Tag des offenen Denkmals: Das ist in Leipzig und der Region am Sonntag los

Landkreis Leipzig

Viele Jahre stand Katharina von Bora im Schatten ihres Ehemannes Martin Luther. In Vorbereitung des 500-jährigen Jubiläums der Reformation änderte sich das. Man schenkte Katharina von Bora mehr Aufmerksamkeit. Denn wie heißt es so schön: „Hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine starke Frau.“ Das trifft auf Martin Luther und Katharina von Bora zu. Leider ist von „Käthe“ wenig schriftliches Gedankengut überliefert. Gästeführerin Martina Hättasch schlüpft am Sonntag, dem 13. September in ihre Rolle und versucht allen Teilnehmern der Erlebnisführung das interessante Leben dieser starken Frau näher zu bringen. Der Treffpunkt ist an der Klosterruine Nimbschen um 13 Uhr. Tickets und weitere Informationen sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Grimma, Markt 23 und unter 03437/9858-285 erhältlich.

Um 14 Uhr lädt das Museum der Stadt Borna zu einer Baustellenführung ein. Falk Pidun, Architekt und Projektsteuerer wird das „ Zwiebelhaus“ für alle Interessierten öffnen und mit den Teilnehmern über die Kunst am Bau von Kurt Feuerriegel, über Geschichte und Zukunft des Hauses miteinander ins Gespräch kommen. Treffpunkt ist 14 Uhr am Zwiebelhaus in der Bahnhofsstraße 34. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Corona-bedingten Präventionsmaßnahmen beschränkt, darum bitten wir um Voranmeldung bis zum 10. September. Die Teilnahmegebühr beträgt 3,- Euro. Bornaer „ Zwiebelhaus“, Bahnhofstraße 34, Borna.

Nordsachsen

In Eilenburg öffnet der Geschichts- und Museumsverein von 10 bis 17 Uhr den 60,5 Meter hohen Wasserturm. Der Turm wurde 1915/1916 von der Firma Dykerhoff und Widmann AG Dresden auf dem Gelände der Fabrik des Industriellen Ernst Mey als Brauchwasserspeicher und zur Stabilisierung des Wasserdrucks errichtet. Er ist eines der Wahrzeichen der Stadt und wird nur zu besonderen Anlässen geöffnet. 313 Stufen sind zu bewältigen, um auf die Höhe der Aussichtsplattform zu gelangen. Von dort aus ist über große Fenster mit typischen Industrie-Eisenrahmen ein Blick auf die Altstadt, weit in die Muldeauenlandschaft und die weitere Umgebung möglich. Wasserturm am ECW Eilenburg: Am Wasserturm (Nähe Mulde), erreichbar über Ziegelstraße, Am Alten Celluloidwerk. Parken vor Ort möglich, Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Eintritt kostenfrei.

Altenburger Land

Städtischer Friedhof, Grüntaler Weg: Hobbyhistoriker und Heimatforscher Alexander Vogel führt von 10 bis 13 Uhr über den Friedhof. Dabei werden insbesondere die Grabstellen von Mitgliedern der Altenburger Kunsthütte angesteuert. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Tel. 0173 385 86 96 möglich, Treffpunkt dann an der Friedhofskapelle.

Vierseithof Plottendorf, Haselbacher Straße 5: Von 9 bis 17 Uhr erhalten Besucher Informationen zur „Sonnenscheune“, einem energie- und wasserautarkem Wohnhaus im denkmalgeschützten Bestand. Auch ein Auenwiesenrundgang mit Informationen zu extensiver Grünlandnutzung sowie die Vorstellung der Erhaltungszucht von Leineschafen sind vorgesehen.

Orgelrallye durch Rudelswale, Heyersdorf, Grünberg und Frankenhausen: In kleinen, 30-minütigen Konzerten stellt Kantor Maximilian Beutner vier Orgeln kleiner Dorfkirchen der Region vor. Die Zuhörer können auf der Empore hautnah dabei sein und viel Wissenswertes zu Geschichte und Technik der Instrumente erfahren. Beginn in Rudelswalde ist um 13 Uhr, danach folgen Heyersdorf (14 Uhr), Grünberg (15 Uhr) und Frankenhausen (16 Uhr).

Regionen Döbeln und Oschatz

Ziegras ehemaliger Landgasthof ist längst geschlossen, aber immer noch bewohnt. Ab 14 Uhr können sich Besucher im und am Stück für Stück sanierten Gebäude an der Döbelner Straße 14 umsehen. Zudem wird dort ein Workshop „Flechten mit Weide“ angeboten. Ab 17 Uhr gibt die Gruppe „Die Malerei“ ein kleines Konzert.

„Wandeln auf den Wegen unserer Benediktinerinnen“ heißet das Motto unter dem die Führungen durch Döbelns Klosterviertel angeboten werden. Von 9 bis 18 Uhr öffnet dort die ehemalige Probstei (Klosterstraße 11). Jeweils 10 und 13 Uhr führen die Eigentümer des denkmalgeschützten Hauses, Carmen und Axel Friedrich, durch das Gebäude und berichten über die Baugeschichte. (Maximal 30 Personen pro Führung)

Sie trägt den Kosenamen Cabriokirche, offiziell heißt sie Sommerkirche. Die Rede ist vom Mochauer Gotteshaus (Kirchstraße 7) ohne Dach. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr werden dort wieder Führungen durch das von 2018 bis 2019 sanierten Kirchenschiffs angeboten. Zudem kann der mittelalterliche Turm in Augenschein genommen werden.

Den Besuch der Stadtbild prägenden St. Aegidienkirche in Oschatz kann man gut mit einer Besichtigung der Türmerwohnung verbinden. Über den Dächern von Oschatz bekommt man einen Einblick in die Lebensweise der Türmerfamilien und einen Überblick über die Stadt. Am Sonntag hat die Türmerwohnung in der St. Aegidigenkirche von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Bei starkem Besucherandrang ist allerdings mit Wartezeiten zu rechnen, da nur eine bestimmte Anzahl von Personen den Turm betreten darf.

