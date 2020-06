Tätowieren auf dem Dorf: Wildschütz hat nun Tattoo-Studio

Mockrehna

Für andere wäre eine solche Entscheidung schlicht wagemutig, für Michelle „Mimi“ Stolley verbindet sie das Angenehme mit dem Nützlichen: Seit Februar hat Wildschütz ein Tattoostudio. Idyllisch gelegen an der Dorfstraße, in der Nähe vom kleinen Teich, ist das „No Name Ink“ als Institution nicht das, was man auf der Durchfahrt durch das Dorf erwarten würde. Rot-schwarze Gazevorhänge trennen den Tätowier- vom Eingangsbereich ab. Das Farbschema zieht sich durch die Dekoration, begleitet von der Totenkopfsymbolik, die an mehreren Stellen auftaucht.

Seit 13 Jahren in Sachsen

„Wir wollten sowieso aufs Dorf ziehen und haben ein Haus gesucht, das einen Laden unten drin hat“, erzählt Stolley. Mit „wir“ meint sie sich und ihren Lebenspartner. Seit 13 Jahren wohnt die Stolley schon in Sachsen, geboren ist sie in Hamburg. Eigentlich hat sie eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit absolviert. Der Traum vom eigenen Geschäft schwirrte der 24-Jährigen schon länger durch den Kopf, sie hatte sich nur noch nicht entschieden, ob es ein Kosmetik- oder ein Tattoostudio werden sollte. Dann fing „Mimi“ Stolley mit den ersten Schulungen zur Tätowiererin an und wusste: Das soll es werden.

Tätowierer aus der Umgebung gesucht

Noch ist sie in der Ausbildung und vermietet derzeit ihre Stühle an zwei Tätowierer: Maik und Simon. Einen dritten hätte die Chefin aber gerne noch im Bunde. „Vor allem wäre es wichtig, dass er aus der Umgebung kommt und mobil ist“, erklärt sie. Es sei gar nicht so einfach, einen Tätowierer zu finden, der diese Kriterien mitbringt.

Der Zeitpunkt der Eröffnung war für die angehende Tätowiererin denkbar ungünstig: Nur wenige Wochen konnte das No Name Ink nach dem 28. Februar noch geöffnet bleiben, dann musste auch dieses Tattoo-Studio aufgrund der Pandemie schließen. Seit dem 4. Mai surren die Nadeln nun wieder und die Aufträge reißen nicht ab. „Schon kurz nach der Eröffnung war richtig viel los“, erzählt die Unternehmerin. In der Zeit der Schließung hat sie eine gerechte Warteliste mit den eingetrudelten Anfragen erstellt. Ein Kunde pro Tag darf nun momentan unter die Nadel, um auch alle Hygienevorschriften genauestens einhalten zu können.

Positive Reaktionen aus dem Dorf

Die Reaktionen auf die Neueröffnung, die aus dem Dorf kamen, hat Michelle Stolley durchweg positiv wahrgenommen. „Es kamen sogar schon ein paar junge Männer von hier zum Tätowieren“, erzählt sie. Das momentane Einzugsgebiet erstreckt sich vor allem auf Torgau, Wurzen und Eilenburg, da sich Wildschütz in der Mitte der drei Städte befindet. Um Kunden aus dem weiteren Umfeld anzuziehen, muss sich das Studio zuerst noch einen Namen machen, sich herumsprechen in der Szene.

„Irgendwann hört man auf zu zählen“

Stolley selbst hat sich das erste Tattoo zu ihrem 18. Geburtstag stechen lassen: ein Carpe-Diem-Schriftzug auf dem Rücken. Seitdem kamen so viele dazu, dass sie den Überblick verloren hat. „Irgendwann hört man auf zu zählen“, sagt die 24-Jährige und lacht. Unterhalb ihrer Fingerknöchel prangen an der linken Hand die Buchstaben L O V E, ihr Arm ist mit verschiedenen Motiven geschmückt und pastellig schattiert.

Tattoo-Trends: Schriftzüge und Tierköpfe

Schriftzüge gehören immer noch zu den Motiven, die häufig gefragt sind. Genau wie Tierköpfe – im Moment vor allem Löwen. „Davon haben wir gerade drei in Arbeit“, erzählt Stolley. Im Moment hat sie für sich kein konkretes Tattoo in Planung. Aber es heißt ja, wenn man einmal angefangen hat, lässt das nächste nicht lange auf sich warten. Und bis dahin kann sie sich von ihren Kunden inspirieren lassen.

