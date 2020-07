Supa-Golf in Bad Düben – verlängerte Zeiten am Abend

Wer Supa-Golf spielen möchte, kann das in Bad Düben ausprobieren. Seit Monatsbeginn ist die Spielzeit am Wochenende verlängert. Und in der Woche kann man die langen hellen Abende voll ausnutzen. Der Freizeitspaß passt für alle zwischen 5 und 99. Hier gibt es Infos zur Anmeldung.