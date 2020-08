Leipzig/Delitzsch/Altenburg

Sturmtief „Kirsten“ hat am Mittwoch heftige Windböen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gebracht. Auf dem Brocken im Harz wurde ein Spitzenwert von 131 Kilometern pro Stunde gemessen, wie Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte. „Das ist volle Orkanstärke.“ Auch im flacheren Land gab es teilweise schweren Sturm. In Erfurt erreichte eine Böe 96,5 Kilometer pro Stunde. Das sei Windstärke 10. Ein ähnlicher Wert wurde mit 91 Kilometern pro Stunde im nordsächsischen Oschatz gemessen. Auf dem Fichtelberg erreichte die stärkste Böe ebenfalls 96,5 Kilometer pro Stunde.

„Am Flughafen Leipzig/Halle haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 85 Kilometer pro Stunde – Windstärke 9 – gemessen“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Balders. Mit einem ähnlichen Tempo wehte der Wind auch in Leipzig selbst. Aus Sicherheitsgründen wurde neben einem auf der Festwiese in Leipzig geplanten Festival auch andere Veranstaltungen wie die Vorstellung beim Sommerkino im Scheibenholz abgesagt.

Anzeige

Sturm zog am Mittwoch über Sachsen hinweg. Quelle: Olaf Majer

Weitere LVZ+ Artikel

Bislang keine Verletzten bekannt

Im Raum Leipzig hinterließ „Kirsten“ nichtsdestotrotz vergleichsweise geringe Spuren. Im Stadtgebiet sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen verzeichnete die Feuerwehr bis zum Abend rund 80 Einsätze. Meist habe es sich um herabfallende Äste gehandelt, hieß es aus der Rettungsleitstelle. Menschen seien demnach bislang nicht verletzt worden. In drei Fällen seien allerdings Bäume auf Autos gestürzt. Straßen wurden bisher nicht gesperrt, sagte ein Sprecher aus dem Polizeilagezentrum.

Während es für Kitefoiler Marc (38, Leipzig) schon zu stürmisch und vor allem zu böig auf dem Cospudener See ist, haben die Windsurfer einen der besten Windtage des Jahres um ihrem Sport im Leipziger Süden zu frönen. Quelle: Christian Modla

Sturm-Alarm in Nordsachsen

Wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen bestand allerdings vielerorts die Gefahr von umstürzenden Bäumen. In Delitzsch schloss der Tiergarten bereits um 12 Uhr seine Pforten, da auf dem rund vier Hektar großen Gelände zahlreiche große Gewächse stehen. Auch mussten die Feuerwehren Selben/Zschepen und Delitzsch gegen Mittags in den Ortsteil Döbernitz ausrücken. Dort hatte ein Baum einen Carport beschädigt. Am Abend gab es erneut Sturm-Alarm in Delitzsch: Am beliebten Spazierweg nahe der Erzbergerstraße drohte ein großer Ast abzubrechen.

Im Delitzscher Ortsteil Döbernitz beschädigte ein Baum ein Carport.. Quelle: Feuerwehr

Der Eilenburger Tierpark machte wegen „Kirsten“ ebenfalls bereits am frühen Nachmittag dicht. Auch diese Anlage, die direkt im Stadtpark liegt, ist von vielen Bäumen umgeben. Des Weiteren wurden die Wege im Bad Dübener Kurpark mit rot-weißen Flatterbänden vorsorglich abgesperrt. Wenn der Sturm abgeklungen sei, sollen die Aufräumarbeiten der heruntergefallenen Äste beginnen, hieß es.

Lesen Sie auch: Sturmtief “Kirsten”: Bahnstrecken gesperrt, Bäume umgefallen, Lkw umgekippt

Ruhige Lage in Altenburg

Für die Kameraden im Altenburger Land war es hingegen ein größtenteils ruhiger Tag. So musste die Altenburger Berufsfeuerwehr sturmbedingt bis zum Abend nicht ausrücken. Allerdings waren die Wehren aus Meuselwitz, Wintersdorf und Lucka am Mittag bei einem Brand auf einem Recyclinghof im Einsatz.

Die Dresdner Feuerwehr wurde mehrfach wegen umgestürzter Bäume im Stadtgebiet alarmiert. Bürger meldeten zudem umgewehte Straßenschilder und herabgestürzte Dachziegel. In Chemnitz schloss der Tierpark schon am frühen Nachmittag.

Von dpa/cn/jhz/cj/bfi