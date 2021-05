Sundair hebt wieder in Dresden ab

Dresden

Die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair ist am Sonnabend zum ersten Mal in diesem Jahr ab Dresden gestartet. Am Morgen hob um 9.:40 Uhr ein Airbus A320 nach Palma de Mallorca ab.

Nach Angaben aus dem Dresdner Spotterforum soll die Maschine nahezu ausgebucht gewesen zu sein. So zog sich vor Abflug auch eine für Pandemie-Zeiten ungewöhnlich lange Schlange vor den Abfertigungsschaltern durchs Terminal. Unter den Fluggästen am Check-In waren Einzelreisende jedweden Alters, Senioren-Paare ebenso wie junge Familien mit kleinen Kindern. Sundair hatte die Maschine eine Stunde vor Abflug leer aus Berlin nach Dresden gebracht.

Letzter Start im Dezember

Die zuletzt finanziell angeschlagene Fluggesellschaft hatte den Start in Dresden mit Verweis auf die angespannte Corona-Lage mehrfach verschoben. Zuletzt war die Airline um Weihnachten vergangenen Jahres in Dresden mit einzelnen Flügen aktiv.

Nach Angaben aus Reise- und Luftfahrtportalen in dieser Woche hat Sundair inzwischen das Schutzschirmverfahren zur Sanierung in Eigenverantwortung erfolgreich abgeschlossen. Die Airline gilt in Dresden insbesondere nach der Germania-Pleite vor zwei Jahren als Hoffungsträger für Urlaubsziele.

So hat die Fluggesellschaft einen Schwerpunkt auf Flügen zu Destinationen rund ums Mittelmeer, auf die Kanaren im Atlantik, an die türkische Riviera und ans Rote Meer nach Ägypten. Die Plätze werden mit Pauschalurlaubern besetzt, aber auch im Einzelplatzverkauf für Individualreisende angeboten.

Von Lars Müller