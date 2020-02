Surfen am Bockwitzer See – Das darf keine Luftnummer werden

Borna

Das wäre etwas. Der Bockwitzer See bei Borna wird zum Mekka für Surfer und Skater. Nicht mehr und nicht weniger verspricht das Leipziger Unternehmen, das jetzt einen veränderten Bebauungsplan für das Areal benötigt. Und das schnell klar machen sollte, dass es sich bei seinem Vorhaben nicht um eine Luftnummer handelt.

Investitionsvorhaben entspricht Bornas Gesamthaushalt

Denn die, das weiß jeder, der in den 90er-Jahren schon erwachsen war, gab es in dieser Hinsicht zuhauf. Nicht direkt am Bockwitzer See. Wohl aber im einstigen Tagebaugebiet südlich von Leipzig und anderswo in den neuen Bundesländern. In Zeiten, als Luftschlösser noch weitgehend als stabile Bauten wahrgenommen wurden. Die Folge waren Enttäuschungen und eine gesunde Portion Skepsis. Was die Pläne für den Surfpark mit Chalets und Restaurants anbelangt, so klingen sie gewaltig. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die avisierte Investitionssumme von 28 Millionen Euro in etwa dem Haushaltsvolumen der Stadt Borna für ein ganzes Jahr entspricht.

Surfen klingt besser als Kohle

Würde aus den ambitionierten Plänen Realität, wäre es das Beste, was Borna passieren könnte. Einer Stadt, die auch Jahrzehnte nach dem weitgehenden Ende der Kohle noch ihre Identität sucht. Borna und Surfen – das klingt heutzutage allemal besser als die Assoziation mit der Kohle.

Von Nikos Natsidis