Leipzig

Seit Sonntagabend zieht Sturm „Mortimer“ über Deutschland und hat in der Nacht auch die Region Leipzig erreicht. Probleme gab es im Bahnverkehr: Wie die Bahn über Twitter mitteilte, war der Fernverkehr auf der Strecke zwischen Leipzig und Magdeburg beziehungsweise Magdeburg und Hannover am Morgen eingestellt. Noch schlimmer erwischte es den Norden Deutschlands: In Teilen von Niedersachsen wurde am Morgen der Fernverkehr vorübergehend vorsorglich eingestellt, nachdem ein ICE bei Wolfsburg gegen einen umgestürzten Baum gefahren war.

Probleme bei der Stromversorgung

Auswirkungen hatte der Sturm auch auf die Stromversorgung im Raum Leipzig: Wie es vom Netzbetreiber Mitnetz gegenüber LVZ.de hieß, kam es seit 7 Uhr morgens zu Störungen in Markranstädt. Betroffen waren nach Angaben von Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba rund 5600 Kunden in Markranstädt sowie in den Ortsteilen Frankenheim, Großlehna und Altranstädt. Grund waren Schäden an Stromleitungen durch Bäume. Um kurz vor 11 Uhr war die Versorgung laut Mitnetz wiederhergestellt.

In Niedersachsen stürzten in Folge des Sturms mehrere Bäume um. Quelle: dpa

Auch rund 600 Haushalte in Nordsachsen, rund 300 in Mittelsachsen und einige im Leipziger Ortsteil Burghausen waren vorübergehend ohne Strom. Auch dort war die Versorgung am Vormittag fast überall wieder hergestellt.

Entwurzelte Bäume wurden am Montagmorgen aus dem Landkreis Leipzig gemeldet. Vereinzelt kam es zu Feuerwehreinsätzen wegen umgestürzter Bäume. Bei Grimma mussten die Einsatzkräfte einen Baum beseitigen, der eine Stromleitung erwischt hatte und auf ein Haus zu stürzen drohte. Schäden gab es auch in Dresden: Dort wurden am Morgen mehrere Bäume entwurzelt.

Schwere Böen in der Region Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis 15 Uhr vor schweren Sturmböen in der Region Leipzig. Die Böen hätten Geschwindigkeiten zwischen 85 und 100 Stundenkilometern. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometern gerechnet werden. Vereinzelt können laut DWD zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Laut wetter.net gab es am Montag deutschlandweit Böen mit Spitzen-Geschwindigkeiten von bis zu 107 Stundenkilometern im Flachland. Auch im Rest der Woche soll das Wetter unbeständig bleiben.

Von Lucas Grothe