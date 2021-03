Leipzig

Leipzig und Umgebung erwarten windige Tage. Schon der Donnerstag wird verbreitet stürmisch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vor allem im Westen Sachsens bewegt sich das Sturmtief – vom Vogtland bis zum Leipziger Land. Dort sei bis in die Abendstunden mit Sturmböen zu rechnen.

Grund dafür ist laut Wetterdienst das Sturmtief „Klaus“, das neben Wind auch Regen nach Sachsen bringt. Besonders ab Donnerstagmittag werden der Vorhersage nach Regen und stärkere Schauer einsetzen. Örtliche Gewitter seien nicht auszuschließen – diese bringen in tieferen Lagen schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h mit sich. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad, im Bergland zwischen 4 und 9 Grad.

Es bleibt stürmisch im Raum Leipzig

In der Nacht nimmt die Gefahr von Gewittern ab. Das Sturmfeld zieht weiter nach Nordosten, auch die Schauer lassen nach. In tieferen Lagen bleibt es frostfrei bei fünf bis drei Grad.

Während schon am Donnerstag im Raum Leipzig laut Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich sind, soll es in den kommenden Tagen noch stürmischer werden. Am Samstag sei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 km/h zu rechnen, so Jung.

Von jhz/liko/dpa