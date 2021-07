Dresden

Knapp ein Drittel der sächsischen Polizisten hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für überzogen gehalten. Dies geht aus einer repräsentativen Befragung unter Polizisten hervor, die das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung im vergangenen Herbst durchgeführt hat. 31 Prozent gaben demnach an, dass ihnen die geltenden Maßnahmen in Sachsen und Deutschland „zu weit“ gingen. Ein knappes weiteres Drittel (32 Prozent) hielt sie für angemessen. Ein Viertel wünschte sich schärfere Maßnahmen. Zwölf Prozent machten keine Angaben.

Die Befragung fand von Mitte Oktober bis Mitte November 2020 statt – also vor dem neuerlichen Anstieg der Infektions- und Todeszahlen im Winter. Insgesamt nahmen 2323 der knapp 15.000 Polizeibediensteten im Freistaat an der Untersuchung teil.

Zahlen offenbaren Polarisierung

Die Zahlen offenbarten, „dass die Polarisierung zur Frage der Angemessenheit der Maßnahmen in der sächsischen Polizei im Befragungszeitraum klar größer war als in der Gesamtbevölkerung“, heißt es in der Studie. Die Auswertung zeige zudem, dass sich manche Beschäftigte der Polizei „in eine problematische Rolle gegenüber der Bürgerschaft gebracht“ sahen oder sich „Sorgen um das Image der Polizei“ machten.

Ein Viertel der Polizeibeschäftigten empfand zudem die Aussage, dass das Coronavirus nicht gefährlicher als eine normale Grippe sei, als „eher“ oder „voll und ganz“ zutreffend. Rund ein Drittel war „eher“ oder „voll und ganz“ der Ansicht, dass die Medien die gesundheitliche Gefahr einer Corona-Infektion übertrieben.

Nur Minderheit befand sich in innerer Opposition

Die Studie kommt dennoch zum Ergebnis, dass es „der großen Mehrheit der Polizei“ (knapp 80 Prozent) wichtig war, „die geltenden Regeln auch selbst einzuhalten“. Lediglich eine Minderheit von 15 Prozent „befand sich in innerer Opposition zur beruflichen Aufgabe, die Einhaltung der Maßnahmen in der Gesellschaft durchzusetzen“.

Aufgrund der unterschiedlichen Anschauungen zur Corona-Krise warnt die Studie vor Spannungen innerhalb der Polizei. In der Befragung zeigte sich demnach, dass in den höchsten Laufbahngruppen die Pandemie „im Mittel (...) deutlich ernster genommen“ wurde als „auf der Ebene des praktischen Maßnahmenvollzugs“. Es drohten „systematische Verständigungsschwierigkeiten gerade zwischen höheren Führungsebenen und dem im unmittelbaren Polizeivollzug tätigen Dienstpersonal“. Das Führungspersonal müsse deshalb für die Meinungsvielfalt in der Polizei offen sein, schreiben die vier Autoren.

Polizisten wünschen sich mehr Anerkennung

Viele Befragte äußerten, sie hätten sich von der Führung „mehr Anerkennung und Wertschätzung dafür gewünscht, dass sie während der Pandemie nicht nur besondere Leistungen erbracht haben“, sondern wie Angestellte im Gesundheitswesen „einem erhöhten Gesundheitsrisiko“ ausgesetzt gewesen seien. Ein „besonders hoher Leidensdruck“ habe sich bei den Beschäftigten gezeigt, die auf der Straße „mit unklaren Vorgaben oder mangelnder Ausstattung“ umgehen mussten.

Von Kai Kollenberg