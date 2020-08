Chemnitz/Leipzig

Wieder heftige Unwetter in Sachsen: Am Dienstag erwischte es den Raum Chemnitz. Besonders in der Gemeinde Auerswalde (Kreis Mittelsachsen) war nach heftigen Regenfällen Land unter. Nach Angaben der „Freien Presse“ aus Chemnitz hatte Starkregen den Auerswalder Bach über die Ufer treten lassen. Das Wasser stand knieftief auf den Straßen, Gullydeckel wurden unter dem Druck der Wassermassen herausgesprengt.

Land unter: Die Ortschaft Auerswalde wurde nach heftigen Starkregenfällen abgeriegelt. Quelle: Bernd März

Ebenfalls betroffen war danach das Chemnitztal: Auch hier gab es Überflutungen, die Feuerwehr musste Keller auspumpen, Erde und Geröll seien über die B107 geflossen.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern mit Starkregen und Hagel in der Region gewarnt. Kachelmannwetter meldete per Twitter, punktuell seien bis zu 150 mm Niederschlag pro Quadratmeter gefallen.

Autobahn A4 in Richtung Chemnitz gesperrt

Betroffen war auch ein Abschnitt der Autobahn 4: Zwischen Chemnitz Glösa und Auerswalder Blick musste eine Fahrbahn in Richtung Chemnitz wegen Überflutung gesperrt werden.

„Das ist die Tücke der derzeitigen Wetterlage“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. „In der schwül-heißen Luft entstehen Hitzegewitter, die lokal sehr heftig ausfallen können. Diese lassen sich kaum vorhersagen. Schon wenige Kilometer weiter ist dagegen eitel Sonnenschein.“

Raum Leipzig : Gewittergefahr liegt bei 50 Prozent

Für den Raum Leipzig sieht Jung für den Abend eine latente Unwettergefahr. „Die Möglichkeit für Hitzegewitter liegt bei 50 Prozent.“ Auch beim Deutschen Wetterdienst heißt es auf Nachfrage von LVZ.de: „Alles ist möglich.“ Es sei gut möglich, dass es auch in der Messestadt heute noch gewittern wird. Die Wahrscheinlichkeit liegt laut DWD bei 50 Prozent. Sollte eine Unwetterfront über Leipzig ziehen, dann werde sie in erster Linie den südlichen Teil der Stadt treffen.

Bereits am Montag hatten Unwetter in einzelnen Orten im Süden Sachsens für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Besonders schwer betroffen waren das mittelsächsische Reinsberg sowie Teile des Erzgebirges. In Reinsberg war der Ortsbach über die Ufer getreten. Im oberen Erzgebirge brachen Äste von Bäumen, Keller wurden geflutet.

Ende der Hitzewelle nicht in Sicht

Eine Ende der aktuellen Hitzewelle ist noch nicht in Sicht. „Die Hitzewelle dauert die gesamte Woche an. Bis Freitag bleibt es heiß und vor allen Dingen sehr schwül.“ Das Tief Heike bei Frankreich pumpt die Hitze nach Deutschland. Dazu gibt es immer wieder ein paar dicke Wolken und heftige lokale Hitzegewitter. Großräumige Abkühlung bringen sie aber nicht. „Dazu wird die Luft immer feuchter und unangenehmer. Da fühlen sich 35 Grad schnell wie knapp 40 Grad an“, so Meteorologe Jung.

Auch zum Freitag und Samstag ist keine kräftige Abkühlung in Sicht. Die Höchstwerte gehen kurz etwas zurück, steigen aber zum Sonntag schon wieder auf bis zu 34 Grad an. „Es bleibt drückend schwül. Für eine nachhaltige Abkühlung bräuchte es einen markanten Luftmassenwechsel, doch der deutet sich derzeit überhaupt nicht an“, so das Fazit von Dominik Jung.

Von Olaf Majer und Lilly Günthner