt Schomerus. „Doch es gibt Theorien und Vermutungen.“

Unterschiedliche Gesetzeslagen

Das soziale Umfeld, die Familie und die Community sind relativ gut erforschte Risikofaktoren für Gewalt gegen Kinder, sagt Dr. Christine Ulke aus dem Leipziger Team. Aber auch die Gesellschaft spiele eine Rolle: die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das Ausmaß der sozialen Unterschiede in der Bevölkerung. „Auf dem Gebiet der späteren DDR wurde bereits mit der Staatsgründung die Anwendung von Gewalt gegen Kinder zu erzieherische Maßnahme verboten“, erinnert Toni Fleischer. „Während sie in der BRD erst in den 1970-er-, 1980er-Jahren und nur an Schulen untersagt wurde. Streng genommen steht erst seit 2000 im Gesetz, dass ein Kind ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung hat.“

„Eine weitere mögliche Ursache könnte die Disparität zwischen den Geschlechtern sein“, sagt Ulke. Geschlechterungerechtigkeit sei ein bekannter Risikofaktor. „Obwohl in beiden Verfassungen die Geschlechtergerechtigkeit formuliert war, kann man doch sagen, dass in der DDR von staatlicher Seite mehr Maßnahmen getroffen wurden, um das auch durchzusetzen“, erinnert sie. Kinderkrippen, Versorgungsmöglichkeiten, gleiche Bezahlung und Aufgabenverteilung seien Beispiele dafür.

„Ost-Frauen Verlierer der Wende“

„Die meisten Frauen in der DDR waren finanziell unabhängiger im Vergleich zur typischen Hausfrau im Westen“, ergänzt Fleischer. „Das führte zu anderen Machtstrukturen innerhalb der Familie.“ Die Gleichberechtigung der Frauen sei weiter fortgeschritten gewesen. Ulke: „Das hatte natürlich seine Gründe: Der Staat brauchte die Arbeitskräfte. So aber fand Emanzipation statt.“ Diese Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz sei im Westen nie erreicht worden. „Deshalb sind die ostdeutschen Frauen vielleicht auch eher Verlierer der Wende, weil die westdeutschen Werte plötzlich über sie kamen“, meint sie. Viele verloren ihren Job, wo es vorher ein Recht auf Arbeit gab.

„Im Westen war die Kindheit einfach anders. Mit einer Mutter, die sich mit sehr viel Zeiteinsatz um die Familie gekümmert hat. Das mag im Einzelfall auch besser gewesen sein“, vermutet Schomerus. „Aber aufs Ganze gesehen, war offenbar die frühe Institutionalisierung in der DDR letztendlich mit einer niedrigeren Erfahrung von Gewalt und Missbrauch verbunden.“ Ausnahmen in die andere Richtung wie Kinderheime und Jugendwerkhöfe änderten an dieser Gesamteinschätzung wenig. „Auch wenn es einzelne schreckliche Kindheitsgeschichten gibt, die sehr durch das DDR-System geprägt waren.“

Mittel zu Verhinderung von Emanzipation

Für Schomerus bedeutet das: Man müsse die Dinge künftig mehr von außen betrachten. „In der Kindererziehung hat sicher manches im Westen und manches im Osten besser funktioniert.“ Der Blick auf die Kindheit in der DDR sei aus Westperspektive aber einseitig gewesen: In seinen Schulbüchern seien noch Bilder von DDR-Kindern gewesen, die alle in einer Reihe auf dem Töpfchen sitzen mussten – als Sinnbild für Gleichschaltung und Gewalt, die den Kindern angetan wurde. Es habe die feste Auffassung geherrscht, die Kinder in der DDR hätten insgesamt weniger Geborgenheit und mehr Gewalt erlebt.

Zumindest die Daten der aktuellen Studie zeigen aber genau das Gegenteil. Dazu sagt Dr. Sven Speerforck: „Fragen muss man sich doch: Wieso gibt es so eine Erzählung, die sich festsetzt.“ Letztendlich sei dies doch auch ein politisches Mittel gewesen, um weibliche Emanzipation zu verhindern. Speerforck: „Nach dem Motto: Das andere Modell ist schlecht, um das eigene zu rechtfertigen.“

„Bei blauen Flecken Hilfssystem aktiviert“

Hat also die institutionelle Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten am Ende sogar eine soziale Kontrollfunktion gehabt? „Möglicherweise“, sagt Ulke. „Sozial kritische Familien, die im Westen unter Umständen gar nicht gesehen wurden, sind im Osten durch die frühe Institutionalisierung eher aufgefallen. Blaue Flecken waren ein Grund, um ein Hilfssystem zu aktivieren.“ Auch das Vorsorgesystem erforderte, die Kinder regelmäßig beim Arzt vorzustellen.

„Wir sind keine Politiker“, erinnert Schomerus. „Unsere Empfehlung ist aber – wenn man sich die Geschichte der DDR und der Bundesrepublik anschaut – Unterschiede zu sehen und zu analysieren, was gut und was weniger gut funktioniert hat. Der Westen ist dabei nicht die Norm.“ Durch unbefangene Betrachtungsweise könne daraus gelernt werden. „Das ist einfach eine riesige Chance.“

Von Roland Herold