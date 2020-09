Studie zu Privatrenten: Soviel sollten Ostdeutsche monatlich zurücklegen

Berlin/Leipzig

Wer in Ostdeutschland seinen auskömmlichen Lebenstandard im Rentenalter halten will, müsste zwischen vier bis fünf Prozent seines Einkommens für private Altersvorsorge aufwenden. Das geht aus einer neuen Studie der Unternehmensberatung Prognos im Auftrag der Versicherungswirtschaft hervor. Dabei sollten Großstädter in der Regel mehr Geld zurücklegen als Bewohner ländlicher Regionen, weil vor allem in Metropolen in Zukunft höhere Belastungen zu erwarten sind.

So empfehlen die Forscher beispielsweise den heute 40-Jährigen in Leipzig und Dresden etwa 4,6 Prozent ihres Gehalts in die private Vorsorge zu investieren, in Jena sind es sogar fünf Prozent. Im Vogtlandkreis reichen dagegen angeblich schon 3,9 Prozent aus. Mit Blick auf die Einkommen vor Ort sind das im Osten im Schnitt zwischen 120 und 160 Euro private Spareinlage pro Monat, aus denen dann im Jahr 2047 zusammen mit der gesetzlichen Rente je nach Region Einkünfte von 1200 bis 1500 Euro werden sollen.

Niveau sinkt seit der Rentenreform

Private Vorsorge ist generell keine Pflicht – und kann mit Blick auf Millionen Geringverdiener im Land wohl auch nur von einem Teil der Gesellschaft geleistet werden. Für die Mehrheit der Senioren wird die gesetzliche Rentenversicherung deshalb auch in Zukunft Haupteinnahmequelle bleiben. Seit Absenkung des Niveaus anno 2002 ist aber auch klar: Diese Rente wird nicht ausreichen, um ein auskömmliches Leben im Alter zu haben. Laut der Berliner Studie sollten im Ruhestand 55 Prozent des letzten Einkommens angestrebt werden, damit man sorgenfrei über die Runden kommt. Die heute 40-Jährigen erwarten beim Renteneintritt aber wohl nur noch etwa 45 Prozent. Laut Studie sind das im Jahre 2047 für Erfurter im Schnitt beispielsweise nur 1180 Euro auf dem Rentenzettel, in Nordsachsen 1110 Euro und im Altenburger Land sogar nur 970 Euro.

Wer kann, sollte die Lücke deshalb mit Hilfe privaten Versicherungen schließen, heißt es in der Studie. Wie viel Geld konkret zu investieren ist, hänge dabei von der Situation vor Ort ab. Denn die Voraussetzungen im Mansfelder Land sind im Vergleich zu München heute nicht nur beim Lohn, sondern auch bei Lebenshaltungskosten sehr unterschiedlich. Und in Zukunft werde das noch stärker ins Gewicht fallen. „Menschen in wirtschaftsstarken Regionen verdienen zwar mehr und haben höhere Renten. Um aber ihren Lebensstandard im Alter sichern zu können, müssen sie schon im absoluten Beträgen mehr sparen als Bewohner in ländlichen Regionen“, so Studienleiter Heiko Burret. Vor allem beim Thema Wohnen müssten Stadtbewohner perspektivisch tiefer in die Tasche greifen, werde der Lohnvorteil schnell aufgebraucht.

Belastungen für Hamburg am größten

Die größten Belastungen im Bundesvergleich kommen dabei laut Berechnungen auf Hamburger zu. Die Wirtschaftsforscher empfehlen den Hansestädter etwa 5,8 Prozent ihres Einkommens für private Vorsorge beiseite legen – das sind dort im Schnitt monatlich 300 Euro, aus denen letztlich 2300 Euro Gesamtrente werden. Dahinter folgen Stuttgarter und Münchner (5,7 Prozent), die in 27 Jahren nach heutigem Maßstab wohl mindestens 2500 Euro zum Leben brauchen werden.

Am anderen Ende der Skala mit den prozentual erträglichsten Vorsorgeempfehlungen stehen vor allem die wirtschaftsschwächeren westdeutschen Regionen. Denn dort sind die Lebenshaltungskosten perspektivisch zwar nicht viel höher als im Osten, dafür aber die Löhne. 40-Jährige in Hagen ( Nordrhein-Westfalen) sollten beispielsweise 3,3 Prozent ihres Gehalts in private Renten investieren, ihre Altersgenossen in Wilhelmshaven ( Niedersachsen) 3,4 Prozent, damit es am Ende ähnlich viel Geld bei der Rente wird, wie im Osten.

Größter Ausreißer nach oben zwischen Rügen und Suhl ist das von Berliner Prominenz hofierte und vergleichsweise teure Potsdam, wo laut Studie 5,1 Prozent beziehungsweise 160 Euro vom Durchschnittseinkommen notwendig wären, um im Jahr 2047 mit geschätzt 1540 Euro Gesamtrente nach Hause gehen zu können. Im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt sollen dagegen schon 3,8 Prozent vom Lohnbeutel in die Privatrente (120 Euro) für eine Leben im Alter ohne große finanzielle Sorgen reichen.

