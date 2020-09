Dresden/Wien

Am zweiten Tag seiner Österreich-Reise sitzt Martin Dulig in einem pompösen Saal im Wiener Rathaus und bespricht sich, über zehn Meter hinweg, per Mikrofon mit einem Amtskollegen, dem Wiener Wirtschafts-Stadtrat Peter Hanke. „Wir sind neugierig“, sagt Dulig. Er sagt diesen Satz heute jeder Person, die er trifft, insgesamt fünfmal.

Ein Gastgeschenk, ostsächsisches Fabrikat

Und es ist ja auch so: Martin Dulig fährt fünf Tage lang durch Österreich, um herauszufinden, wie das Land bislang durch die Corona-Krise gekommen ist. Die LVZ begleitet ihn. Natürlich ist das, in Zeiten des Virus, eine Reise, in der es immer mal wieder umständlich wird. Zum Beispiel, als das Gespräch im Rathaus vorbei ist. Man einigt sich darauf, eine gemeinsame Ideenliste zu schreiben wie etwa Kunst, Kultur und Gastronomie durch die Krise geholfen werden könnte. Und nun will Dulig Peter Hanke einen Füller überreichen. Ein Gastgeschenk, ostsächsisches Fabrikat. Hanke will Duligs Geste erwidern und ihm eine Holzschachtel geben. Die beiden schreiten zur Tat, aber werden unterbrochen. „Moment“, ruft ein Rathaus-Mitarbeiter, „hier drüben ist mehr Platz, da können Sie die Abstände besser einhalten.“ Es sind diese kleinen, intuitiven Momente, in denen man Corona noch ab und zu vergisst.

Dulig , der Überkorrekte

Sonst ist Dulig fast schon überkorrekt und setzt auf dieser Reise seine geblümte Textil-Mundschutzmaske meistens als erster auf – und als letzter ab. Morgens joggt Dulig elf Kilometer durch Wien, einfach mitten rein, er braucht dafür eine Stunde. Das weiß er, weil seine Werte eine Fitness-App aufzeichnet. Mittags sitzt er in einer Weinbar bei Winzer Jause und Apfelschorle, die hier gespritzter Apfelsaft heißt, und spricht über Digitalisierung. Am liebsten würde er viel mehr digitalisieren, sagt er. Wie in Estland, wo er auch schon war, und wo fast alle Amtsgänge digital ablaufen, bis auf drei: Ehe, Scheidung, Hauskauf. Dulig wirkt begeistert, wenn er davon erzählt.

„Man muss nicht alles digitalisieren“

In Österreich sei man ähnlich weit vorne, sagt er, Deutschland müsse nachziehen. Könnte Sachsen gar vorgehen? Ja, sagt Dulig. Aber mit Bedacht. „Man muss auch nicht alles digitalisieren. Eine Oma muss nicht mit dem Smartphone ihre Waschmaschine bedienen können.“

Von Josa Mania-Schlegel