Leipzig

Es bleibt stürmisch in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, werden am Dienstag weiterhin Sturmböen erwartet, in der Nacht zum Mittwoch teils stürmische Böen. Auf dem Fichtelberg können den Angaben zufolge orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 110 Stundenkilometer auftreten. Oberhalb von 600 Metern fällt Neuschnee, Glättebildung ist aber auch in tieferen Lagen möglich.

Das Wetter bleibt bewölkt und verregnet, teils ist auch mit Schneeregen zu rechnen. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad, im Bergland um die null Grad.

Lesen Sie auch:

„Sabine“ wütet in Leipzig – Autos demoliert, Wochenmärkte abgesagt

Von LVZ