Dresden

Die sächsische Polizei will ihre Strafverfolgung verbessern und sucht deswegen in den eigenen Reihen nach Personen, die sich besonders gut Gesichter einprägen können. Seit dem 12. Juli läuft ein entsprechendes Pilotprojekt bei der Chemnitzer Polizeidirektion (PD), das Polizistinnen und Polizisten mit dieser Fähigkeit – sogenannte Super Recogniser (deutsch: Super-Erkenner) – ausfindig machen soll. Bisher hat ein Drittel der insgesamt 2000 Bediensteten der PD Chemnitz an dem Testverfahren teilgenommen, wie das Innenministerium auf Anfrage der Leipziger Volkszeitung bestätigt. Weitere Personen sollen bis Anfang September getestet werden.

Andere Bundesländer setzen Spezialkräfte schon ein

Die Super Recogniser sollen perspektivisch bei Observationen, Fahndungen, bei Demonstrationen und Fußballspielen zu Einsatz kommen, heißt es aus dem Innenministerium. Auch bei der Strafverfolgung könnten sie helfen.

Andere Bundesländer haben bereits Erfahrungen mit den Spezialkräften gesammelt: In Stuttgart waren sie nach den lokalen Krawallen im Sommer 2020 gefragt: „Ein erheblicher Teil der bislang aus der Krawallnacht identifizierten rund 130 Tatverdächtigen geht auf die Fähigkeiten dieser Beamtinnen und Beamten zurück“, bilanzierte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) anschließend. Anfang dieses Jahres verkündete er, dass die Super Recogniser flächendeckend eingesetzt werden. Landesweit soll zudem nach neuen Polizisten mit diesen Fähigkeiten Ausschau gehalten werden.

Dreistufiges Testverfahren

In Chemnitz müssen die Polizistinnen und Polizisten beim Pilotprojekt zunächst einen Test absolvieren, der von der britischen Greenwich Universität erstellt wurde. Man habe sich für dieses Verfahren entschieden, weil es schon bei der Londoner Polizei, aber auch deutschen Polizeipräsidien im Einsatz gewesen sei, teilt das Innenministerium mit. Den Probanden werden beim Test Ansichten von 14 Einzelpersonen für jeweils acht Sekunden gezeigt. Anschließend muss man aus acht Vorschlägen die vorherige Person aus einer anderen Perspektive identifizieren. Mindestens zehn richtige Antworten sind notwendig, um in ein zweites Testverfahren zu kommen.

Nur zwei Prozent der Bevölkerung

Dieser Haupttest dauert insgesamt zwei Stunden und besteht aus sieben Abschnitten. Danach steht ein dritter und letzter Test an. Dazu, was bei den weiteren Tests wie geprüft wird, macht das Innenministerium mit Verweis auf die Universität Greenwich keine Angaben.

Die Forscher in Greenwich gehen davon aus, dass nur zwei Prozent der Bevölkerung Super Recogniser sind. Das deckt sich mit Erfahrungen aus der Praxis: Im Polizeipräsidium Frankfurt am Main beteiligten sich 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Testverfahren, nur 45 von ihnen erwiesen sich als Super-Erkenner.

Linken-Politikerin beobachtet Projekt „ergebnisoffen“

Die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel, die dem Innenministerium mehrere Kleine Anfragen zum Thema stellte, beobachtet das aktuelle Pilotprojekt in Chemnitz „ergebnisoffen“: „Ob Aufwand und Nutzen hier im Verhältnis stehen, wird sich wohl erst im Herbst und bei möglichen Treffern in der operativen Arbeit zeigen.“ Wichtig sei zudem, „dass garantiert bleibt, dass bei Ermittlungen und Strafprozessen gewürdigt wird, dass auch die menschliche Wahrnehmung von Super Recognisern nicht unfehlbar ist“.

Die sächsische Polizei hat sich nicht festgelegt, ob auch in anderen Polizeidirektionen nach den „Gesichtserkennern“ gesucht wird. Darüber sei nicht „abschließend entschieden“.

Von Kai Kollenberg