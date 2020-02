Blitze, Würmer und lauter Pixel: So sieht Annett Engelmann aus Rötha die Welt

Rötha

„Ich war bis 2012 eine ganz normale glückliche Frau“, sagt Annett Engelmann. Die 45-Jährige sitzt in ihrem Wohnzimmer im eigenen Häuschen in einem Dorf bei Rötha. An der Wand hängen viele fröhliche Familienfotos. Von den beiden Töchtern. Von ihr und ihrem Mann: Sie feiern Hochzeit, genießen den Urlaub, sie lachen oft und gern. Gelegentliche Migräne-Attacken konnten das alles nicht trüben. Seit ihrer Jugend leidet sie daran, so etwa zweimal im Vierteljahr, „aber das war alles im grünen Bereich, ich hatte Medikamente und das ging ja immer wieder weg“. Bis zum 5. Dezember 2012.

Ab Dezember 2012 verschwand das Flimmern nicht mehr

Mit einer schlimmen Migräne lag sie im Bett, fühlte die Aura. Darunter versteht man verschiedene Wahrnehmungsstörungen. Patienten berichten von Seh-, Gefühls- und Sprachstörungen. Die Röthaerin beschreibt es als „Flimmerkreis, ich hatte nur ein kleines Sichtfeld, aber nach einer halben Stunde ließ das gewöhnlich nach“. Doch nicht am 5. Dezember 2012. Das Flimmern blieb.

Der Anblick des Störmthaler Sees im Vergleich - Annett Engelmann sieht ihre Welt wie durch einen Pixelschleier. Quelle: Jens Paul Taubert

Sie ging zum Arzt und hörte, dass die Störung bis zu zwei Wochen nach der Migräne andauern kann. Sie wartete. Das Flimmern verschwand nicht. Viele kleine Punkte flackerten permanent und standen nie still. Sie fuhr zu einem Neurologen nach Leipzig. Er sagte der damals 38-Jährigen, dass sie einen Schlaganfall hatte und die Sehstörung wohl nie wieder weggehen würde.

Erste Panikattacke ihres Lebens

„Ich ging danach zu meinem Auto und erst dort wurde mir klar, was der Arzt gerade gesagt hatte. Da bekam ich die erste Panikattacke meines Lebens“, erzählt sie und berichtet von einem kalten Schauer, der den Rücken empor kriecht, von einem heftigen Fluchtreflex, von starkem Zittern und Krämpfen im Körper. „So was ist ganz schrecklich.“ In der Folgezeit besuchte sie verschiedene Fachärzte und Kliniken, wurde wieder und wieder untersucht – mit dem Ergebnis: Es war kein Schlaganfall.

Permanentes hohes Rauschen: Tinnitus im rechten Ohr

Ein Jahr später bekam sie einen Tinnitus im rechten Ohr. Es sei ein „permanent hohes Rauschen“. Inzwischen habe sie gelernt, dies zumindest zeitweise auszublenden. Viel schlimmer seien die „Nachbilder“, die kurz darauf einsetzten. Dabei sieht sie verrauscht eine Person oder ein Objekt – wenn sie den Kopf wendet, erscheint das eben gesehene verzerrt noch einmal.

Wieder etwa ein Jahr später trat ein weiteres Phänomen auf: Eine Art Blitzen und Funken erscheint plötzlich und verlöscht wieder, kleine Quallen und Würmer kriechen durchs Sichtfeld. Das sei eklig und mache Angst. „Es hört nie auf, selbst wenn ich die Augen schließe. Dann ist es zwar schwarz, aber es flimmert hell weiter. Ich wünsche mir so sehr einen Moment Ruhe, eine Pause.“

Sehen Sie hier ein Video über das Visual-Snow-Syndrom.

Niederschmetternd sei die Erkenntnis, dass die Krankheit progressiv verläuft. Das heißt, es könnten weitere Störungen hinzukommen. Die letzte erlebte sie im Oktober vergangenen Jahres: Seitdem hat sie bei bestimmten Bewegungen ein Schwindelgefühl. Sie nutzte nahezu alle Möglichkeiten der Schulmedizin, probierte auch viele Formen von Naturheilkunde. „Ich wollte nur, dass es aufhört oder wenigstens besser wird.“ Bislang ohne Erfolg.

Es falle ihr schwer zu akzeptieren, dass sie ihre Töchter, ihren Mann, die Natur, einfach alles immer nur im Flimmern sieht, durchzogen von Blitzen und Würmern. Es gebe Betroffene, die von Geburt an mit diesem Syndrom leben müssen. Sie wissen nicht, wie die Welt anders aussieht, „aber ich kenne das davor“.

Immer mal wieder hörte sie: „Vielleicht bilden Sie sich das ja alles nur ein.“ Oder ganz direkt: „Gehen Sie doch mal zum Psychologen.“ Das tat sie auch und die Psychologin bescheinigte ihr: Alles in Ordnung. Annett Engelmann fuhr 2016 nach München, wo ein Professor eine Studie zum Visual-Snow-Syndrom durchführte. Damals begann man das Phänomen als Krankheit anzuerkennen. Auch mit den Nebenerscheinungen wie Panikattacken, Depressionen, starken Angstgefühlen.

Viele kleine Punkte flackern permanent und sehen nie still, dazu Lichtblitze: In der linken Bildhälfte ist per Fotofilter nachempfunden, wie die Betroffene ihre Umgebung wahr nimmt. Quelle: Jens Paul Taubert

Film „After Earth“ über die Angst hilft ihr

Früher konnte sie mit solchen Begriffen nichts anfangen, erzählt sie. „Ich hatte keine Ahnung, wie schlimm das ist“. Heute sieht sie das anders, auch Filme wie „After Earth“ mit Will Smith sieht sie mit anderen Augen. Der Film thematisiert die Angst. Sie sei nicht real, heißt es dort, sie ist das Produkt der eigenen Gedanken, man kann sie überwinden. Der Film habe sie damals sehr berührt.

Diese Krankheit hat ihr Leben komplett verändert, sagt sie. Nach der ungewissen Diagnose verlängerte sie nicht ihren Arbeitsvertrag in einer Leipziger Bibliothek. Später begann sie in einer Firma zunächst stundenweise zu arbeiten, erhöhte dann ihr Pensum, hatte am Ende einen 40-Wochenstunden-Job – und übernahm sich damit. Nach drei Jahren musste sie aufhören. Derzeit ist sie wieder krank geschrieben. Die größte Hilfe sei für sie ihre Familie, die sie seit sieben Jahren immens unterstützt.

Selbsthilfegruppe: Kontakt zu Gleichgesinnten

Lange Zeit dachte die Röthaerin, sie sei mit dieser seltenen Krankheit allein. Doch dann fand sie Gleichgesinnte in einer deutschen Facebook-Gruppe zum Visual-Snow-Syndrom mit 2600 Mitgliedern. Dort würden auch Freunde und Eltern von Betroffenen schreiben.

Eine 22-jährige Frau habe sich kürzlich das Leben genommen, weil sie die Symptome nicht mehr aushielt. Das habe deren Mutter im sozialen Netzwerk geschrieben und darum gebeten, statt Blumen zum Begräbnis zu bringen, das Geld lieber für die Erforschung dieser Krankheit zu spenden. Mediziner beschäftigen sich bereits mit diesem Phänomen, aber Experten gehen davon aus, dass es noch viele Jahre dauern kann, bis die Ursachen geklärt und Medikamente entwickelt werden.

Mit einem Betroffenen aus Niederbayern hat Annett Engelmann neulich lange telefoniert. „Es tut gut, sich mit anderen auszutauschen“, sagt sie. So kam sie auf die Idee, eine Selbsthilfegruppe im Leipziger Land zu gründen. „Besonders Menschen, die erst seit kurzem diese Symptome haben, kann das helfen“, meint sie. „Damit sie nicht so ins Leere fallen und nicht wissen, was in ihrem Kopf los ist.“ Sie wünscht sich, dass bei Neurologen ein Flyer der Selbsthilfegruppe liegt, „mir hätte das damals geholfen“.

Info: Wer Interesse an einer Selbsthilfegruppe zum Visual-Snow-Syndrom im Leipziger Land hat, kann sich bei Corinna Franke von der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe in Grimma melden, Nicolaiplatz 5, Telefon 03437/701622, Email kiss@diakonie-leipziger-land.de, die Sprechzeiten sind Dienstag 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Visual-Snow-Syndrom Das Visual-Snow-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die durch anhaltendes Bildrauschen im gesamten Gesichtsfeld gekennzeichnet ist. Betroffene sehen viele kleine Punkte, die rasant flimmern, ähnlich dem Rauschen eines analogen Fernsehers. Die Krankheit beginnt oft im jungen Erwachsenenalter. Einige Patienten leiden daran seit ihrer Geburt. Häufig wird aber auch von einem plötzlichen Krankheitsbeginn ohne erkennbare Ursache berichtet. Es ist nicht bekannt, wie viele Betroffene das Visual-Snow-Syndrom haben. Es wird erst seit wenigen Jahren als Krankheit anerkannt. Patienten berichten neben dem Flimmern von zusätzlichen Sehstörungen, manche haben mehrere davon gleichzeitig, zum Beispiel: Trugbilder von Objekten, die sich kurz zuvor im Gesichtsfeld befunden haben Spuren bewegter Objekte exzessive „Floaters“ (fliegende Mücken) farbige Wolken, Strudel, Wellen Würmer, die sich durchs Bild schlängeln spontane Wahrnehmung von Blitzen, Funken, Sternchen Wahrnehmung unzähliger winziger, sich rasch bewegender Punkte beim Blick in helles blaues Licht, wie zum Beispiel den Himmel Lichtempfindlichkeit und beeinträchtigtes Dämmerungssehen Hinzu kommen häufig Beschwerden wie Tinnitus, Kopfschmerz und Schwindel. Betroffene plagen nicht selten Depressionen und Panikattacken. Zu der Krankheit wird geforscht. Experten gehen davon aus, dass es noch Jahre dauern wird, bis eine wirksame Therapie verfügbar sein wird.

Tag der seltenen Erkrankungen Der Tag der seltenen Krankheiten wird am 29. Februar begangen – also nur alle vier Jahre. Damit soll die Öffentlichkeit auf die Belange der von seltenen Krankheiten Betroffenen aufmerksam gemacht werden. Initiiert wurde dieser Tag von einer nicht-staatlichen Allianz von Patientenorganisationen. In Europa und Kanada wurde er erstmals am 29. Februar 2008 begangen. Es sei bewusst der seltenste Tag eines Jahres, der nur alle vier Jahre vorkommende Schalttag, ausgewählt. Dabei spielten in der Vergangenheit unterschiedliche Mottos eine Rolle, zum Beispiel: „Selten aber gleich“, „Tag für Tag, Hand in Hand“ oder „Gebt den Seltenen Eure Stimme!“.

Von Claudia Carell