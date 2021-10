Leipzig

Totalausfall im mitteldeutschen Regionalbahnverkehr: Am Mittag hat wegen des Sturmtiefs „Hendrik“ die DB Regio den Zugbetrieb in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingestellt. Anfangs sei noch versucht worden, die Züge mit einer reduzierten Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde fahren zu lassen, teilte die Deutsche Bahn mit – und zog später die Notbremse. Inzwischen werde der Bahnbetrieb Stück für Stück hochgefahren, hieß es am Nachmittag. Wegen des Unwetters komme es derzeit bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen.

Ausfälle auf Strecken Leipzig-Dresden und Leipzig-Berlin

Im Fernverkehr war unter anderem die ICE-Strecke Dresden-Leipzig-Frankfurt betroffen, die laut Bahn-Verkehrsauskunft wegen Unwetterschäden gesperrt war. Die Verbindung Leipzig-Berlin war ebenfalls gesperrt, mittlerweile nehmen die Züge dort wieder Fahrt auf. Allerdings wird es laut Bahn auch dort weiterhin zu Verspätungen kommen.

Welche Strecken wieder bedient werden können, ist momentan noch unersichtlich. Am Vormittag waren die Verbindungen Leipzig-Chemnitz und Leipzig-Döbeln besonders schwer betroffen. Genauere Informationen sind auf der Webseite der Deutschen Bahn. zu finden.

Bahntickets können flexibel genutzt werden

Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass alle Fahrgäste, die für den 21. Oktober Tickets gebucht haben, diese flexibel nutzen können. Das Angebot gelte bis zu sieben Tage nach Ende der Störungen. Gleiches gelte auch für Pendler im Regionalverkehr. Auch Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei umgetauscht werden.

Von Philip Fiedler