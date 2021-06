Leipzig

Matthias Bley ist stinksauer. Das Herzzentrum Leipzig wollte ihn auf die Hochdringlichkeitsliste setzen lassen. Doch die Eurotransplant-Gutachter lehnten den Antrag diese Woche ab. Ohne die Einstufung ist die Chance auf ein Spenderherz gering. 

9000 Menschen warten auf ein Organ

Am 5. Juni ist Tag der Organspende. Fast 9000 Menschen in Deutschland warten auf ein neues Herz, eine Niere, Leber oder Bauchspeicheldrüse. Aber zu wenige Bundesbürger dokumentieren ihre Bereitschaft zur Spende. Der Bundestag hat vor zwei Jahren die Zustimmungslösung erneut festgeschrieben. In allen anderen Eurotransplant-Staaten müssen Bürger einer Organspende ausdrücklich widersprechen, deshalb gibt es dort viel mehr Spender. Zugleich bezieht Deutschland mehr Organe aus anderen Ländern als „exportiert“ werden; die Bundesrepublik ist „Nehmerland“. Ein ethisches Dilemma und eine Rechtslage, die die Zahl der verfügbaren Organe weiter reduziert.

UKL und Herzzentrum wollen Lungen transplantieren Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) gab es in Sachsen in den ersten vier Monaten des Jahres 45 Transplantationen – zehn weniger als im Vorjahreszeitraum. 2020 sei die Spendeaktivität aber unverändert geblieben und sogar etwas gestiegen. Die Zahl der transplantierten Organe am Herzzentrum Leipzig hat sich leicht erhöht – von 33 (2019) auf 41 (2020). Am Transplantationszentrum des Uniklinikums Leipzig (UKL) wurden 2019 insgesamt 34 und letztes Jahr 36 Lebern verpflanzt sowie 44 (2019) und 37 Nieren (2020) und jeweils zwei Bauchspeicheldrüsen. Seit seiner Gründung 1993 wurden am UKL-Zentrum 1119 Lebern und 1085 Nieren transplantiert. Am UKL werden auch Gewebe wie Hornhäute, manchmal auch Knochen oder Sehnen verpflanzt. UKL und Herzzentrum wollen auch ihr Lungentransplantationsprogramm wieder reaktivieren. UKL-Sprecherin Helena Reinhardt verweist auf den weiter bestehenden Organmangel: „Leider versterben immer noch 30 Prozent unserer Patienten auf der Warteliste.“ Derweil soll in Leipzig ein Denkmal für die anonymen Organspenderinnen und -spender entstehen; diese bleiben meist unbekannt. Eine Initiative von Bürgern, des Netzwerkes Spenderfamilien, des Vereins Lebertransplantierte und der DSO will den Gedenkort schaffen – mit Unterstützung von Stadt und UKL.

Leidensweg begann 2013

Das bekommt jetzt auch Matthias Bley zu spüren. Der Leidensweg des 61-Jährigen begann 2013. Eine Herzmuskelentzündung wurde festgestellt. „Wenn man etwas merkt, ist es oft schon zu spät für eine heilende Therapie“, sagt Uwe Schulz, Oberarzt für den Bereich Transplantation am Herzzentrum. Durch eine Herzmuskelentzündung zerstörtes Gewebe erholt sich nicht mehr. Ein Stück weit kann man sich aber durch eigene Aufmerksamkeit davor schützen, dass man in einer Herzklinik landet oder sogar ein neues Organ braucht. Dauert eine Grippe länger als gewöhnlich, sollte man noch mal zum Arzt gehen. „Wenn so etwas 14 Tage geht, dann ist irgendetwas faul“, erläutert Schulz. Auch anhaltende Ermattung, dick werdende Beine oder plötzliche Gewichtszunahme seien Alarmzeichen. Eine angeborene Herzschwäche, verbunden mit einer späteren Herzmuskelentzündung – diese Kombination sieht der Oberarzt häufig bei den Patienten, die er in Probstheida behandelt. 16 sind es zurzeit.

„Ich bin zuhause nicht mehr die Treppen hochgekommen“: Matthias Bley (61) wartet im Herzzentrum Leipzig auf ein neues Herz. Quelle: André Kempner

Ständiges Auf und Ab

Für Matthias Bley gab es in den letzten Jahren ein ständiges Auf und Ab. Nach einigen Herzkatheter-Behandlungen besserte sich der Zustand zunächst. 2016 dann ein Rückfall, eine erneute Herzmuskelentzündung. „Ich bin zuhause nicht mehr die Treppen hochgekommen“, erinnert sich der Patient. Die Pumpkraft seines Herzens war auf 35 Prozent gesunken. Der Elektriker, der einst ICE, S- und U-Bahnen bei Bombardier in Halle/Saale gebaut hatte, wurde EU-Rentner. 2018 bekam er einen Schrittmacher; danach waren wieder kleine Radtouren möglich. Und er konnte seine krebskranke Frau versorgen. Sie verlor ihren Kampf im Mai 2020 – und einige Zeit später ging es für Matthias Bley weiter bergab. Anfang dieses Jahres brachte der wichtigste Muskel seines Körpers nur noch 20 Prozent Leistung. Seit dem 13. April liegt er im Herzzentrum, ist mit hoch dosierter Arznei per Infusion eingestellt und kann deshalb nur noch im Krankenhaus behandelt werden. Ohne die Medikamente würde sein Patient sterben, sagt Oberarzt Schulz. „Ich schaffe eine Runde über den Flur, aber dann geht der Puls hoch“, erzählt Matthias Bley. Die beschränkten Möglichkeiten und die lange Zeit in der Klinik sind zermürbend. „Aber meine zwei Jungs und meine Schwester helfen mir sehr“, erzählt er und ein Lächeln huscht über sein Gesicht.

Matthias Bley (links) und Axel Kreutzmann (rechts) – zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Geschichten. Aber am Ende brauchen beide ein neues Herz. In der Mitte: Oberarzt Uwe Schulz. Quelle: André Kempner

Tückische Hilfe

Seit Kurzem gibt es auch einen Bettnachbarn. Mit Axel Kreutzmann versteht er sich bestens; die beiden stammen aus zwei benachbarten Schkopauer Ortsteilen. Und Axel Kreutzmann ist mit Matthias Bleys verstorbener Frau in eine Schulklasse gegangen. Der 58-Jährige hat einen irreparablen Herzschaden und braucht ebenfalls ein neues Organ. Seit einigen Jahren bekommt er Unterstützung durch eine Pumpe. Die ist manchmal zwingend nötig. Und sie hilft ein Stück zurück ins Leben. Aber irgendwie ist es auch eine tückische Hilfe: Das Gerät befindet sich außerhalb des Körpers und ist mit Kabeln in den Brustkorb verbunden – eine ständige potenzielle Infektionsquelle. Vor allem aber fallen Patienten mit einer Pumpe wieder aus der Hochdringlichkeitsliste. Oberarzt Uwe Schulz, der 2019 aus Deutschlands größtem Transplantationszentrum in Bad Oeynhausen an das zweitgrößte nach Leipzig kam und schon mehr als 1000 transplantierte Patienten betreut hat, versucht deshalb, das Gerät bei Matthias Bley so lange es geht zu vermeiden.

Erneuter Anlauf

Jetzt nimmt das Team des Herzzentrums erneut Anlauf – mit weiteren Untersuchungsergebnissen für die Eurotransplant-Gutachter, die dann erneut über einen Platz auf der Hochdringlichkeitsliste entscheiden. „Die medizinische Einschätzung bei uns war einstimmig“, sagt Uwe Schulz. Anfang nächster Woche geht der neue Antrag raus. Matthias Bley gibt die Hoffnung nicht auf. Vor allem mit seinen drei Enkeln würde er gern noch etwas Zeit verbringen. Und sie ganz bestimmt auch mit ihm.

Von Björn Meine