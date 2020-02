Surfpark in Bockwitz – Grüne und Nabu wollen notfalls klagen

Borna

Gegen die Pläne zur Errichtung eines Surfparks am Bockwitzer See regt sich Widerstand. Konkret vom Naturschutzbund ( Nabu) Sachsen und den Grünen im Landkreis Leipzig. Es gebe bereits touristisch erschlossene Seen im Leipziger Südraum, so der Chef der Grünen-Kreistagsfraktion, Tommy Penk, und damit „bereits ein ausreichendes Freizeitangebot“.

Die Ökologische Station Birkenhain reagiert dagegen gelassener. „Wir sperren uns nicht prinzipiell“, erklärt deren Geschäftsführer Martin Graichen. Die Ökostation befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Gebiet, auf dem die Surf Deutschland GmbH Leipzig einen Wavepool sowie eine Anlage zur Nutzung von Skateboards sowie Unterkunftsmöglichkeiten mit Gastronomie errichten will.

Tommy Penk, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Grüne Landkreis Leipzig, ist gegen den geplanten Surfpark am Bockwitzer See. Quelle: privat

Penk : Nicht jeden See touristisch erschließen

Der Grüne Penk erklärt dagegen weiter, es müsse nicht jeder See touristisch erschlossen werden, damit „die durch den Bergbau geschundene Natur“ eine realistische Möglichkeit erhält, „dass Teile der neu geschaffenen Landschaft sich zu unbelasteten Naturräumen und Refugien für Tiere und Pflanzen entwickeln können“.

Sein grüner Kreistagskollege Joachim Schruth, beim Nabu Sachsen für Naturschutzrecht zuständig, ergänzt, dem Vorschlag stehe „möglicherweise eine Vielzahl von öffentlichen Belangen entgegen“ – etwa der Natur- und der Artenschutz. Er sei sicher, dass sich Umweltvereine „entsprechend positionieren“ würden.

Der Nabu Sachsen protestiert gegen den geplanten Surfpark am Bockwitzer See. Quelle: E-Mail-LVD

Ökostations-Geschäftsführer Graichen hält bei der Errichtung eines Surf-und Skateparks am Bockwitzer See eine Besucherlenkung für unabdingbar. Zugleich lobt er die Einbeziehung der Ökostation in erste Gespräche mit dem Investor. Als Bornaer könne er das Projekt nur begrüßen. Zudem sei immer klar gewesen, dass der Nordstrand des ehemaligen Tagebaus zur touristischen Nutzung vorgesehen sei.

Stimme für Tiere und Pflanzen

Die Ökostation will vor allem Tieren und Pflanzen eine Stimme geben, etwa wenn es um Bedenken in Sachen Artenschutz gehe, sagt Graichen. „Es handelt sich um ein sehr sensibles Gebiet“, das bereits jetzt unter der vergleichsweise geringen Erschließung leide.

Graichen meint damit den Parkplatz, auf dem aktuell bis zu 150 Autos Platz finden. Der werde immer stärker von Tagestouristen, vor allem aus dem Raum Chemnitz genutzt, denen es am Harthsee und am Haselbacher See mittlerweile zu voll sei. Die Folge seien wildes Campen und die Nutzung des Bockwitzer Sees als Badegewässer, obwohl die offizielle Genehmigung dafür noch ausstehe.

Ohne Frage handle es sich um attraktive Sportarten, so der Geschäftsführer weiter mit Blick auf Surfen und Skaten. Ökologisch nachhaltig sei das Projekt am Bockwitzer See allerdings nicht. Umso wichtiger sei es, dass die Ökostation auch weiterhin mit am Tisch sitze, wenn es um Entscheidungen gehe.

Grüne würden am Ende klagen

So kompromissbereit geben sich die Grünen nicht. Es erschließe sich in keiner Weise, was an den Plänen ökologisch sei. Und weiter heißt es in einer Erklärung: „Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz ist es definitiv nicht.“ Schruth betont, der Nabu werde sich „mit aller Kraft“ dafür einsetzen, dass der Bockwitzer See ein „unbelasteter Naturraum“ bleibe.

Für Borna sei der Zug abgefahren, so Schruth mit Blick auf touristische Erschließung anderer ehemaliger Tagebaue wie dem Cospudener oder dem Markkleeberger See. Notfalls werde der Nabu zum Schutz des Bockwitzer Sees auch vor Gericht ziehen.

Von Nikos Natsidis