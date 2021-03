Leipzig

Es ist das Thema am Dienstagmorgen an den Supermarktkassen: „Wann machen wir jetzt nur unseren Ostereinkauf?“ Der Corona-Gipfel von Bund und Ländern hatte tief in der Nacht eine unerwartete Osterüberraschung verkündet: Über die Feiertage soll es einen verschärften Lockdown geben. Auch die Supermärkte sind davon erstmals betroffen – am Gründonnerstag (1.April) bleiben sie geschlossen.

Norma-Chef: Wir wollen Kundenströme entzerren

Der erste Discounter in Sachsen reagiert bereits auf die neue Lage. So sollen die Öffnungszeiten in den Norma-Märkten in der Karwoche von Montag bis Mittwoch und am Samstag von 6 bis 22 Uhr verlängert werden. „Wir wollen so das Einkaufen und die Kundenströme vor den Feiertagen entzerren“, sagt Matthias Lehmann, Norma-Niederlassungsleiter in Sachsen. Man warte bis zur endgültigen Entscheidung aber noch auf die genauen rechtlichen Landesvorgaben durch die neue sächsische Corona-Schutzverordnung, die voraussichtlich am Dienstagmittag verkündet werden soll.

Verband befürchtet Hamsterkäufe

Kritik an den eingeschränkten Öffnungszeiten im Lebensmittelhandel kommt bereits vom Einzelhandelsverband HDE. Die Schließung am Gründonnerstag führe zu erhöhtem Kundenandrang am vorhergehenden Mittwoch und dem folgenden Karsamstag, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, man befürchte erneut Hamsterkäufe vor den Feiertagen. „Den Lebensmittelhandel mit seinen nachweislich hervorragend funktionierenden Hygienekonzepten symbolisch für einen Tag zuzumachen, hilft im Kampf gegen die Pandemie nicht weiter“, kritisierte er. Die Maßnahmen müssten sich an den wissenschaftlichen Fakten orientieren. „Und die zeigen, dass die Infektionsgefahr beim Einkaufen niedrig ist.“

Von Olaf Majer